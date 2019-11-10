 Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння. ФОТОрепортаж

Про це повідомив пресцентр командування ВМС Збройних сил України (ЗСУ) у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Всі заходи щодо підготовки і прийому катерів, підготовки екіпажів та підготовки до виходу в море виконано в повному обсязі. На прикладі підготовки екіпажів катерів типу Island ми будемо готувати весь корабельний склад, щоб максимально наблизитися до стандартів НАТО і приймати участь у всіх спільних із Альянсом завданнях", - сказав командувач національного флоту адмірал Ігор Воронченко.

За його словами, наступним етапом стане озброєння катерів.

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Зазначається, що після завершення низки випробувань патрульні катери Р190 "Слов'янськ" і Р191 "Старобільськ" буде включено до складу ВМС ЗСУ, де під командуванням українських екіпажів катери почнуть чергування із підтримання морської безпеки у водах Чорного й Азовського морів.













