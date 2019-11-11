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Все про:боєприпаси (954) Київ (6772) ДСНС (2129) Шулявський міст (14)

 Піротехніки ДСНС завершили роботи з вилучення боєприпасів біля Шулявського моста в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

8 листопада в м. Київ за адресою вул. Довженка, 2 в Шевченківському районі (в районі Шулявського шляхопроводу), під час відпрацювання заявки про виявлення боєприпасів, піротехнічний підрозділ МРЦ ДСНС виявив велику кількість вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"О 3:20 9 листопада роботи з вилучення боєприпасів завершені, всього вилучено 101 артилерійський снаряд (47 - калібру 152 мм, 35 ​​- калібру 122 мм, 8 - калібру 105 мм, 11 - калібру 76 мм), 3 мінометні міни та 1 ручна граната", - сказано в повідомленні.

Для проведення робіт щодо виявлення і вилучення ВНП залучалися 14 чол. о/с і 4 од. техніки ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Шулявського моста в Києві, який ремонтують, знайшли склад боєприпасів, - КМДА

Піротехніки ДСНС завершили роботи з вилучення боєприпасів біля Шулявського моста в Києві 01
Піротехніки ДСНС завершили роботи з вилучення боєприпасів біля Шулявського моста в Києві 02
Піротехніки ДСНС завершили роботи з вилучення боєприпасів біля Шулявського моста в Києві 03
Піротехніки ДСНС завершили роботи з вилучення боєприпасів біля Шулявського моста в Києві 04
Піротехніки ДСНС завершили роботи з вилучення боєприпасів біля Шулявського моста в Києві 05
Піротехніки ДСНС завершили роботи з вилучення боєприпасів біля Шулявського моста в Києві 06
Піротехніки ДСНС завершили роботи з вилучення боєприпасів біля Шулявського моста в Києві 07
Фото: пресслужба ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158859
 
 
 Топ коментарі
 
Второй мировой войны, учи историю...
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Вроде все нормально строят, достаточно быстро и оперативно, глаза раскрой, не смотри раша сми из хуйлостана...
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он тебя сильно е...ет этот мост ?
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Та знаю я... Шолом, бронежилет, правила писані кров'ю, планові інструктажі та перевірка знань...
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Небезпечне відлуння Великої Вітчизняної війни.
Добре що хоч не вибухнули.
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Вибухнути снаряд часів Дрругої Світової може з такою ж імовірністю, як і гвинтівка тих часів- вистрілити. Якщо їх не довбати молотом чи не різати- то це звичайний брухт.
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Шо таке Вінчізняна війна!?
Ви мабуть мали на увазі Другу світову?
Розпочату сумісно Гітлером та Сраліним...
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Очередной мост который никак не могут достроить?
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Вроде все нормально строят, достаточно быстро и оперативно, глаза раскрой, не смотри раша сми из **********...
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НАБУ начнет расследование коррупционных схем Кличко на реконструкции Шулявского моста.
В ответ на судебное постановление глава столицы решил лично проверить строительство скандального моста. Оказалось, что старый мост исчез в неизвестном направлении, а стоимость нового - выросла вдвое с момента проектирования. И это уже официально.


https://tsn.ua/ru/video/video-novini/nabu-nachnet-rassledovanie-korrupcionnyh-shem-klichko-na-rekonstrukcii-************-mosta.html?utm_source=page&utm_medium=relevantvideo
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А что еще ты хотел услышать на канале Бени, где генеральным директором являлся Ткаченко, который собирался скинуть Кличко и занять его место? Это чудо грозилось разобраться с застройкой Киева, а потом выяснилось, что сам владеет домом на Трухановом острове, где вообще строить ничего нельзя было. Он конечно это опровергал, но журналисты предоставили доказательства, что он лжет. После проведения соцопросов это чмо решило отказаться от планов баллотироваться в мэры Киева, так как понял, что ему ничего не светит. А про то, что Кличко фиговый мэр, они во многих передачах показывали, а не только в новостях. Так что фильтруй информацию. Новости по Г+Г сейчас ничем от новостей по Рашка24 не отличаются.
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Смотрю строят, делают все быстро, придумали неплохо развязку, а то что там пишут всякие ТСН и наследуют НАБУ засунь себе в анус...
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Интересно, а что делали, в одном месте, снаряды не только разного калибра, но и различных армий? 152 мм, 122 мм, 76 мм - советские. 105 мм - немецкие....
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Может в своё время планировался подрыв закладки или советскими или немецкими войсками
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Скорее всего - "трофейщики" - или немецкие, в 41-м, или советские - в 44-м, складировали.. Они собирали всё оружие, боеприпасы и другие материальные средства, которые потом сортировались - свои боеприпасы и оружие шли в войска, "чужое" перебрасывалось партизанам (или, если оно находилось на вооружении РККА, передавалось в в/ч). А эти боеприпасы они потом или забыли, или погибли, или взрывом засыпало...
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