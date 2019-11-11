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 Lexus збив двох людей на тротуарі в Києві: жінка загинула на місці, чоловіка госпіталізовано. ФОТОрепортаж

У Києві в Дарницькому районі автомобіль Lexus протаранив таксі, вилетів на тротуар і збив двох людей, чоловіка і жінку, які йшли тротуаром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "ВартовіЕспресо" в Facebook.

За даними видання, в результаті удару молода жінка зазнала смертельних травм і загинула на місці події. Чоловіка, що йшов з нею, було госпіталізовано.

Lexus збив двох людей на тротуарі в Києві: жінка загинула на місці, чоловіка госпіталізовано 01

Як розповіли свідки події - Lexus на великій швидкості рухався лівою смугою. Якоїсь миті, перебудовуючись правіше, Lexus вдарив у задню частину таксі Renault. Від удару люксове авто вилетіло на тротуар, де саме йшли люди. Збивши людей, Lexus, пробивши огорожу, в'їхав на стоянку.

Lexus збив двох людей на тротуарі в Києві: жінка загинула на місці, чоловіка госпіталізовано 02

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановлювала всі обставини події.

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Lexus збив двох людей на тротуарі в Києві: жінка загинула на місці, чоловіка госпіталізовано 03
Lexus збив двох людей на тротуарі в Києві: жінка загинула на місці, чоловіка госпіталізовано 04
Lexus збив двох людей на тротуарі в Києві: жінка загинула на місці, чоловіка госпіталізовано 05
Lexus збив двох людей на тротуарі в Києві: жінка загинула на місці, чоловіка госпіталізовано 06
Фото: Еспресо/Facebook

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Lexus збив двох людей на тротуарі в Києві: жінка загинула на місці, чоловіка госпіталізовано 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158851
 
 
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Доти, поки мусорня та суди будуть спускати цій свлоті злочини - так і буде. Свідомість не вирастає за добу, рік... тому треба по повній вкручувати КК. Крім кічі - позбавляти на все життя прав і пожиттєве утримання постраждалих. Більш нічого не треба. А так - пачечка папіру мусорам і суддям.....
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мечта каждого андона(андонши) - нацарювать денег купить крутую тачку, нажраться в умат, сбить насмерть никчёму, не смогшего купить себе крутую тачку, или купившего недостаточно крутую тачку, а потом за бабки отмазываться в судах
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Щас вгадаю - через деякий час цього шумахєра посадять під страшний домашній арешт.
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Більше ніж 45-50 км/г у нас не іздять по місту , а ні на Лексусах а ні на Порше ...ми мабуть лохи ?
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там трасса по четыре полосы..возможно организм вспомнил, что ему надо повернуть на мост над метро "Осокорки" и оно из крайней левой решило быстро перестроиться..
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Автор этой писанины специально нагнетает ситуацию или он просто идиот? Баран, хоть бы на фото посмотрел.
А вот описание с Информатора: По предварительной информации, которую нам сообщили полицейские и очевидцы, Logan попытался повернуть направо, подрезал Lexus и ударил авто. В результате водитель Lexus потерял управление и вылетел на тротуар, сбив двух пешеходов - девушку и парня.
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