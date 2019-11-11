 Lexus збив двох людей на тротуарі в Києві: жінка загинула на місці, чоловіка госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "ВартовіЕспресо" в Facebook.
За даними видання, в результаті удару молода жінка зазнала смертельних травм і загинула на місці події. Чоловіка, що йшов з нею, було госпіталізовано.
Як розповіли свідки події - Lexus на великій швидкості рухався лівою смугою. Якоїсь миті, перебудовуючись правіше, Lexus вдарив у задню частину таксі Renault. Від удару люксове авто вилетіло на тротуар, де саме йшли люди. Збивши людей, Lexus, пробивши огорожу, в'їхав на стоянку.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановлювала всі обставини події.
А вот описание с Информатора: По предварительной информации, которую нам сообщили полицейские и очевидцы, Logan попытался повернуть направо, подрезал Lexus и ударил авто. В результате водитель Lexus потерял управление и вылетел на тротуар, сбив двух пешеходов - девушку и парня.