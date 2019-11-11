 Контррозвідка СБУ викрила нарахування незаконних соцвиплат жителям ОРДЛО, серед яких найманці РФ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Організував протиправну схему переселенець із Луганщини, який тривалий час проживає в Харкові. За грошову винагороду ділок пропонував мешканцям тимчасово окупованих територій сприяння в протиправному нарахуванні пенсій та інших видів державної соціальної допомоги. За сприяння співробітників управлінь пенсійного фонду, праці та соціального захисту населення, а також працівників банківських установ ділок оформлював документи на громадян, які постійно проживають в ОРДЛО. Серед них виявлено бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", а також померлих осіб", - йдеться в повідомленні.
Під час восьми обшуків за місцями проживання фігурантів справи вилучено понад 800 незаконно оформлених банківських карток та документи, які доводять багатомільйонні оборудки із соціальними виплатами.
Наразі організатору протиправної схеми повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для з`ясування реальних масштабів оборудки та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Викриття незаконної схеми здійснювалось під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.
Відплата незабаром. Амінь.
І взагалі, вчи мову, свинособака)
Максим Галкин - про Украину и политику( Новосибирск 2.10.19)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=621&v=Uw5ecUM-L6o&feature=emb_title
Как уже сделал это недавно, срочно обменяв моряков на позорных условиях.
Может сначала хоть налоги начнут платить в нашу казну?
Мы вроде бы не разбогатели резко.
А ничего, что Беня электроэнергию закупает из РФ?
Если мне не изменяет память,то один неадекватный вообще хочет все соц.выплаты перевести на оккупированную территорию.Ото сепары оторвутся на махинациях и с новорожденными,и раненными на фронте,и с мертвыми душами.Давайте зебилы,двигайте!
А тих тьоток, які це робили - з пенсійного,банкірів задокументувати і надовго посадимти, відшкодувати з їхніх родин ті гроші, які пішли із бюджету за їх злочинних дій.
Вопрос в другом ЗАЧЕМ платить пенсии и пособия в ОРДЛО ???
Какие банковские карты??? Только магазин и только товаром, и только ЛИЧНО тому кто приехал.
А так "даунецкие" и отУкраины и от ******** пенсийку получают