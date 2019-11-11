EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  4577  34
Все про:нещасний випадок (209) Одеса (2163) Нацполіція (8487)

 В управлінні Нацполіції в Одесі обвалилася стеля: постраждали двоє поліцейських, у одного з них струс мозку і перелом обох ніг. ФОТО

Сьогодні вранці в будівлі головного управління поліції Одеської області, що на Єврейській, 12, над центральними сходами обвалилася стеля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

У пресслужбі ГУНП підтвердили інцидент.

"Постраждали двоє поліцейських, які йшли сходами, - коментує керівник пресслужби відомства Любов Гордієвська. - Їх госпіталізували з травмами - що це за травми, поки не готові сказати. На місці зараз працює ДСНС".

В управлінні Нацполіції в Одесі обвалилася стеля: постраждали двоє поліцейських, у одного з них струс мозку і перелом обох ніг 01

Частина будівлі знеструмлена. У відомстві зазначають, що капітальний ремонт у главку проводився понад 15 років тому.

Постраждалі працюють у карному розшуку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Налякані вибухом петарди коні важко травмували дівчину у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В управлінні Нацполіції в Одесі обвалилася стеля: постраждали двоє поліцейських, у одного з них струс мозку і перелом обох ніг 02

Пізніше стало відомо, що в одного з потерпілих, крім саден і струсу мозку, діагностували закритий перелом обох ніг.

В управлінні Нацполіції в Одесі обвалилася стеля: постраждали двоє поліцейських, у одного з них струс мозку і перелом обох ніг 03
Фото: Думская

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158948
 
 
 Топ коментарі
 
А от новий набагато кращий В управлении Нацполиции в Одессе рухнул потолок: пострадали двое полицейских, у одного из них сотрясение мозга и перелом обеих ног - Цензор.НЕТ 835
 показати весь коментар
 
законы физики взяток не берут.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Главное что самый эффективный министр мвд, ценитель рюкзаков на месте.
 показати весь коментар
 
 
Це все із-за минулого міністра МВС! В управлении Нацполиции в Одессе рухнул потолок: пострадали двое полицейских, у одного из них сотрясение мозга и перелом обеих ног - Цензор.НЕТ 8171
 показати весь коментар
 
 
как символично. может хоть этот потолок выгонит на улицу тех, кто должен бродить по городу
 показати весь коментар
 
 
Старинный дом , наверно дореволюционного буржуя.
 показати весь коментар
 
 
Ніколи не бачив вірмена, який ремонтує квартири.
 показати весь коментар
 
 
Система вбиває...В управлении Нацполиции в Одессе рухнул потолок: пострадали двое полицейских, у одного из них сотрясение мозга и перелом обеих ног,-а що було чому сотрясаться?
 показати весь коментар
 
 
Гроші мутять мішками, а гадюшник свій не допетрали відремонтувати.
 показати весь коментар
 
 
Амстронги конечно хорошо, белить не нужно. Квадратики копеешніе поменял и все. НО! Не видно состояния потолка, а крыши иногда текут, потолок рушится, а с низу все ОК. Небыло бы амстронгов то заметили бы что потолок дал трещину...
 показати весь коментар
 
 
Долбоны на дранку несгораемый сейф водрузили? В управлении Нацполиции в Одессе рухнул потолок: пострадали двое полицейских, у одного из них сотрясение мозга и перелом обеих ног - Цензор.НЕТ 7779
 показати весь коментар
 
 
Где сейф? Просто перекрытия деревянные обитые дранкой, время пришло капиталу делать, дому наверное лет 100 с лишним.
 показати весь коментар
 
 
Дык,между фотками,написано,что капремонт был свыше 15 лет назад.Не так уж и давно.
 показати весь коментар
 
Брехня. Не могло быть сотрясения мозга.... за отсутствием оного. Нечему там сотрясаться. Прожил 57 лет, не урка, а всё-таки учитель. НО!!! За жизнь не встретил приличного мента (мусора, лягавого) - все до единого как минимум кретины, а часто ещё и скоты. Так что....
 показати весь коментар
 
Для Одессы это нормально. Там все здания в центре в таком состоянии.
 показати весь коментар
 
 
"Как это делалось в Одессе" (с) Ісаак Бабель
 показати весь коментар
 
 
Да там они все без мозгов. Главное что люди не пострадали.
 показати весь коментар
 
 
у одного из пострадавших, помимо ссадин и сотрясений мозга, диагностировали закрытый перелом обеих ног.

Жесть. Челу на голову потолок упал. Упал так, что чуть в бетон не вогнал, обе ноги не выдержали. А череп выдержал, не подвел. Броня крепка, однако...
 показати весь коментар
 
И через 15 лет после ремонта падают потолки? Деньги "отмыли" на ремонте, а теперь про 15 лет вспоминают. Представителя Заказчика вместе с подрядчиком поставить под целый потолок и немного подождать. Нервы не выдержат и быстро все расскажут
 показати весь коментар
 
рухнул потолок..

Это сильно преувеличено. Ну отвалилось пару плиток от подвесного потолка и все. А про переломы ног - это уже фантастика.. Разве что от испуга мент прыгнул в сторону и не расчитал..
 показати весь коментар
 
А в Одессе все старые дома из говна и палок построены, буквально
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору