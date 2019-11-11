EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  1016  2
Все про:бензин (46) податкова міліція (1329) Черкаси (208) ДФС (2369)

 Майже 20 тонн пального вилучено із незаконного обігу в Черкасах. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області зупинили роботу незаконної АЗС і вилучили велику партію пального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено, що посадовими особами однієї з черкаських підприємств на території обласного центру без необхідних дозвільних документів здійснюється зберігання і реалізація паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо і бензин).

Також читайте: Житель Донецької області пропонував правоохоронцям хабар за безперешкодне переміщення на окуповану територію $160 тисяч. ФОТОрепортаж

За результатами огляду автозаправної станції з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 8,6 тонни дизельного палива, 5,6 тонни бензину марки "А-95" і 5,4 тонни бензину марки "А-92" загальною орієнтовною вартістю майже 600 тис . грн.

Майже 20 тонн пального вилучено із незаконного обігу в Черкасах 01
Майже 20 тонн пального вилучено із незаконного обігу в Черкасах 02

Відносно правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158987
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А раньше, говорят, водилы его в посадках сливали. Почти 20 тонн горючего изъяты из незаконного оборота в Черкассах - Цензор.НЕТ 8125
 показати весь коментар
 
 
А тепер цей конфіскат товкануть через легальну заправку.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору