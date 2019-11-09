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 Політика України, Суспільство
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Все про:митниця (611) Голик (44)

 Радник прем'єра Голик показав, якою буде нова українська митниця. ФОТО

Уряду представили проєкт розвитку нової української митниці, створений радником прем'єр-міністра Юрієм Голиком і Державною митною службою.

Про модернізацію пунктів пропуску Голик розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

"Митні пункти пропуску можуть бути такими. Обов’язково такими будуть. Попри всі палки в колеса, симулювання ідіотизму, саботаж і відверту протидію багатьох  "хронічних митників та податківців", - запевнив він.

Радник премєра Голик показав, якою буде нова українська митниця 01
Радник премєра Голик показав, якою буде нова українська митниця 02

Деталі проєкту розкрив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Упродовж наступних трьох років буде модернізовано 16 пропускних пунктів на українському кордоні. 12 із них планують відкрити вже наступного року. Всі пункти пропуску обладнають ваговими комплексами, більшість із них додатково хочуть оснастити інтегрованими системами відеоспостереження.

Радник премєра Голик показав, якою буде нова українська митниця 03

Зручно має бути всім: і працівникам митниці, і людям, які перетинають кордон.

"Як не банально, щоб не було черг, були чисті туалети і безпека на кордоні, в інфраструктуру треба інвестувати. Треба реконструювати і будувати пункти, купувати і запускати сканери, ваги й інтегровані системи відеоспостереження. І, головне, треба робити це системно, створюючи банк проєктів, ранжуючи їх за пріоритетами і будуючи конкретний об'єкт інфраструктури, а не фарбуючи окремі стіни", - розповів Нефьодов.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик закликав представників місцевої влади зайнятися модернізацією енергомереж і економити кошти бюджету і громадян в опалювальний період.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158731
 
   
 Топ коментарі
 
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
🤑
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Вони по черзі будуть піаритися на цих "картінках"? Було досить одного Макса. Чи ще на черзі прем"єр з президентиком?
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Все так красиво... Так хочеться вірити. Але чомусь не віриться. 28 років кидалово чомусь та навчили.
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Кожне "красиво" коштує грошей. А в наших кюумовпх та ще й коли "зубожілі й нарід" дірвався до влади - це ще й красивий розпил.
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Дизайн як в концтаборі! Хто робив цей дебільний дизайнпроект?
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причем эти же картинки вчера показывал Нефьодов)
но даже здесь "новые морды" не могли не лохануться: - бизнесу показали принципы функционированивания "новой таможни": к группе импортеров/экспортеров с руками в карманах - топает таможенник и посредник-решАла))
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ефективністть митниці не в красоті і вигляді самих приміщеннь митниць, а в чесності і професіоналізмі самих митників, їх квіаліфікації та рівнів технічної оснащенності контролю, в співпраці з митниками сусідніх держав і надійній інформації з джерел відправки товарів, що просуваються митницею...
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То означатиме вже кінець епохи бідності ? Чи ще ні ?
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Типа архитектура влияет на коррумпированность?это что то новое.
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Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
🤑
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Вони по черзі будуть піаритися на цих "картінках"? Було досить одного Макса. Чи ще на черзі прем"єр з президентиком?
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один мультики с ракетами малюет, другой с таможней. А по сути и то и другое Х...ЛО!
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То ли дело петя ,ну вот нигде не пиарился и вообще ни одной ленточки не перерезал Советник премьера Голик показал, какой будет новая украинская таможня - Цензор.НЕТ 7215
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Так хіба ви, зЄлєбоби, за проклалку коломойші голосували не для того, щоб як у "пєті" не бвло?

Капєц ви кончені?!
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По факту кон...е вы ,кто проголосовав за олигарха,который слил весь патриотический подьем в сливную яму в угоду ***** и положил всех майдановцев на фронте руками твари мужеложенко.За 5 лет завод малышева построил 1 танк,зато корпорация рошен открыла 54 магазина.Так ,что к..ные это вы.
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Один танк? А сколько "Булатов" модернизировали и отпрпвили в армию, конченый? Одно чепушило чннлох ляпнуло х...ню, и конченые понесли говно по трубам.

Кстати, конченый, а чего зЕлупа до сих пор не выпустил 8000 замордованных боригой в тюрьмах добровольцев?

Так что, вася, ты визжи-не визжи, а конченые одноклеточные именно вы, зебилы.

ПыСы. Как там сданный боригой Мариуполь и отвоеванные зЕлупенем Станица, Золотое и сегодня отвоюет Петровское? Глаза не щиплет, конченый?
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Такие деби..лы как ты ,должны разговаривать исключительно сами с собой.Так ,что тебе в козин,там такие нужны Радник прем'єра Голик показав, якою буде нова українська митниця - Цензор.НЕТ 6190
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Я хотя бы знаю что такое коныерТ и что такое концерН.

В отличие от твоего выбора, конченый.
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мы же голосовали за Зе, чтоб он не был как Порох - не просил по всему миру денег, не перерезал ленточки, не пиарился на каждой будке!

а видим что? сплошной разводняк!
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косточка,Петро ленту перерезал,верно,но после того как построил!!
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яких тільки мрійників не годували українці...
Советник премьера Голик показал, какой будет новая украинская таможня - Цензор.НЕТ 1527
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по ходу наземному кантрабасу скоро придет пипец, все переместица под землю или в другие сферы
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Заявление Пристайкоо важнейшей победе на вторые сутки - а как выглядит МИД Украины?
А как выглядит на своем посту в ВР Яременко ( не случайная гибридная близость от украинской фамилии Яременко до касапской Ермак)
"Дело Украина против РФ может двигаться вперед. Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека. Спасибо нашей замечательной команде", - отметил Пристайко.
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На западной границе вообще не должно быть никакой таможни, а на востоке достаточно и коридоров из колючей проволоки и примитивных навесов.
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реформы из серии: если не можешь изменить суть, поменяй вывеску
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Надо признать, что выглядит потрясающе. Созданы все условия для стрижки пересекающих границу. Расценки будут правда повыше. В связи с расходами на строительство.
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Через рік, чи через два, як будуть вносити застави по 100 мільонів... Подискутуємо.
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Тю! Так эти пейзажи Освенцима вроде вчера "Цензор" показывал.)
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Конечно, можно впаривать людям компьютерное моделирование пункта пропуска, а можно построить инфраструктуру борьбы с контрабандой. Правда, существенная разница ?
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На таможне возле Польши , зашел в туалет на нашей таможне, это же како-то лютый пи....ц, чуть не обрыгался, круче только туалет на николаевском ж/д вокзале))).
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покупайте богданы от пэтра порошенка
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