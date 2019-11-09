 Сенцов на форумі у Вільнюсі: "Що робити в Росії? Несіть покришки, а потім запалюйте!" ФОТО

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вільнюс. Форум вільної Росії. Приїхав познайомитися і поспілкуватися з російськими опозиціонерами, які вважають Крим частиною України, а Путіна - ворогом всіх вільних людей. Зустрів людей із нашими прапорами", - написав Сенцов.

Він розповів, що виступав на тему "Що робити в Росії?"

"Несіть покришки". - "А потім?" - "А потім запалюйте!" - порадив росіянам колишній політв'язень.

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