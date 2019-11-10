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 Із загиблим під Авдіївкою бійцем 92-ї ОМБр Германом Бродніковим попрощалися на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Клугино-Башкирівка Харківської області відбулася церемонія прощання з Германом Бродніковим (Фріцом).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання ХарківTimes, бійці 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка (базується близько Чугуєва) попрощалися із загиблим в районі шахти Бутівка 7 листопада побратимом Германом Бродніковим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церемонія прощання із загиблим під Авдіївкою бійцем 92-ї ОМБр Германом Бродніковим відбудеться завтра на Харківщині

Із загиблим під Авдіївкою бійцем 92-ї ОМБр Германом Бродніковим попрощалися на Харківщині 01
Із загиблим під Авдіївкою бійцем 92-ї ОМБр Германом Бродніковим попрощалися на Харківщині 02
Із загиблим під Авдіївкою бійцем 92-ї ОМБр Германом Бродніковим попрощалися на Харківщині 03
Із загиблим під Авдіївкою бійцем 92-ї ОМБр Германом Бродніковим попрощалися на Харківщині 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн 92-ї ОМБр Геннадій Моторін помер у лікарні від поранень, яких зазнав учора в зоні ООС. ФОТО

Із загиблим під Авдіївкою бійцем 92-ї ОМБр Германом Бродніковим попрощалися на Харківщині 05
Із загиблим під Авдіївкою бійцем 92-ї ОМБр Германом Бродніковим попрощалися на Харківщині 06
Із загиблим під Авдіївкою бійцем 92-ї ОМБр Германом Бродніковим попрощалися на Харківщині 07
Із загиблим під Авдіївкою бійцем 92-ї ОМБр Германом Бродніковим попрощалися на Харківщині 08
Із загиблим під Авдіївкою бійцем 92-ї ОМБр Германом Бродніковим попрощалися на Харківщині 09

Із загиблим під Авдіївкою бійцем 92-ї ОМБр Германом Бродніковим попрощалися на Харківщині 10
Фото: ХарківTimes 

Герман Бродніков народився (позивний Фріц) народився 28 березня 1996 року. Мешкав у Чугуєві. 2015-го закінчив Чугуєво-Бабчанський лісний коледж. У бригаді — з квітня 2016, воював у районі Мар'їнки та Авдіївки. Служив старшим солдатом в 92-й ОМБр. Загинув 7 листопада в районі міста Авдіївка Донецької області, коли зведене інженерне відділення виконувало завдання із забезпечення підрозділу лісом-кругляком для інженерного обладнання позицій. Коли військовослужбовці поблизу взводного опорного пункту вивантажували деревину, близько 12:20 ворог зробив два постріли з ПТРК. Одна з ракет влучила в автомобіль "Урал", біля якого працювали військовослужбовці, в результаті чого Герман загинув на місці, ще троє бійців зазнали численних поранень (один з котрих, Геннадій Моторін помер наступного дня у лікарні).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один боєць ОС зазнав поранення на Донбасі, від початку доби - 11 ворожих обстрілів, - пресцентр

У нього залишилися мати, сестра та наречена (батько Германа загинув раніше на війні).

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158833
 
 
 Топ коментарі
 
Вічна Слава герою!
Вічна Слава захіснику Украіни!
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___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
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У Германа Бродникова (позывной Фриц) остались мать, сестра и невеста
(отец Германа погиб раньше на войне).... - цитата

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R.I.P.
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Я привожу пример рашистской пропаганды для того, чтобы те, которые считали, что убрав Порошенко, поставив про-рашистского президента, изменив вектор страны в сторону рашки, расссеянцы будут нас считать народом, снова "полюбят", будет"мир, дружба, жвачка". Неееет.! Хищник, откусив кусок, уже не остановится... Только сопротивление рашистской агрессии на всех фронтах: на войне, в обществе, политике, на международном уровне- ВЕЗДЕ. Как в Израиле, который борется за свою независимость уже более 70 лет. Посмотрите момент, что они говорят про Зеленского, который считает, что можно остановить наступление Рашки, просто перестав стрелять... https://www.facebook.com/romkotl/videos/2787658294629802/?t=109
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7 листопада виповнилося 102 роки Жовтневому перевороту 1917 року. Сводка сведений о злодеяниях и беззакониях большевиков29 июня 1919 года, № 4338, г. Екатеринодар.
Харьков. В одном из таких коридоров лежало до 2 000 расстрелянных. Некоторые женщины расстреляны только потому, что не принимали ухаживаний комиссаров. В подвалах находили распятых на полу людей и привинченных к полу винтами. У многих женщин была снята кожа на руках и ногах в виде перчаток и чулок и вся кожа спереди.Слева труп заложника С. Михайлова, приказчика гастрономического магазина, видимо, зарубленного шашкой. Посередине тело засеченного насмерть шомполами, с перебитой нижней частью спины, учителя Петренко. Справа труп капитана Агапова с вывороченными пыткой половыми органами......
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/chervonyi-teror-zvirstva-radianskoi-vlady-foto-16-302876.html?fbclid=IwAR2v7fJkR9x39lS4zngSALzft_g_qtUDncwtWc-TQepCNTFBvEDfo4D6E0E
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К сожалению, Украину ждут тяжелые времена. Сейчас население страны готовят к массовым протестам, к Майдану-3. Для этого надо вызывать озлобленность населения и перессорить разные социальные группы, дискредитировать институты власти. Сразу говорю, я не голосовал за Зеленского. Зеленский наивный идиот. Это в лучшем случае. Возможно, он искренне хочет остановить войну. Но в планах Путлера такого нет. Он просто воспользуется клоуном, подождет, когда никого не посадят, улучшения жизни не будет, тарифы не понизят, пенсии и зарплаты не поднимут, красть будут так же, но другие люди. Таким образом, с одной стороны Путлер, а с другой Порошенко, который захочет вернуть власть. Усилиями этих двух людей Зеленского сметут причем жестко. Этим воспользуется Путлер,а сколько в этот раз он отхватит и сколько тысяч погибнет - об этом только можно догадываться. Разжигать, ссорить, поднимать агрессию - вот, что делают тысячи ботов на Фейсбук, десятки голов по ТВ и радио.
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___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
 показати весь коментар
 
