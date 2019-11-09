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 Політика України, Суспільство
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Все про:Литва (464) Росія (20497) Сенцов (819)

 Сенцов на форумі у Вільнюсі: "Що робити в Росії? Несіть покришки, а потім запалюйте!" ФОТО

Колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов у Литві зустрівся з представниками російської опозиції.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вільнюс. Форум вільної Росії. Приїхав познайомитися і поспілкуватися з російськими опозиціонерами, які вважають Крим частиною України, а Путіна - ворогом всіх вільних людей. Зустрів людей із нашими прапорами", - написав Сенцов.

Він розповів, що виступав на тему "Що робити в Росії?"

"Несіть покришки". - "А потім?" - "А потім запалюйте!" - порадив росіянам колишній політв'язень.

Сенцов на форумі у Вільнюсі: Що робити в Росії? Несіть покришки, а потім запалюйте! 01

Дивіться також: Українці, які приїжджають у Росію заробляти гроші, не викликають поваги, - Сенцов. ВIДЕО

Сенцов на форумі у Вільнюсі: Що робити в Росії? Несіть покришки, а потім запалюйте! 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158743
 
   
 Топ коментарі
 
а че тебя так бомбануло, козломордое? Сенцов на форуме "Что делать в России?": "Несите покрышки, а потом поджигайте!" - Цензор.НЕТ 7694
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Кацапы -хотите перемен? Несите на Красную площадь покрышки и поджигайте! Сенцов на форуме "Что делать в России?": "Несите покрышки, а потом поджигайте!" - Цензор.НЕТ 9074 Сенцов - красавец!
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а шо он фильмы не снимает, а тусуется с флагом. С прапора больше грошей? Прапор + Слава Украине - услада бюджета, даже Польша пролетает.
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бомбануло от этого прыща Сенцова? Не льсти ему, он обычный мудазвон
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altair alt 2b025265 А по "козломордому", я так понял, возражений нет?
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отвечать на всякие фуфлометские обороты нима интересу.
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Питерский соратник Гиркина-Стрелкова убил и расчленил студентку А.Ещенко

. Девушка училась в Петербурге, родом из станицы Старовеличковская Краснодарского края. С отличием окончила Институт истории СПбГУ и с 2016 года подрабатывала репетиторством.
Сенцов на форуме "Что делать в России?": "Несите покрышки, а потом поджигайте!" - Цензор.НЕТ 9461
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"Русский мир", что вы хотите Сенцов на форумі у Вільнюсі: "Що робити в Росії? Несіть покришки, а потім запалюйте!" - Цензор.НЕТ 9203 Так это еще был доцент кафедры Сенцов на форумі у Вільнюсі: "Що робити в Росії? Несіть покришки, а потім запалюйте!" - Цензор.НЕТ 9570 Русский человек попроще наверное съел бы студентку, не стал бы выбрасывать
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Нууу.... Кто вам виноват, шо рашкованы сцыкливые Сенцов на форуме "Что делать в России?": "Несите покрышки, а потом поджигайте!" - Цензор.НЕТ 333
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Кацапы -хотите перемен? Несите на Красную площадь покрышки и поджигайте! Сенцов на форуме "Что делать в России?": "Несите покрышки, а потом поджигайте!" - Цензор.НЕТ 9074 Сенцов - красавец!
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Проще в Украину съездить глянуть к чему ведут горящие покрышки)
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Кривобоков.... а тебя никто в Украину не звал !!!! Лучше сиди на па-раше !!!
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Приедь, посмотри, в своем мухосранске ты такого не увидишь! Свобода слова, свободные выборы, добрые приветливые люди (те, кто без лишней хромосомы). Сенцов на форумі у Вільнюсі: "Що робити в Росії? Несіть покришки, а потім запалюйте!" - Цензор.НЕТ 2160
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кацапи не той народ, що скидати царя.
вони добровільні раби.
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"Умом Россию не понять.."

да и зачем Уму понимать ЖОПУ ?
😁
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с такими плановиками экономика украины скоро станет самой мощной в галактике
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Зачем кацапам жечь покрышки. Потому что так хотят украинцы? Так не бывает.
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Весь мир дураков, не понимает сказочной жизни украинцев. Некоторые не выдерживают праздник и уезжают собирать ягоды.
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Олег мабуть відірваний від кацапською московської реальності, там людина тільки вийде з дому з тієї покришкою як 28 бравих росгвардейцiв на нього наваляться і в кутузку загребуть, а потім на суді ще доведуть що всі 28 служивих отримали каліцтва та моральнi збитки, а винен у цьому природньо той самий человек с ружьем (покришкою)
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Какие там покрышки ? Удел рабов терпеть на этом и том свете.
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Это вы все время терпите. То Порошенко, то Зеленского. А Путин кацапам очень даже нравится.
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Покрышки жечь надо, не то что дурачьё разное мосты с потоками строят.
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....подстрекательство ((((( Юга на Майдане тоже подстрекал росию ХВЫЛЕЙ СВОБОДЫ ((((
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Ну а что, правильно. А то только и знают, что селфиться.
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У нас к примеру покрышки можно сдать, поэтому они просто так нигде не валяются. А с машины снимать, как то жалко.
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был бы хоть какой положительный результат с этих покрышек в Украине наверно это служило примером но видя в каком хаосе какой корупции и обнищании ... да ну их нафик эти покрыщки
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Сенцов забыл добавить, что ещё кастрюлю надо надеть на голову - чтобы стать настоящим революционером
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