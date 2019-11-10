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 Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння. ФОТОрепортаж

Військово-морські сили в Одесі провели ходові випробування патрульних катерів Island - "Слов'янськ" і "Старобільськ". Їх Україні передали Сполучені Штати Америки.

Про це повідомив пресцентр командування ВМС Збройних сил України (ЗСУ) у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Всі заходи щодо підготовки і прийому катерів, підготовки екіпажів та підготовки до виходу в море виконано в повному обсязі. На прикладі підготовки екіпажів катерів типу Island ми будемо готувати весь корабельний склад, щоб максимально наблизитися до стандартів НАТО і приймати участь у всіх спільних із Альянсом завданнях", - сказав командувач національного флоту адмірал Ігор Воронченко.

За його словами, наступним етапом стане озброєння катерів.

Дивіться також: Катери українських ВМС класу Island "Слов'янськ" і "Старобільськ", які прибули зі США, пришвартувалися у військовій гавані Одеського порту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначається, що після завершення низки випробувань патрульні катери Р190 "Слов'янськ" і Р191 "Старобільськ" буде включено до складу ВМС ЗСУ, де під командуванням українських екіпажів катери почнуть чергування із підтримання морської безпеки у водах Чорного й Азовського морів.

Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння 01
Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння 02
Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння 03
Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння 04
Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння 05
Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння 06
Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння 07

Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158792
 
   
 Топ коментарі
 
У катеров "Айленд" отличньіе мореходньіе качества , а оборудование радарами , сонарами и пр. ништяками такое , что военно-морские бараньі ЧФ и ФСБ просто обзавидуются. Поставить боевой модуль не сложно , и можно гонять "Изумрудьі" и пр. нечисть по всему Азову и Черному морю.
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Зебила и дурака, видать издалека..
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боятся вашему Вовочке ножницы доверять . вдруг с собой шо то сделает Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння - Цензор.НЕТ 118
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"Вашему"? А ты сам то откуда, из домбаситов что ли?
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бостурма . не включай дурака . мы с тобой лаемся время от времени . ты бы хоть ники оппонентов запоминал склеротик Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння - Цензор.НЕТ 3341
а ваш он потому что вы за него голосовали . вот теперь и отвечайте за все его косяки
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Зараз стрічечки перерізає недолуга ЗеЛена шмаркля-малорос, перерізає стрічки, знімається у відосиках, поки його возять разом із Теслою на тросі, сцить вам, ЗеБілам в очі та смішно вдає з себе великого стратега.))
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Кацахол, ти тут масовку створювати не заморився? Тебе ж ідіота по стандартному наборі тупих твоїх фраз легко вирахувати.
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/"катера начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей/"


Мне не понятно, каким образом катера попадут в Азовское море, неужели презедент Зеленский отдаст приказ идти на Мариуполь? Хотя я уверен он достаточно повзрослел для такого приказа.
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Уверен, отдаст. И уверен они спокойно запросят в Керчи лоцмана и пройдут в Мариуполь, как проходят сотни украинских судов.
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не гоніть коней..

ЩЕ ЛИШЕ РОЗРОБЛЯЄТЬСя проект озброєння цих двох катерів ...
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Міни, глибинні бомби розкидати. Швидкість там 30 вузлів.
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міни і глибинні бомби це зовсім різне..

міни"ставляться"..

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п..єц "диванні стратеги" ((((
з реальних сил ПОКИ ЩО УКраїна в лиці МВФ має лише мінні загородження на узбережжі,трохи ракет "земля-море"(переобладнаних з ракет "земля-повітря") і якусь кількість "морських батарей"..
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черноморському флоту расеи теперь точно каюк,зато будут шкериться по бухтам
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Цікаво, а Нептуни можливо пристроїти на катерах??? якщо можливо, то тоді супер!!!
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пристроить можно . на палубе уложить и возить как баласт . а для того что бы эффективно применять нужны специализированные катера
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а навіщо ?

Захищеність(є такий критерій для озброєння сильнішого"стрілецького") "Нептуна" краща на порядок на суші..
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Так в ответ прилетит "Москит"... лучше не будет точно
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Труси твої обісрані від страху прилетять
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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100 відсотків. Лайно до лайна.

обосРаха завсегда привечала ******, подлецов, убийц и преступников.
Сейчас в Сцарьках на обосРахе очередной подлец,узурпатор, мегавор и международный преступник, выходец из ********* подворотни карлик вова-хуйло. И друзья у него сплошь такие же.
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У СЕРЙОЗНОМУ збройному протистоянні військові кораблі в Чорному морі не будуть відігравати ЖОДНОЇ Серйозної РОЛІ.
"ПОВІЛЬНІ ЦІЛІ"."Потішні війська України"...



