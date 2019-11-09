EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1354  12
Матеріали за темою:
Все про:операція Об'єднаних сил (1752) розведення сил (70) Петрівське (15)

 У штабі ООС оприлюднили план розведення в Петрівському. ФОТО

Активна фаза розведення сил і засобів триватиме три доби. З ділянки розведення в Петрівському буде відведено сорок двох військовослужбовців ЗСУ, три бойові броньовані машини і сорок вісім одиниць стрілецької зброї.

Про це сказано в повідомленні, опублікованому на сторінці штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"9 листопада 2019 року:

12:00-12:01 - білий сигнал ракети з обох боків, що підтвердив готовність;

12:10 - повторний сигнал зеленої ракетою незаконних збройних формувань РФ;

12:15 - повторний сигнал зеленою ракетою української сторони;

12:20 - практичне розведення сил і засобів розпочато.

Сигнали ракет були підтверджені Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ і нашими наглядовими постами на передовій", - зазначили в штабі.

Дивіться також: У Петрівському почалося розведення сил, - штаб ООС. ВIДЕО

За даними українських військових, із ділянки відведуть 42 військовослужбовців Збройних сил України, три бойові броньовані машини і 48 одиниць стрілецької зброї.

У штабі ООС оприлюднили план розведення в Петрівському 01
У штабі ООС оприлюднили план розведення в Петрівському 02

Сили ООС відходять на 1 км і займають нові, заздалегідь обладнані позиції. Процес відведення верифікується представниками СММ ОБСЄ і військовими зі Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню.

Після триденного розведення буде проведено розмінування, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення в межах ділянки.

У штабі ООС оприлюднили план розведення в Петрівському 03

"На двадцять дев’яту добу українська сторона інформує про те, що усі заходи проведено, і вже наступного дня представники СММ ОБСЄ проводять верифікацію виконаних заходів. Нагадуємо: процес розведення відбувається дзеркально з обох боків", - додали в штабі ООС.

Читайте також: Після розведення сил у Петрівському почнеться розмінування та демонтаж фортифікацій, - штаб ООС

У суботу, 9 листопада, в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

У штабі ООС оприлюднили план розведення в Петрівському 04

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках: №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.

У штабі ООС оприлюднили план розведення в Петрівському 05У штабі ООС оприлюднили план розведення в Петрівському 06
У штабі ООС оприлюднили план розведення в Петрівському 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158744
 
 
 Топ коментарі
 
План капітуляції.
Ще півроку тому це видавалось неможливим.
Народові вкотре запудрили мізки.
 показати весь коментар
 
Разводят украинцев а армия под командованием предателей и трусов отступает. Если никто не собирается наступать зачем так торопиться разминировать линию фронта? В штабе ООС обнародовали план разведения в Петровском - Цензор.НЕТ 4859
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
План капітуляції.
Ще півроку тому це видавалось неможливим.
Народові вкотре запудрили мізки.
 показати весь коментар
 
 
С участка разведения в Петровском будут отведены 42 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия.

Эпическая войнушка
Источник: https://censor.net.ua/p3158744
 показати весь коментар
 
Разводят украинцев а армия под командованием предателей и трусов отступает. Если никто не собирается наступать зачем так торопиться разминировать линию фронта? В штабе ООС обнародовали план разведения в Петровском - Цензор.НЕТ 4859
 показати весь коментар
 
 
ну разминирование ещё можно объяснить...
ну а кто мне объяснит зачем тратить уйму средств на разрушение ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ сооружений?..

как лёгко была уничтожена Украина - дальше только вопрос времени...
 показати весь коментар
 
зеленский спешит до зимы снять с кацапов санкции, хотябы частично и самые болезненные. А потом ***** пойдет в наступление но санкции новые на него наложить уже никто не соберется.
 показати весь коментар
 
Я так розумію, що у бійців ВСУ виробляють інстинкт за методом собаки павдова - дві білі ракети і потім дві зелені - і залишають позицію. Орки безумовно цим істинктом скористатися і не раз. Тепер серйозно. Хто б і що не говорив, а це таки державна зрада. Не дурість, не непрофесвйність, а справжня зрада. Бо дорослі люди на високих посадах не можуть бути такими по-дитячому наївними. І мені просто вже цікаво, коли і хто цю зраду припинить. І ще. Тут, на Цензорі Герасимов дав інформацію по Єрмаку, який і є тим лоеомотивом, що штовхає цю вигадану Кремлем формулу Швайнмаєра.Це для думаючи не дзвіночок, це сирена. Корабельна сирена.
 показати весь коментар
 
 
Не чує влада ту корабельну сирену. Позакладало, трясця їх мамі!(((
 показати весь коментар
 
 
Ну, процесс пошел и нет ему конца! Страна большая, в тесноте да не в обиде.
 показати весь коментар
 
42 бойца на несколько километров линии обороны- сильна армия. А некоторые хотели наступать. Да войнушка. Пилим бюджет.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору