 Lexus збив двох людей на тротуарі в Києві: жінка загинула на місці, чоловіка госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "ВартовіЕспресо" в Facebook.

За даними видання, в результаті удару молода жінка зазнала смертельних травм і загинула на місці події. Чоловіка, що йшов з нею, було госпіталізовано.

Як розповіли свідки події - Lexus на великій швидкості рухався лівою смугою. Якоїсь миті, перебудовуючись правіше, Lexus вдарив у задню частину таксі Renault. Від удару люксове авто вилетіло на тротуар, де саме йшли люди. Збивши людей, Lexus, пробивши огорожу, в'їхав на стоянку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановлювала всі обставини події.

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Фото: Еспресо/Facebook

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