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Все про:замовне вбивство (56) Київська область (1054) Нацполіція (8481)

 Мешканка Київщини замовила вбивство коханки чоловіка за $10 тисяч, - Нацполіція. ФОТО

Під час проведення спецоперації в Києві викрито і затримано замовницю злочину. Зловмисниці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Співробітники Головного слідчого управління Нацполіції під оперативним супроводом працівників СБУ та під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури провели спеціальну операцію, пише Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Національної поліції України. Зокрема, правоохоронці викрили та запобігли вчиненню умисного вбивства на замовлення.

Встановлено, що мешканка Київської області замовила вбивство коханки свого чоловіка. Життя жінки вона оцінила в 10 тисяч доларів. З метою реалізації запланованого вона передала виконавцю дані жертви і майже 4 тисячі доларів.

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Правоохоронці затримали замовницю злочину в момент передачі виконавцю решти грошей у розмірі понад 6 тисяч доларів.

За цим фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (підготовка до вчинення умисного вбивства на замовлення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років або довічне ув'язнення.

Мешканка Київщини замовила вбивство коханки чоловіка за $10 тисяч, - Нацполіція 01
Мешканка Київщини замовила вбивство коханки чоловіка за $10 тисяч, - Нацполіція 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158782
 
 
 Топ коментарі
 
За 10 тисяч 💰 можна було купити собі нового чоловіка серед 🐸.
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Вот же дурепа. Теперь сядет,а у мужа руки развязаны,гуляй не хочу
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І для чого себе так принижувати перед якоюсь шльондрою ?
Подай на розлучення, відсуди гроші і майно і насолоджуйся.
Через гулящі штани занапастити своє життя, тьху !
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Этой дуре нужно было бы на десять штук нанять детектива и адвоката - и через год вернула бы и десять штук, и квартиру, и машину, и т.д.
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а нахрена - порохня и баба - страшная смесь Жительница Киевщины заказала убийство любовницы мужа за $10 тысяч, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5209 Жительница Киевщины заказала убийство любовницы мужа за $10 тысяч, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5209 Жительница Киевщины заказала убийство любовницы мужа за $10 тысяч, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5209
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какая хорошая тетя - как настоящая порохня - бабло и грохнуть
но увы свину лярды не помогли )) печалька
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Ярик, давай хоть в эту тему не пихать политику...
Я понимаю, что эти темы очень родные, но всё же...
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Деякі зєбіли страждають на пєдропсихоз . А це така біда , що гірше старої доброї шизи .Он жертви "Білого братства" ще і сьогодні живуть в палатах №6 не скидаючи гамівних сорочок. Зєбулонів чекає теж така доля . Біда .
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по большому счету полицаи садисты.
зачем руки сзади застегивать??
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Дура баба,убила бы одну, вторая бы появилась. Лучше бы разобралась почему это происходит.
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та да дура, мужа валить надо было , мужа ! Жительница Киевщины заказала убийство любовницы мужа за $10 тысяч, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2441
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шо ж там за муж такой, альфасамец... уровень наверное не ниже Ален Делона...Жительница Киевщины заказала убийство любовницы мужа за $10 тысяч, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4034
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А КИВА МОЛОДЕЦ.... ВСЕ ВРУЧНУЮ... ЧТОБЫ НИКОГО НЕ ПОДСТАВИТЬ....
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Ця жіночка сама винна, коханка напевне шикарно робила мінєт, анал і різні ерофантазії чоловіка. Краще було їй піти на курси оралу та аналу, в десятки разів дешевше і сімю б зберегла
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