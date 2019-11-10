 Українці Назарова й Нікітін виграли турнір зі спортивних танців на льоду в Чехії. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ритмічний танець наші фігуристи виграли з мінімальною перевагою - трохи більше, ніж півбала - над польськими спортсменами Юстиною Плутовською та Джеремі Флеміном. Але у довільному вони не залишили своїм суперникам жодного шансу, відкатавши програму емоційно, на хорошій швидкості та продемонструвавши високу якість виконання елементів.
За свій довільний прокат Олександра та Максим отримали 108.53 балів, а за підсумками двох танців - 175.76 балів. Плутовська/Флемін залишилися на другому місці – 164.05. Третя позиція у представників Німеччини Аманди Петерсон/Максміліана Пфістерера – 148.04. Нагадаємо, у нинішньому сезоні Олександра Назарова та Максим Нікітін стали бронзовими призерами двох етапів серії Челленджер - Lombardia Trophy в Італії та Ice Star в Білорусі.
Учні харківського тренера Галини Чурілової виграли також міжнародний турнір Mezzaluna Cup в Італії.
...яка гарненька дівчинка Олександра Назарова Я аж мову з рота вивалив