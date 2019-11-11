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Все про:контрабанда (1036) Нефьодов (113)

 Фура у Львові важила 34 тонни, а в Рівному - 23. Господар вантажу пояснити цю фізичну аномалію не може, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Глава державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про черговий випадок великої контрабанди госптоварів.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кейс хочу засвітити одразу, щоб ні у колег з двох залучених митниць, ні у адвокатів, які вже почали нас бомбити запитами, не було ілюзій, що питання можна "вирішити". Їхала собі фура з Львівського кордону на Рівненську митницю оформлятися. Автозапчастини, одяг, батарейки та різні інші господарські товари. Дрібний пересорт (розбіжність заявленого і виявленого) в такого типу збірному вантажі - це ще пів біди, 890 кг вилучено, протокол складено. Але містичний факт - у Львові на ваги заїхала фура майже 34 т, а в Рівному доїхало 23 т. Власник пояснити цю фізичну аномалію поки ніяк не може, вже другий тиждень усе стоїть", - розповів глава митниці.

Дивіться також: Партію товарів, ввезених в Україну поза митним контролем, вартістю понад 7 млн ​​грн вилучено з незаконного обігу на Волині. ФОТОрепортаж

Фура у Львові важила 34 тонни, а в Рівному - 23. Господар вантажу пояснити цю фізичну аномалію не може, - Нефьодов 01
Фура у Львові важила 34 тонни, а в Рівному - 23. Господар вантажу пояснити цю фізичну аномалію не може, - Нефьодов 02
Фура у Львові важила 34 тонни, а в Рівному - 23. Господар вантажу пояснити цю фізичну аномалію не може, - Нефьодов 03
Фура у Львові важила 34 тонни, а в Рівному - 23. Господар вантажу пояснити цю фізичну аномалію не може, - Нефьодов 04

Фура у Львові важила 34 тонни, а в Рівному - 23. Господар вантажу пояснити цю фізичну аномалію не може, - Нефьодов 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158919
 
 
 Топ коментарі
 
Треба визнчити різницю значення гравітації у Бандерштадті і Рівному.
Мо якась аномалія.
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А як таку фуру пустили на дороги України??? У нас обмеження 22 тон на зтроєну вісь, а там 34 тони тільки вантаж!
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Поясніть, перепрошую, зеїбанатам, що в Україні немає "Львовского границы". Є УКРАЇНСЬКИЙ КОРДОН. Фура у Львові важила 34 тонни, а в Рівному - 23. Господар вантажу пояснити цю фізичну аномалію не може, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 569
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Треба визнчити різницю значення гравітації у Бандерштадті і Рівному.
Мо якась аномалія.
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говорят магнитные полюса земли смещаются. возможно всё дело именно в этом.
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Во Львове сила притяжения больше чем в Ривном. Вот толковое научное объяснение, почему вес разный. Масса то одна и та же осталась!
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Аномалія у наявності "Львовского границы" Львовского гасударства? Фура у Львові важила 34 тонни, а в Рівному - 23. Господар вантажу пояснити цю фізичну аномалію не може, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 509
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О ужос! Сенсація! На перші сторінки газет цю новину треба! Це має відволікти нарід від економічного прори... екномічного колапсу.
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та то топлива столько надо, шобы добраться...
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Отак і живемо.Хто на Мальдивах, а хто дупіту намає чим прикрити.
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"Борцуни" з контрабандою як ви поясните те що львівські магазини сьогодні просто завалені товарами з країни окупанта починаючи з шампунів і закінчуючи телевізорами???
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Вот, кстати, правда. У меня телек Самсунг российской сборки дома. Уж извините, купил в Фокстроте, потому что он оказался дешевле и ничем не хуже таких же, только сборки в ЕС. Наверное я не рьяный патриот.)
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Ви тут ні при чому і поступили як поступила б кожна нормальна людина в тому числі і я - купили там де дешевше. А питання чому кацапський телевізор дешевший від європейського в тому і полягає що він завезений в Україну з країни агресора КОНТРАБАНДОЮ якої на сході нашої держави чомусь немає а виключно тільки на заході. Ви не задаєте собі питання чому останній місяць повідомлення про те що затримали чергових контрабандистів тільки на заході - зі сходу ЖОДНОГО? Чи Ви вірите в те що на сході живуть інші люди і там все 100% ОК? В такому випадку Ви просто наївна людина.
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а почему так непатриотично в эпицентре патриотизма?
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Фура во Львове весила 34 тонны, а в Ривном 23...

А про существование пломб оно не знает? Фура едет опломбированая и если (не дай бог) хоть одна пломба будет нарушена.... Выходит пломбы не нарушены? Тогда это волшебство. А если нарушены, так тут и говорить не о чем.
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Да какое там волшебство. Коробки с сухим льдом в фуру грузишь, пломбируешь, а по приезду водиле моцк выносишь. Фура во Львове весила 34 тонны, а в Ривном 23. Хозяин груза объяснить эту физическую аномалию не может, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9586
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Пломбу почепи на пояс вірності своїй бабі. Може і не знімуть. А митне забезпечення знімається непомітно і так само непомітно стає на місце. Справа техніки. От ще тобі домашнє завдання: з пачки грошей у банківській упаковці витягти купюру без порушення упаковки. Думаєш неможливо? А даремно.
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Задайте нєпЙодову запитання-"На якому виді палива їздить вантажівка, скільки палива було на кордоні,яка густина дизпалива,скільки запасних коліс ,та іншого хламу було на борту того ваговоза. Думаю процик у нього може димнути!
Крім того на польській стороні важать добре- слідкують щоб положення на вазі було правильне. А як важили на українській стороні то вже загадка. Крім того цей "************" не навів нам фотки техпаспортів транспортних засобів (тягача і півпричіпа) про що далі говорити?
ківа тільки вже в іншому аватарі! Фура у Львові важила 34 тонни, а в Рівному - 23. Господар вантажу пояснити цю фізичну аномалію не може, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4438
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ну вообще то это ваша забота доказывать.
может просто все жидкости высохли, или дно прохудилось.
хозяин груза НИЧЕГО объяснять не обязан.не пойман не вор
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А причем тут вес,и по какому закону товар нужно взвешивать на каждом повороте и за этот вес отчитываться бородатым геям?
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Не тре багато базарити,конфісковувати товари та фури,все відразу і закінчиться.
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Норм. Це наші випробовують гравітацію


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Чи не ось цей бізнес на крові на сході України прикриває така активна "боротьба" з контрабандою на заході???
Фура во Львове весила 34 тонны, а в Ривном 23. Хозяин груза объяснить эту физическую аномалию не может, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9361
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"Нужно довести бой продукции до приемлемых уровней".
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а что , в стране законов нет ? сам по себе факт самый рядовой - провезли контрабанду. удивляет то, что те, кто должен бороться разводят руками - а что делать ? а возбудить уголовное дело, арестовать фуру, груз, водилу и всех к этому причасных.
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Та легко! У Львові поламані ваги, або зважили одне, а записали інше. Фура во Львове весила 34 тонны, а в Ривном - 23. Хозяин груза объяснить эту физическую аномалию не может, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6081
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от Нефедов в школе не учился, кривизну Земли не учел, силу притяжения в разных широтах опять таки
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Якщо пломби на місці, то якого біса ви причепилися до людини?
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Водитель пухлый был, пока доехал похудел. Ходячая реклама фитнес центра
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