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 Два легковики зіткнулися на Київщині: четверо людей загинули, серед них двоє дітей, ще четверо госпіталізовані, - ДСНС. ФОТОрепортаж (оновлено)

Унаслідок зіткнення двох легковиків на Київщині чотири людини загинули, ще четверо госпіталізовані в лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"10 листопада близько 16:15 у с. Здвижівка Бородянського району внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 4 людини з них 2 дітей (2007 р.н.) та 4 особи госпіталізовано в лікарню", - сказано в повідомленні.

Два легковики зіткнулися на Київщині: четверо людей загинули, серед них двоє дітей, ще четверо госпіталізовані, - ДСНС 01

Від ДСНС залучалося 5 чол. л/с та 1 од. техніки.

Дивіться також: Lexus збив двох людей на тротуарі в Києві: жінка загинула на місці, чоловіка госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Як пізніше повідомили у відділі комунікації поліції в Київській області, правоохоронці встановили, що водій автомобіля Volkswagen Caddy іноземної реєстрації, виїжджаючи на перехрестя з с. Здвижівка на автодорогу, проігнорував вимогу знака "Рух без зупинки заборонено" і не надав перевагу автомобілю Volvo, який рухався головною дорогою.

Два легковики зіткнулися на Київщині: четверо людей загинули, серед них двоє дітей, ще четверо госпіталізовані, - ДСНС 02

"Два легковики перекинулись. В результаті ДТП загинуло четверо пасажирів автомобіля Volkswagen: 33-річна матір, її 11-річний син та 39-річна жінка зі своєю 12-річною донькою. Ще троє потерпілих з іншої автівки зазнали травм та були госпіталізовані.

45-річний водій-винуватець з різними тілесними ушкодженнями доправлений до лікарні. Він затриманий у порядку ст. 208 КПК України і перебуває в спецпалаті під охороною.

Два легковики зіткнулися на Київщині: четверо людей загинули, серед них двоє дітей, ще четверо госпіталізовані, - ДСНС 03

Автівки поміщено на майданчик тимчасового тримання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює усі обставини ДТП, триває слідство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158855
 
 
 Топ коментарі
 
Як, як. Якось по трасі ми топили сотню, а нас обігнав якийсь шумахер наче ми стояли на місці. Ось так.
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страшне... ну як таке можливо?? (((Співчуття близьким((
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В Николаевской и Херсонской области такие аварии в принципе не возможны. Вчера "проехался" через эти две области ……. я просто в акуе какие там дороги, особенно в Николаевской . Есть ямы где джип легко может "спрятаться" . А тут дороги сделали ….. и результат на лицо и к сожалению плачевный .
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страшне... ну як таке можливо?? (((Співчуття близьким((
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Як, як. Якось по трасі ми топили сотню, а нас обігнав якийсь шумахер наче ми стояли на місці. Ось так.
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Батьки-водії бережіть дітей, якщо себе не любите, то дітям дайте шанс. Швидкість і темна пора дня
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Да ну! Никогда не знал,что на украинском языке "личный состав"!
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А я не переводил, претензии к редакции, которая "знает" українську мову досконало.
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В соседней теме про обезвреживание снарядов под Шулявским мостом,почему то уже стоит о/с, значит знают все таки?
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Это больше чем на войне. НА РОВНОМ МЕСТЕ! Бьёте лексусы со скуки бездельники- а потом попрошайничаете.
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Думай те про життя, дітей своїх, а не про казна що.
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В Николаевской и Херсонской области такие аварии в принципе не возможны. Вчера "проехался" через эти две области ……. я просто в акуе какие там дороги, особенно в Николаевской . Есть ямы где джип легко может "спрятаться" . А тут дороги сделали ….. и результат на лицо и к сожалению плачевный .
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Головне що ніхто висновків не робить ,це повторюєтся постійно. Ну якщо себе не шкода пожалійте дітей .
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а какой ещё должен быть результат в стране не органов контролирующих выполнение правил дорожного движения, есть люди(полиция) фиксирующие момент уже свершившегося дтп и не всегда даже способные не только предостеречь а и наказать виновного.
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так я не понял в "Volkswagenе" ехали иностранцы..?
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