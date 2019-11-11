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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:контррозвідка (142) Правоохоронні органи (387) соцвиплати (95) найманці РФ (901)

 Контррозвідка СБУ викрила нарахування незаконних соцвиплат жителям ОРДЛО, серед яких найманці РФ. ФОТОрепортаж

На Харківщині контррозвідники і слідчі СБ України викрили механізм фінансування терористичних організацій "Л/ДНР" через афери з соціальними виплатами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Організував протиправну схему переселенець із Луганщини, який тривалий час проживає в Харкові. За грошову винагороду ділок пропонував мешканцям тимчасово окупованих територій сприяння в протиправному нарахуванні пенсій та інших видів державної соціальної допомоги. За сприяння співробітників управлінь пенсійного фонду, праці та соціального захисту населення, а також працівників банківських установ ділок оформлював документи на громадян, які постійно проживають в ОРДЛО. Серед них виявлено бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", а також померлих осіб", - йдеться в повідомленні.

Під час восьми обшуків за місцями проживання фігурантів справи вилучено понад 800 незаконно оформлених банківських карток та документи, які доводять багатомільйонні оборудки із соціальними виплатами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці викрили групу шахраїв, які оформляли липові інвалідності учасникам АТО і привласнили сотні тисяч гривень соцвиплат. ФОТО

Контррозвідка СБУ викрила нарахування незаконних соцвиплат жителям ОРДЛО, серед яких найманці РФ 01
Контррозвідка СБУ викрила нарахування незаконних соцвиплат жителям ОРДЛО, серед яких найманці РФ 02

Наразі організатору протиправної схеми повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для з`ясування реальних масштабів оборудки та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Викриття незаконної схеми здійснювалось під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158937
 
   
 Топ коментарі
 
такое впечатление, что Зеленскавага выбирали бомбасяне и лугандоны, а все остальные просто зачаровано смотрели на эту катастрофу..
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ооо!.. луГандон Вася очнулся после вчерашней пьянки..
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Зебил, ты смешон. Сейчас как раз ПиСюНы всеми силами отбеливают террористов. Ермак вообще везде говорит, на международной арене, что это Украина виновата.
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п'ять років платять цим убогим з обох сторін, а це прозріли?
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Не будьте наивным! Эти деньги до заявлянных лиц не доходили
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тут есть доля правды, но только доля! как и в других отраслях массовых социальных выплат
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И этим людям хотите платить Соц вылаты??
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Ох и новость! Все давно сделали доверенности, получают выплаты, а потом перекидывают.
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Просто нагадую, що головою фракції "блок канарських патріотів" у Раді був Артурка Герасимов, друг і товариш терориста Бєзлєра, який особисто вбивав і катував наших пацанів.
Відплата незабаром. Амінь.

