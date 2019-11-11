 Чиновників КМДА викрили на розкраданні мільйонів бюджетних коштів під час закупівлі інвентарю для спортивних шкіл, - СБУ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБ України.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці "заробляли" на закупках спортивного інвентаря до дитячо-юнацьких закладів. Вони закуповували продукцію сумнівної якості через підконтрольну фірму за штучно завищеними цінами. Для цього фігуранти справи підробляли документацію щодо проведення тендерних процедур та поставки на баланс придбаних товарів на загальну суму 12 мільйонів гривень.

Наразі встановлюється відповідність придбаної для дітей продукції встановленим технічним вимогам та нормам безпеки.

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Під час санкціонованих обшуків за адресою підприємства-постачальника та у приміщенні одного із закладів Департаменту молоді та спорту КМДА правоохоронці виявили документи та інші речові докази проведення оборудок.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.



Фото: сайт СБУ

Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими поліції м. Києва під процесуальним керівництвом столичної прокуратури.