 
У Германа Бродникова (позывной Фриц) остались мать, сестра и невеста
(отец Германа погиб раньше на войне).... - цитата

No comment .

R.I.P.
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Вічна Слава герою!
Вічна Слава захіснику Украіни!
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Хто завгодно, тільки не Росія: жителі Донбасу розповіли, хто винен у війні . При цьому головний перемовник від влади з Кремлем Єрмак двитиься з людьми ОРДЛО ТВканали Кремля - повне спіпадіння поглядів .
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Вічна пам'ять..
Царство Небесне.
Низький уклін Герою.
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Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и признать мирный договор между этим государством и державами четверного союза. Территория Украины незамедлительно очищается от русских войск и русской красной гвардии. Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных учреждений Украинской народной Республики.
Брест-Литовский мирный договор, статья VI.
3 марта 1918 года.
Ровно сто лет назад.
Нихуя история не учит.
Ничему.
Аркадий Бабченко
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Спасибі про Харків,про Брест-литовський розвід, про Путлєрівсткі плани. Все це ми бачимо і логіка вже позаду. Але сьогодні чергова Велика Туга: наш Гера пішов у вічність. Гарний,вишуканий,сміливий,справжній ... І як можна кучмам єрмакамі іншім сідати за переговори з цими тварями і ублюдками без нагадування поіменно тих, кого вони, прийдешні сюди упирі, вбили на нашій землі. Коли Пристайко почне працювати і хоча б Ноти протесту приліплювати на ри...ло Лаврову.Чому не знають у Мокві,що витворяє тут іхня банда? Давайте думати про свого дійсного постійного керманича,якому ця земля і народ були б більш значимими,а ніж якась сцена, шаурма та корпоративні водевілі. Нам потрібен .......КОРОЛЬ, а до нього.... Трибунал... Народний. Готов бути Катом!
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3 марта 1918 гг. по подписанному в г.Брест-Литовске мирному договору бандитская больщевицкая Россия официально этим договором безоговорочно признала независимость УНР как суверенного украинского государства. И поспешно вывела все свои недобитые оккупационные большевицкие банды с её территории....А потом 13 ноября 1918 года кремлёвские бандиты большевики ВЦИК РСФСР анулировали" Брест - Литовский мирный договор". И уже в 1920 гг. преступно оккупировали УНР сделали её своей кацапской колонией и начали свой кровавый геноцид украинского народа. Кремлёвские оккупанты стали миллионами убивать и морить голодом украинцев, пытаясь полностью уничтожить всю украинскую нацию. Потом Был Меморандум о гарантиях безопасности от 5 декабря 1994 гг, статья 1 которого выглядит так: "РФ подтверждает Украине свои обязательства в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины". Был и Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ от 31 мая 1997 г где паРаша клятвенно обязалась воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое её оружие никогда не будет использоваться против Украины.
Ну и что нам дали эти договора с этой проклятой вражеской профашистской **********? Они дали только кровавою войну и оккупацию Крыма и Донбасса. А значит не про какие договора ( сговор Минский, Нормандский, московский в редакции кремлёвских фашистов) с этой проклятой вражеской и ужасной паРашей -ордой даже не может быть и речи, она их никогда невыполняла и никогда их не выполнит даже в своей редакции. Просто кровью и измором Украины ожидает от неё безоговорочной капитуляции чтобы уничтожить её как государство.
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Уклін та світла пам ять...,співчуття родині.
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