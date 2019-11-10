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 Українці Назарова й Нікітін виграли турнір зі спортивних танців на льоду в Чехії. ФОТО

Український дует Олександра Назарова/Максим Нікітін став переможцем міжнародного турніру зі спортивних танців на льоду Pavel Roman Memorial, який завершився в чеському місті Оломоуц.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ритмічний танець наші фігуристи виграли з мінімальною перевагою - трохи більше, ніж півбала - над польськими спортсменами Юстиною Плутовською та Джеремі Флеміном. Але у довільному вони не залишили своїм суперникам жодного шансу, відкатавши програму емоційно, на хорошій швидкості та продемонструвавши високу якість виконання елементів.

За свій довільний прокат Олександра та Максим отримали 108.53 балів, а за підсумками двох танців - 175.76 балів. Плутовська/Флемін залишилися на другому місці – 164.05. Третя позиція у представників Німеччини Аманди Петерсон/Максміліана Пфістерера – 148.04. Нагадаємо, у нинішньому сезоні Олександра Назарова та Максим Нікітін стали бронзовими призерами двох етапів серії Челленджер - Lombardia Trophy в Італії та Ice Star в Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська фігуристка Шаботова стала срібним призером міжнародного турніру в Ризі

Українці Назарова й Нікітін виграли турнір зі спортивних танців на льоду в Чехії 01

 Учні харківського тренера Галини Чурілової виграли також міжнародний турнір Mezzaluna Cup в Італії.

Також читайте: Українська фігуристка Шаботова стала срібним призером міжнародного турніру в Ризі

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158834
 
   
 Топ коментарі
 
Вітаємо! Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии - Цензор.НЕТ 4098
...яка гарненька дівчинка Олександра Назарова Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии - Цензор.НЕТ 2544 Я аж мову з рота вивалив Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии - Цензор.НЕТ 3169

Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии - Цензор.НЕТ 2440
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А де ж кацапи ? Вони ж завжди *блистали* у цих покатушках
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Все сильнейшие фигуристы сейчас на этапе гран-при в Китае.
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Твоё говно сильнейшее? Мордва поганая, очень сомневаюсь
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За моё гавно тебе видимо виднее, раз ты его изучаешь (может оно реально сильнейшее), а по гран-при в Китае просто погугли, или Вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/Cup_of_China
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Вітаємо! Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии - Цензор.НЕТ 4098
...яка гарненька дівчинка Олександра Назарова Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии - Цензор.НЕТ 2544 Я аж мову з рота вивалив

Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии - Цензор.НЕТ 2440
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фу, какой вы непостоянный Українці Назарова й Нікітін виграли турнір зі спортивних танців на льоду в Чехії - Цензор.НЕТ 5365 ваша Янинка сейчас бы обиделась
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Умнички!!! Четверте змагання і четверта медаль!!!!!!!
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