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ооо!.. луГандон Вася очнулся после вчерашней пьянки..
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Зебил, ты смешон. Сейчас как раз ПиСюНы всеми силами отбеливают террористов. Ермак вообще везде говорит, на международной арене, что это Украина виновата.
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Я срав на єрмака з дніпровської кручі. Тим більше, на твою інтерпритацію його слів, брехлива шоколахта кацапська.
І взагалі, вчи мову, свинособака)
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Лугандонам ще потрібні і українські пензії?Контрразведка СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых наемники РФ - Цензор.НЕТ 5913
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Недавно была какая то передача (не запомнил на каком канале) где люди звонили на прямой эфир. И оди чел рассказывал, что у него живут родственники в лугандонии так они не хотят окончания войны. Они говорят, что пособия и пенсии им платит ***** и лохи украинские, коммуналка копеешная, говорят, хоть поживем нормально... А мы действительно лохи, платим кому попало еще и за ихнюю коммуналку заплатим...
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наемников арестовали или только бухгалтера - счетовода шугануть сумели?
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такое впечатление, что Зеленскавага выбирали бомбасяне и лугандоны, а все остальные просто зачаровано смотрели на эту катастрофу..
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Вот куда идут налоги с малого бизнеса,ворам потроха и руззким террористам.
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Максимка верит в свободу слова в россии или уже подготовил запасной аэродром в Европе, США, Израиле?
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там многие будут переобуваться на ходу..... галера тонет.....
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Похоже, что кое-кто со своими отводами войск спешит спасти галеру от потопления.
Как уже сделал это недавно, срочно обменяв моряков на позорных условиях.
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Теперь зеленые еще и ордловские свидетельства о рождении признают, будут платить из бюджета Украины пособия детям убийц украинцев.
Может сначала хоть налоги начнут платить в нашу казну?
Мы вроде бы не разбогатели резко.
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Вообще это они зря. Там среди них будушие чллены слуг народа. Скоро на них за это портнов напишет в ГБР.
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а этот чудило сивоха предлагает вообще не ездить отмечаться донбасянам будем финансировать сепаров прямо дома на донбассе
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Ах*еть. В чем то ***** все таки прав что Украина сама финансирует войну и виновата в войне на дамбасе. Кстати с Ахметовым так и не разобрались за то что он поставлял оборудование для боевиков под видом гумконвоев.
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Да? Только с ахметкой нужно разбираться?
А ничего, что Беня электроэнергию закупает из РФ?
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Аметов конечно же говно, но вот его конвои проверялись. И там реально было то, что заявлено. А зебилы дошли до того, что лучше рашке платить за ЭЭ, чем покупать у ахметова, тоесть на украинских предприятиях.
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В ОРДЛО остались печати отделений пенсионного фонда и социальных служб Украины. Сколько там за эти пять лет оформили документов и кому можно только догадываться...
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Если бы Украина деньги которые 6 лет платит боевикам дала на нашу армию и новую технику то уже можно было бы выгнать рашистских боевиков аж до Кубани.
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Алекс.Полностью с вами согласен.По самым скромным подсчетам липовые переселенцы вывозят в ордло наличной гривны на 1,5-2млрд.ДОЛАРОВ.в год.Мы клянчим у МВФ 1млдр.под проценты,а отдаем безвозвратно в два раза больше.Хвктит кормить предателей.Выплаты только тем кто ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЕТ в Украине.Еенсионных туристов - побоку.
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А сколько еще не расскрытых боевиков оформили себе укр выплаты?А сколько жен предателей и наемников получают пособия на детей в Украине?Одной рукой нажимают на курок и стреляют в наших парней,а другой считают бабло,которое им платят тупые хохлы.
Если мне не изменяет память,то один неадекватный вообще хочет все соц.выплаты перевести на оккупированную территорию.Ото сепары оторвутся на махинациях и с новорожденными,и раненными на фронте,и с мертвыми душами.Давайте зебилы,двигайте!
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Ну от бачите - "безобразие", а 42нелох хоче щоб все це було оформлено по закону.
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Нам час в книгу рекордів Гінеса в розділ "Сама дебільна країна". А якщо такого немає, то створити і ми будемо там першими. Я не знаю іншої країни, яка платить тим, хто воює проти неї. Адже виплачував він не своїми а державними. А все це від того, що наша влада на 5-тому році війни так і не сказала, що це окупація а тому ВСІ затрати на окупованих територіях несе окупант, тобто Росія. Петі -барига це було не з руки, бо він був з Путіним в долі, а що мішає теперішній владі. Думаю, що олігархи. Для них війна це благо. Цими виплатами ми фактично підтримуємо терористів на Донбасі а тому нічого нам дивуватися, що західні партнери вже все зрозуміли і пішли на зближення з Росією.
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Навіщо затримали повстанця? Це ж братан. А якщо серйозно, то вони, ці даунбасята, правда не всі, пойтійно жили за рахунок іншої території України. Маклювали з налогами, дотаціями і повертали все своє і чуже. Такі вони кормільці.
А тих тьоток, які це робили - з пенсійного,банкірів задокументувати і надовго посадимти, відшкодувати з їхніх родин ті гроші, які пішли із бюджету за їх злочинних дій.
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та ладно...))) счас в лугандоне нарисуют несколько тысяч свидетельств рождении якобы детей чтоб получить за них помощь по 40 тыс...и никто не проверит. А, напомню, зебил признал действительность этих бумажек на подконтрольной територии...
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Он лишь организовал.
Вопрос в другом ЗАЧЕМ платить пенсии и пособия в ОРДЛО ???
Какие банковские карты??? Только магазин и только товаром, и только ЛИЧНО тому кто приехал.
А так "даунецкие" и отУкраины и от ******** пенсийку получают
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свиносоя. начинайте скулить, что на дамбасе тамжынашилюди - онижыдети.
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