 Піротехніки ДСНС завершили роботи з вилучення боєприпасів біля Шулявського моста в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"О 3:20 9 листопада роботи з вилучення боєприпасів завершені, всього вилучено 101 артилерійський снаряд (47 - калібру 152 мм, 35 - калібру 122 мм, 8 - калібру 105 мм, 11 - калібру 76 мм), 3 мінометні міни та 1 ручна граната", - сказано в повідомленні.
Для проведення робіт щодо виявлення і вилучення ВНП залучалися 14 чол. о/с і 4 од. техніки ДСНС.
Добре що хоч не вибухнули.
Ви мабуть мали на увазі Другу світову?
Розпочату сумісно Гітлером та Сраліним...
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