EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1965  21
Все про:Луганщина (1883) втеча (130) Нацполіція (8481)

 Злочинця, який утік з-під конвою на Луганщині, затримали. ФОТО

Правоохоронці в Новоайдарському районі Луганської області знайшли та затримали раніше судимого злочинця, який утік під час конвоювання.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Луганської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, поліцейські виявили втікача в покинутому нежилому будинку в селі Співаківка Новоайдарського району, де він переховувався.

Злочинця, який утік з-під конвою на Луганщині, затримали 01

Читайте також: Поліцейський зі спільником побив та пограбував перехожого в Харкові

Нагадаємо, раніше судимий чоловік втік під час конвоювання в ізолятор тимчасового утримання в місті Старобільськ. Він підозрюється в злочинах за ст. 186 КК України (грабіж).

Тепер злочинець буде відповідати ще й за втечу з-під варти (ст. 393 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158789
 
 
 Топ коментарі
 
Аттестат в крови, по бокам конвой Сбежавший из-под конвоя на Луганщине преступник задержан - Цензор.НЕТ 3428
 показати весь коментар
 
за эту неделю-две вот сбежало уже кажется 4 преступника...этот.потом с аэропорта, потом подзабыл кто...и четвёртый тот что застрелил в поезде парня конвоира.... не дофигали сопровождающие и проверяюще шмонающие босоту ебальниками щёлкают...а....?(( бегут с аэропортов...бегут с поездов...бегут с тюрем...бегут бегут...как слова у ЛЕОНТЬЕВА в песне была такая....(все бегут бегут бегут.... а он ищет....помните?) Сбежавший из-под конвоя на Луганщине преступник задержан - Цензор.НЕТ 7567
 показати весь коментар
 
Кстати, нема желающих сняться в нацгвардию? Эта служба занимается этапированием. Правда, личная жизнь малехо пополам подрежется, а шо делать... В следственных изоляторах тоже персонала недочет приличный. Зряплата... Та не, ребятки- шесть с полтиной, семь... Ну кто прослужил поболе то червонец. Нормально или мало? Или много? Ну судя по очередям туда устроиться вроде мало, судя по трепу языками много, должно быть ещё и переплачивают. Так как?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
От мені дуже цікаво. Коли скоюється певний злочин, то хавальник злочинця зазвичай замилюють. У нас скоріше опублікують фото жертви, чим її убивці... Я розумію, що злочинця не можна називати злочинцем до рінешння суду, але все ж. А тут прямо таки дивись не хочу, який файний злочинець. Ще треба було прізвище написати і на які оцінки вчився Сбежавший из-под конвоя на Луганщине преступник задержан - Цензор.НЕТ 2145 І головне який фотогінічний, навіть селфі зробив з правоохоронцями
 показати весь коментар
 
І до речі) Коли вводили патрульну поліцію, у нас ще в місті це було як торжественне мєроприємство, то я попросив двух дівчат патрульних, щоб вони зробили мені фото на аватарку в соц мережу, як дві файні дівки тримають мене у кайданках, файне тоді селфі вийшло, файно посміялись Сбежавший из-под конвоя на Луганщине преступник задержан - Цензор.НЕТ 7757
 показати весь коментар
 
Так писали! Вадим Байдак, 22 года. На фотке, правда- звезды на погонах были, а вот об оценках- ни слова.
 показати весь коментар
 
чтото не то с полициянтами не то как можна сбежать с конвоя? уже второй случай за неделю
 показати весь коментар
 
Этот "темнокожий"(с) с предыдущей ориентировкой- вовсе не совпадает. Можэ это у него такой макияж?
 показати весь коментар
 
Он показал мне, где Запад там закат,
Но в это время нас попутало ЧК
ЗК Петрова, Васильева ЗК.
 показати весь коментар
 
 
за эту неделю-две вот сбежало уже кажется 4 преступника...этот.потом с аэропорта, потом подзабыл кто...и четвёртый тот что застрелил в поезде парня конвоира.... не дофигали сопровождающие и проверяюще шмонающие босоту *********** щёлкают...а....?(( бегут с аэропортов...бегут с поездов...бегут с тюрем...бегут бегут...как слова у ЛЕОНТЬЕВА в песне была такая....(все бегут бегут бегут.... а он ищет....помните?)
 показати весь коментар
 
 
ну и при чём ....? он что преступнику дал пистолет и нож зэку в поезде?или они поставили своих людей в охранники? всё те же люди на службе везде...лиж бы что ляпнуть тебе (пятак....) я вижу кого ты тут топишь... со стороны за вами наблюдать что вы пишите .против кого и главное без повода смешно...( вы уже на ЗЕ,и зелёный... сошли с ума как ото женщины -бабки что на рынках продают с тележек кофе и другое....идёт и тянет женщина при мне уже после закрытия рынка, и ни одной души на нём просто нет. идёт и повторяет(чай-кофе -капучино....) бедная она так за день это тысячи раз говорит на рынке. что уже мозгами поехала...так и вы уже здесь.... Злочинця, який утік з-під конвою на Луганщині, затримали - Цензор.НЕТ 140 Злочинця, який утік з-під конвою на Луганщині, затримали - Цензор.НЕТ 9750
 показати весь коментар
 
Зелені тепер відригується їхній чоколяд, який вони тулили куди завгодно. Бумеранг повернувся і нехай тепер не скіглять (азіровка).
 показати весь коментар
 
Кстати, нема желающих сняться в нацгвардию? Эта служба занимается этапированием. Правда, личная жизнь малехо пополам подрежется, а шо делать... В следственных изоляторах тоже персонала недочет приличный. Зряплата... Та не, ребятки- шесть с полтиной, семь... Ну кто прослужил поболе то червонец. Нормально или мало? Или много? Ну судя по очередям туда устроиться вроде мало, судя по трепу языками много, должно быть ещё и переплачивают. Так как?
 показати весь коментар
 
 
У врача спроси, я тебя не осматривал.
 показати весь коментар
 
а тебе шо врач сказал???
скоро отпустят??
или еще галапердольсика курс полписал???
 показати весь коментар
 
Сбежал из-за новой власти Зеленского, вернули благодаря старым кадрам , поставленным Порощенко, да порохосрань?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору