 П'яна жінка пом'яла 5 автомобілів на парковці в Боярці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації поліції Київської області.
"Біля багатоповерхівки жінка не впоралася з керуванням і в’їхала у офіційну парковку, де пошкодила 5 авто місцевих мешканців. Порушниця при свідках відмовилася від проходження тесту на алкоголь. Правоохоронці доставили її до лікарні для медичного освідчення, але і там жінка не дала згоди", - йдеться у повідомленні.
Її автомобіль вилучено та доправлено на штрафмайданчик. Поліцейські склали адмінпротокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зловмисниці загрожує стягнення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.
Тривають слідчі дії.
Мне давно высрали что даже если пьян то твои страховщики заплатят тем кого ты помял, но конечно потом цена страховки взлетит как Масков "Фалькон".
Певно, =паркувалася= на повній швидкості, що так потовкла машини.
Я не буду писати філософську фігню...дуже втомилася!
Сьогодні вночі у під'їзді власного будинку, на сходах між поверхами був
знайдений Панов Ігор позивний «Хан» з дружиною.
Атовець, наш Захисник, наш великий добряк!
Знаю його з 2015 року.
Боєць легендарного 90-го батальйону!
Знайдені без свідомості з проломленими головами...ОБОЄ!!!
Їх доставили в 17 лікарню. Терміново були проведені операції обом. При
трепанації черепа у Хана почалася сильна кровотеча, була велика крововтрата.
Робили 16 переливань, Оксані трохи меньше.
Обоє знаходяться в комі і на апаратах штучної вентиляції.
У Оксани стан трохи кращий. Вона реагує на подразники. Стан стабільно важкий.
Будут пробувати давати зондове харчування!
У Хана стан критичний. Коли я чую - не даємо ніяких прогнозів...значить дуже
все хріново(((
Йому постійно вводять адреналін і препарат для вирівнювання тиску!
Нічого, крім води, організм не сприймає!
В Хана травма набагато важча. Крім численних кістних уламків сильні гематоми
головного мозку. І, якщо я правильно зрозуміла, розтрощено пів обличчя!(((
Спілкувалася з поліцією, що сталося ніхто не знає!
Знайшли їх сусіди. Ніхто не чув ні сварок ні криків чи потасовки!
Били чимось дуже важким і з особливою жорстокістю(((
Кожен день будуть давати список необхідних ліків!
На сьогодні все закрито. Про це буде слідуючий пост!
Але... вже з сьогоднішніх списків і закупки, стало ясно, що буде потрібна
фіндопомога!!!
В Хана немає нікого, крім нас!
Поки списки забираю і закриваю я.
Хто хоче допомогти 4149629383767209 Грубенюк з поміткою благодійний внесок Хан!
Прошу поширити‼️‼️‼️
P.s. Весь день на ногах і голова була забита лише тим, що потрібно закрити
ліки!
Тільки зараз усвідомлюю, що це зробили не люди...це якісь виродки...жорстокі і
безжальні(((
4149629383767209 Грубенюк з поміткою благодійний внесок Хан!
Нужны доноры крови.
Тетяна Руденька разом з Виталієм Барановим та 26 іншими особами.1 год ·
По крові!
Потрібні донори з будь-якою групою!
По Хану десь 35 донорів.
По Оксані - 15 донорів.
Здавати лише в Київському центрі крові за адресою - вул. Берлінського, 12 або
вул. Пимоненко, 8
Тел для довідки - 044-440-60-11
З понеділка по п'ятницю з 8:00-14:00
Можете показувати направлення, які я виклала в пості.
Дякую!
Ось так. Це теж результат =вибору= нарІду і тієї =політики=, яку проводить блазень і його зе-кліка.
Шановні ветерани, подбайте про свою безпеку і своїх родин і бережіть себе.
Тому що на вас почали полювати.
у-реначила" ?
Страховка то может и оплатит, но вряд ли хватил. А если "каско" у пострадавших - так их страховая им поможет починить, а потом - будет разбираться с "героиней" новости. и вполне возможно что точно будет продавать имущество шоб заплатить. Ну, если логично, не? Какой прикол страховщикам заниматься благотворительностью?
Два Ивана, три Петра
Просыпались утром рано
И херачили с утра.
И завидовал им пьяным,
Двум Иванам, трем Петрам,
Трем Петрам и двум Иванам
Черной завистью Абрам. (с)
На хаммере что ли резвилась дама?
Кстати, она на самосвале что ли рулила?