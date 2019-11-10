 Із загиблим під Авдіївкою бійцем 92-ї ОМБр Германом Бродніковим попрощалися на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання ХарківTimes, бійці 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка (базується близько Чугуєва) попрощалися із загиблим в районі шахти Бутівка 7 листопада побратимом Германом Бродніковим.
Герман Бродніков народився (позивний Фріц) народився 28 березня 1996 року. Мешкав у Чугуєві. 2015-го закінчив Чугуєво-Бабчанський лісний коледж. У бригаді — з квітня 2016, воював у районі Мар'їнки та Авдіївки. Служив старшим солдатом в 92-й ОМБр. Загинув 7 листопада в районі міста Авдіївка Донецької області, коли зведене інженерне відділення виконувало завдання із забезпечення підрозділу лісом-кругляком для інженерного обладнання позицій. Коли військовослужбовці поблизу взводного опорного пункту вивантажували деревину, близько 12:20 ворог зробив два постріли з ПТРК. Одна з ракет влучила в автомобіль "Урал", біля якого працювали військовослужбовці, в результаті чого Герман загинув на місці, ще троє бійців зазнали численних поранень (один з котрих, Геннадій Моторін помер наступного дня у лікарні).
У нього залишилися мати, сестра та наречена (батько Германа загинув раніше на війні).
Харьков. В одном из таких коридоров лежало до 2 000 расстрелянных. Некоторые женщины расстреляны только потому, что не принимали ухаживаний комиссаров. В подвалах находили распятых на полу людей и привинченных к полу винтами. У многих женщин была снята кожа на руках и ногах в виде перчаток и чулок и вся кожа спереди.Слева труп заложника С. Михайлова, приказчика гастрономического магазина, видимо, зарубленного шашкой. Посередине тело засеченного насмерть шомполами, с перебитой нижней частью спины, учителя Петренко. Справа труп капитана Агапова с вывороченными пыткой половыми органами......
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/chervonyi-teror-zvirstva-radianskoi-vlady-foto-16-302876.html?fbclid=IwAR2v7fJkR9x39lS4zngSALzft_g_qtUDncwtWc-TQepCNTFBvEDfo4D6E0E
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Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
(отец Германа погиб раньше на войне).... - цитата
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R.I.P.
Вічна Слава захіснику Украіни!
Царство Небесне.
Низький уклін Герою.
Брест-Литовский мирный договор, статья VI.
3 марта 1918 года.
Ровно сто лет назад.
Нихуя история не учит.
Ничему.
Аркадий Бабченко
Ну и что нам дали эти договора с этой проклятой вражеской профашистской **********? Они дали только кровавою войну и оккупацию Крыма и Донбасса. А значит не про какие договора ( сговор Минский, Нормандский, московский в редакции кремлёвских фашистов) с этой проклятой вражеской и ужасной паРашей -ордой даже не может быть и речи, она их никогда невыполняла и никогда их не выполнит даже в своей редакции. Просто кровью и измором Украины ожидает от неё безоговорочной капитуляции чтобы уничтожить её как государство.