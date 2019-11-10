 Убивця-втікач із Молдови намагався зарізати українського прикордонника. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Жителі села Домниця в Подільському районі Одеської області помітили підозрілого незнайомця і повідомили про це дільничному інспектору прикордонної служби, який виявив втікача за 800 метрів від державного кордону. На вимогу пред'явити документи непроханий гість кинувся на прикордонника з ножем. На щастя, правоохоронцю вдалося роззброїти і затримати нападника.

Як з'ясувалося, затриманий незаконно перетнув українсько-молдовський кордон, тікаючи від кримінальної відповідальності. Його розшукували за скоєння вбивства в місті Рибниця.

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Злочинця, попередньо громадянина Молдови, доставлено в пункт тимчасового утримання в Подільську. Іноземцю доведеться відповідати і перед українським законодавством: за незаконний перетин державного кордону (ст. 204-1 КУпАП), злісну непокору прикордоннику (ст. 185-10 КУпАП). У діях затриманого вбачаються також ознаки кримінального злочину, передбаченого ст. 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).





