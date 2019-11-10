 Із загиблим під Авдіївкою бійцем 92-ї ОМБр Германом Бродніковим попрощалися на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання ХарківTimes, бійці 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка (базується близько Чугуєва) попрощалися із загиблим в районі шахти Бутівка 7 листопада побратимом Германом Бродніковим.

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Фото: ХарківTimes

Герман Бродніков народився (позивний Фріц) народився 28 березня 1996 року. Мешкав у Чугуєві. 2015-го закінчив Чугуєво-Бабчанський лісний коледж. У бригаді — з квітня 2016, воював у районі Мар'їнки та Авдіївки. Служив старшим солдатом в 92-й ОМБр. Загинув 7 листопада в районі міста Авдіївка Донецької області, коли зведене інженерне відділення виконувало завдання із забезпечення підрозділу лісом-кругляком для інженерного обладнання позицій. Коли військовослужбовці поблизу взводного опорного пункту вивантажували деревину, близько 12:20 ворог зробив два постріли з ПТРК. Одна з ракет влучила в автомобіль "Урал", біля якого працювали військовослужбовці, в результаті чого Герман загинув на місці, ще троє бійців зазнали численних поранень (один з котрих, Геннадій Моторін помер наступного дня у лікарні).

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У нього залишилися мати, сестра та наречена (батько Германа загинув раніше на війні).