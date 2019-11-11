 Фура у Львові важила 34 тонни, а в Рівному - 23. Господар вантажу пояснити цю фізичну аномалію не може, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кейс хочу засвітити одразу, щоб ні у колег з двох залучених митниць, ні у адвокатів, які вже почали нас бомбити запитами, не було ілюзій, що питання можна "вирішити". Їхала собі фура з Львівського кордону на Рівненську митницю оформлятися. Автозапчастини, одяг, батарейки та різні інші господарські товари. Дрібний пересорт (розбіжність заявленого і виявленого) в такого типу збірному вантажі - це ще пів біди, 890 кг вилучено, протокол складено. Але містичний факт - у Львові на ваги заїхала фура майже 34 т, а в Рівному доїхало 23 т. Власник пояснити цю фізичну аномалію поки ніяк не може, вже другий тиждень усе стоїть", - розповів глава митниці.

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