 Радник прем'єра Голик показав, якою буде нова українська митниця. ФОТО

Про модернізацію пунктів пропуску Голик розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

"Митні пункти пропуску можуть бути такими. Обов’язково такими будуть. Попри всі палки в колеса, симулювання ідіотизму, саботаж і відверту протидію багатьох "хронічних митників та податківців", - запевнив він.





Деталі проєкту розкрив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Упродовж наступних трьох років буде модернізовано 16 пропускних пунктів на українському кордоні. 12 із них планують відкрити вже наступного року. Всі пункти пропуску обладнають ваговими комплексами, більшість із них додатково хочуть оснастити інтегрованими системами відеоспостереження.

Зручно має бути всім: і працівникам митниці, і людям, які перетинають кордон.

"Як не банально, щоб не було черг, були чисті туалети і безпека на кордоні, в інфраструктуру треба інвестувати. Треба реконструювати і будувати пункти, купувати і запускати сканери, ваги й інтегровані системи відеоспостереження. І, головне, треба робити це системно, створюючи банк проєктів, ранжуючи їх за пріоритетами і будуючи конкретний об'єкт інфраструктури, а не фарбуючи окремі стіни", - розповів Нефьодов.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик закликав представників місцевої влади зайнятися модернізацією енергомереж і економити кошти бюджету і громадян в опалювальний період.