,Україна йде тупорилим традиційним екстивним шляхом розвитку,ігноруючи ,що зараз настав ЧАС ГіБРИДНИХ ВіЙН.На це можна було би піти,ПЕРЕБУВАЮЧИ У СТРУКТУРі НАТО. А плани на 2020 -це задовго.Україні треба діяти ВЖЕ.

Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..
Які моделі !? Сша ?Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння - Цензор.НЕТ 2099
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !? Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння - Цензор.НЕТ 8162
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Для чого авіаносці в калабані, у Чорному морі?
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Так ж гЕксперди 5-років тому пи__діли що час танків і окопних війн минув.
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1) у нас не війна ,а гібридна війна.

2) так.. час танкових битв МИНУВ.

3) "живучість" танка в ******** війні біля 4-х секунд
вам відомо?
тому зараз танки переважно лише модернізують у світі.
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Сиськи после эпиляции в зале качает. Обороноспособность страны повышает.
Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння - Цензор.НЕТ 2571
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О, шмаркля вже накерувалася, тепер можна зробити епіляцію на грудях, побрити свою маленьку цюцюрку та в зал, перед дзеркалом покривлятися. Шварценнегер пілять...)))
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Тяжело быть Моникой. Все эти женские штучки, фишечки...
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100 відсотків. А ще попереду ботокс, філлери, мезотерапія і таке інше, все, як у Сцарька кацапо-ординського... "Дядя вова-аааа, возьми меня к себе-ееее!!!"
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Вова готується до зустрічі з путіним.
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Нууууу браконьеры, прячтесь
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Правильно,все эти катера исключительно для ловли браконьеров и нарушителей границы на надувных лодках а не для отпора вооруженного нападения с моря.
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Ну давайте же- шевелите попой! Вооружайте, используйте, получайте результат. Не тормозите следующие 4 катера.
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Да Вы что,если эти посудины вооружить для отражения агрессора с моря то они просто уйдут ко дну.В лучшем случае эти катера можно подготовить для ловли браконьеров а не отражения вторжения.
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Для чего брали- для того и используйте! Для другого есть другие корабли.
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Столько кипиша из-за двух старых железяк !!!! Ничего особенного в этих катерах нет и ситуацию в Черном море они не спасут!!!! Вместо того, чтобы строить свои боевые ракетные катера мы вкладываем миллионы а американский металлолом. Выгоните нахрен навинскаго и начните строить свой флот или по крайней мере достройте фрегат который стоит в Николаеве !!! Эти катера вчерашний день !!!!!
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Дебіле кацапський, ці катери ПОДАРОВАНІ нам від слова БЕЗПЛАТНО а не продані по ціні крейсерів як рошеновські шлюпки
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певне значення ці катери відіграють..Звичайно,не масштабній війні..До першого залпу

Бал (индекс ГРАУ 3К60, по кодификации НАТО: SSC-6 «Sennight» (рус. «неделя»)) - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. ГСИ завершены в 2004[2]. Принят на вооружение ВС РФ в 2008 году[2].
Россия - 50 единиц, по состоянию на 2019 год
15-я береговая ракетно-артиллерийская бригада (г. Севастополь) - 4 ПУ

Он предназначен для контроля территориальных вод и проливов, защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья. Сам противокорабельный комплекс полностью автономен и для своих габаритов крайне мобилен. В его состав входят два самоходных командных пункта, до четырех единиц пусковых установок на собственном ходу и в некоторых случаях транспортно-перегрузочные машины, которые позволяют произвести повторный залп ракет ..Дело в том, что промежуток между запуском снарядов у БРК "Бал" составляет менее трех секунд, то есть за чуть более чем полторы минуты огня комплекс уже будет готов к перезарядке и повторному залпу.


НОВІТНЯ АРТИЛЕРІЯ "БАЛ" І "БАСТІОН": РОЗВІДКА РОЗПОВІЛА ПРО РАКЕТНІ УСТАНОВКИ РФ У КРИМУ КРИМ

08.12.2018
На сьогодні Росія має достатньо пускових установок, аби перекрити повністю Азовське море вогневим контролем і майже повністю закрити Чорне море

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Прикольно читать "экспертов" ))
Это катер береговой охраны, и использоваться он будет исключительно как катер береговой охраны, а не как ракетный крейсер.
Для выполнения своих задач он идеален, а учитывая последние достижения нашего ВПК, он будет усилен современными боевыми комплексами.
Остальное будет зависеть только от степени подготовки экипажей
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Зеля засцит Керченский пролив проходить...
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