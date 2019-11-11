 В управлінні Нацполіції в Одесі обвалилася стеля: постраждали двоє поліцейських, у одного з них струс мозку і перелом обох ніг. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".
У пресслужбі ГУНП підтвердили інцидент.
"Постраждали двоє поліцейських, які йшли сходами, - коментує керівник пресслужби відомства Любов Гордієвська. - Їх госпіталізували з травмами - що це за травми, поки не готові сказати. На місці зараз працює ДСНС".
Частина будівлі знеструмлена. У відомстві зазначають, що капітальний ремонт у главку проводився понад 15 років тому.
Постраждалі працюють у карному розшуку.
Пізніше стало відомо, що в одного з потерпілих, крім саден і струсу мозку, діагностували закритий перелом обох ніг.
Жесть. Челу на голову потолок упал. Упал так, что чуть в бетон не вогнал, обе ноги не выдержали. А череп выдержал, не подвел. Броня крепка, однако...
Это сильно преувеличено. Ну отвалилось пару плиток от подвесного потолка и все. А про переломы ног - это уже фантастика.. Разве что от испуга мент прыгнул в сторону и не расчитал..