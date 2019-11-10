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Все про:Держприкордонслужба (2308) Молдова (485) напад (680)

 Убивця-втікач із Молдови намагався зарізати українського прикордонника. ФОТОрепортаж

Вбивця з Молдови пробрався на територію України, де його виявив співробітник ДПСУ. Під час затримання зловмисник накинувся на прикордонника з ножем.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Жителі села Домниця в Подільському районі Одеської області помітили підозрілого незнайомця і повідомили про це дільничному інспектору прикордонної служби, який виявив втікача за 800 метрів від державного кордону. На вимогу пред'явити документи непроханий гість кинувся на прикордонника з ножем. На щастя, правоохоронцю вдалося роззброїти і затримати нападника.

Як з'ясувалося, затриманий незаконно перетнув українсько-молдовський кордон, тікаючи від кримінальної відповідальності. Його розшукували за скоєння вбивства в місті Рибниця.

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Злочинця, попередньо громадянина Молдови, доставлено в пункт тимчасового утримання в Подільську. Іноземцю доведеться відповідати і перед українським законодавством: за незаконний перетин державного кордону (ст. 204-1 КУпАП), злісну непокору прикордоннику (ст. 185-10 КУпАП). У діях затриманого вбачаються також ознаки кримінального злочину, передбаченого ст. 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Убивця-втікач із Молдови намагався зарізати українського прикордонника 01
Убивця-втікач із Молдови намагався зарізати українського прикордонника 02
Убивця-втікач із Молдови намагався зарізати українського прикордонника 03

Убивця-втікач із Молдови намагався зарізати українського прикордонника 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158795
 
   
 Топ коментарі
 
чого гниду не розстріляли при нападі??
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какое только чмо судя по фото и действиям.....пристрелили бы там и бросили хищникам на обед...мир бы на одну тварь стал чище...ну что с такими животными возится и носиться....? зачем кислород зря на него израсходовать....((
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Точно, їпан..те на всю голову вОнятко.))
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Помилочка невеличка сталася.Рибниця - це сепарня молдовська з так званої ПМР. Один з осередків гнилого "руССкого мира".
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Но выдать его надо Молдове, так как приднестровская тварь, не может быть выдана говно республике, нет её просто, пмэрии, хотя эти говно резиденты приезжают к нам в Одессу, как к себе домой, и у половины есть гражданство Украины.
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Со мною нож, решил я: - Что ж,

Меня так просто не возьмешь.

Держитесь, гады! Убийца-беглец из Молдовы пытался зарезать украинского пограничника - Цензор.НЕТ 29
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чого гниду не розстріляли при нападі??
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Ответственные!
Респект, в других странах не церемонились бы.
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прикордонники покрыли себя неувядаемой славой,спымав молдавского бомжа Убийца-беглец из Молдовы пытался зарезать украинского пограничника - Цензор.НЕТ 4666
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Нихрена себе, молдованеску охренел. Надеюсь погранцы объяснили ему, что к чему. Если и пристрелили бы, то невелика потеря.
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какое только чмо судя по фото и действиям.....пристрелили бы там и бросили хищникам на обед...мир бы на одну тварь стал чище...ну что с такими животными возится и носиться....? зачем кислород зря на него израсходовать....((
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И что?! Теперь ветеринары, с ближайшей свинофермы - извлекают этот нож из пятой точки нарушителя?
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тільки мені здається, що "хотів зарізати" і "кинувся з ножем" - дещо різні діїї?
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Что-то у меня со зрением не то, видимо( Так и не нашла "хотів зарізати". Намагався - есть, а это = пытался.
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Верхнее фото - шикарное. Только трэба було сзади танк поставить с направленным стволом в затылок злодея.
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Да, - и пару симпотных телок в купальниках под руку с воинами.
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......МИКИДУЦА из солнечной Молдовы , а приднестровского СЕПАРАСТА слабо ??? надо было на нашего нападать ???((((
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Обычное для "погранцов" дело, задержал нарушителя границы.
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Ти ба, які в тому селі свідомі громадяни.
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за стукачество про чужого им разрешают таскать контрабанду через границу. Наши украинцы за просто так ничего не сделают.
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НАРОД , обьясните мне кто нибуть , почему сегодняшняя ФИШКА держать автомат в пол или на согнутых руках перед собой ???? служил в сов.армии там таких положений небыло , в чем КРУТОСЬ сегодняшних положений ???? СПАСИБО !!!
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Когда рядом задержанный, то оружие держат либо наведенным на него либо под минимальным углом от него. Ибо бывают разные случаи.
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Это проявление мужества и отваги, демонстрация силы и уверенности в себе.
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Это пришло из армий НАТО,в боевых выходах или при прочесывании местности,легче (быстрей) среагировать на внештатную ситуацию,когда автомат в руках или дулом в пол.Когда автомат за спиной,как было в СССР теряются драгоценные секунды для реагирования на быстроменяющеюся ситуацию.
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Молдаван мог бежать и нечаянно упасть на свой нож,ну мог же быть случай
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К счастью, правоохранителю удалось разоружить и зарезать нападавшего.
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Ещё одного дебила будет кормить народ Украины . Убивця-втікач із Молдови намагався зарізати українського прикордонника - Цензор.НЕТ 6116
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Чому не застрілили цигана молдавського
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