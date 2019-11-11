 Два легковики зіткнулися на Київщині: четверо людей загинули, серед них двоє дітей, ще четверо госпіталізовані, - ДСНС. ФОТОрепортаж (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"10 листопада близько 16:15 у с. Здвижівка Бородянського району внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 4 людини з них 2 дітей (2007 р.н.) та 4 особи госпіталізовано в лікарню", - сказано в повідомленні.

Від ДСНС залучалося 5 чол. л/с та 1 од. техніки.

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Як пізніше повідомили у відділі комунікації поліції в Київській області, правоохоронці встановили, що водій автомобіля Volkswagen Caddy іноземної реєстрації, виїжджаючи на перехрестя з с. Здвижівка на автодорогу, проігнорував вимогу знака "Рух без зупинки заборонено" і не надав перевагу автомобілю Volvo, який рухався головною дорогою.

"Два легковики перекинулись. В результаті ДТП загинуло четверо пасажирів автомобіля Volkswagen: 33-річна матір, її 11-річний син та 39-річна жінка зі своєю 12-річною донькою. Ще троє потерпілих з іншої автівки зазнали травм та були госпіталізовані.

45-річний водій-винуватець з різними тілесними ушкодженнями доправлений до лікарні. Він затриманий у порядку ст. 208 КПК України і перебуває в спецпалаті під охороною.

Автівки поміщено на майданчик тимчасового тримання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює усі обставини ДТП, триває слідство.

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