 Мешканка Київщини замовила вбивство коханки чоловіка за $10 тисяч, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники Головного слідчого управління Нацполіції під оперативним супроводом працівників СБУ та під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури провели спеціальну операцію, пише Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Національної поліції України. Зокрема, правоохоронці викрили та запобігли вчиненню умисного вбивства на замовлення.

Встановлено, що мешканка Київської області замовила вбивство коханки свого чоловіка. Життя жінки вона оцінила в 10 тисяч доларів. З метою реалізації запланованого вона передала виконавцю дані жертви і майже 4 тисячі доларів.

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Правоохоронці затримали замовницю злочину в момент передачі виконавцю решти грошей у розмірі понад 6 тисяч доларів.

За цим фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (підготовка до вчинення умисного вбивства на замовлення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років або довічне ув'язнення.





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