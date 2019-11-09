 Сенцов на форумі у Вільнюсі: "Що робити в Росії? Несіть покришки, а потім запалюйте!" ФОТО

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вільнюс. Форум вільної Росії. Приїхав познайомитися і поспілкуватися з російськими опозиціонерами, які вважають Крим частиною України, а Путіна - ворогом всіх вільних людей. Зустрів людей із нашими прапорами", - написав Сенцов.
Він розповів, що виступав на тему "Що робити в Росії?"
"Несіть покришки". - "А потім?" - "А потім запалюйте!" - порадив росіянам колишній політв'язень.
. Девушка училась в Петербурге, родом из станицы Старовеличковская Краснодарского края. С отличием окончила Институт истории СПбГУ и с 2016 года подрабатывала репетиторством.
вони добровільні раби.
да и зачем Уму понимать ЖОПУ ?
😁