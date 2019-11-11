 Піротехніки ДСНС завершили роботи з вилучення боєприпасів біля Шулявського моста в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"О 3:20 9 листопада роботи з вилучення боєприпасів завершені, всього вилучено 101 артилерійський снаряд (47 - калібру 152 мм, 35 ​​- калібру 122 мм, 8 - калібру 105 мм, 11 - калібру 76 мм), 3 мінометні міни та 1 ручна граната", - сказано в повідомленні.

Для проведення робіт щодо виявлення і вилучення ВНП залучалися 14 чол. о/с і 4 од. техніки ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Шулявського моста в Києві, який ремонтують, знайшли склад боєприпасів, - КМДА















Фото: пресслужба ДСНС