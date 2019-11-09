 У штабі ООС оприлюднили план розведення в Петрівському. ФОТО

Про це сказано в повідомленні, опублікованому на сторінці штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"9 листопада 2019 року:

12:00-12:01 - білий сигнал ракети з обох боків, що підтвердив готовність;

12:10 - повторний сигнал зеленої ракетою незаконних збройних формувань РФ;

12:15 - повторний сигнал зеленою ракетою української сторони;

12:20 - практичне розведення сил і засобів розпочато.

Сигнали ракет були підтверджені Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ і нашими наглядовими постами на передовій", - зазначили в штабі.

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За даними українських військових, із ділянки відведуть 42 військовослужбовців Збройних сил України, три бойові броньовані машини і 48 одиниць стрілецької зброї.





Сили ООС відходять на 1 км і займають нові, заздалегідь обладнані позиції. Процес відведення верифікується представниками СММ ОБСЄ і військовими зі Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню.

Після триденного розведення буде проведено розмінування, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення в межах ділянки.

"На двадцять дев’яту добу українська сторона інформує про те, що усі заходи проведено, і вже наступного дня представники СММ ОБСЄ проводять верифікацію виконаних заходів. Нагадуємо: процес розведення відбувається дзеркально з обох боків", - додали в штабі ООС.

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У суботу, 9 листопада, в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках: №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.



