Про модернізацію пунктів пропуску Голик розповів на своїй сторінці у фейсбуці.
"Митні пункти пропуску можуть бути такими. Обов’язково такими будуть. Попри всі палки в колеса, симулювання ідіотизму, саботаж і відверту протидію багатьох "хронічних митників та податківців", - запевнив він.
Деталі проєкту розкрив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.
Упродовж наступних трьох років буде модернізовано 16 пропускних пунктів на українському кордоні. 12 із них планують відкрити вже наступного року. Всі пункти пропуску обладнають ваговими комплексами, більшість із них додатково хочуть оснастити інтегрованими системами відеоспостереження.
Зручно має бути всім: і працівникам митниці, і людям, які перетинають кордон.
"Як не банально, щоб не було черг, були чисті туалети і безпека на кордоні, в інфраструктуру треба інвестувати. Треба реконструювати і будувати пункти, купувати і запускати сканери, ваги й інтегровані системи відеоспостереження. І, головне, треба робити це системно, створюючи банк проєктів, ранжуючи їх за пріоритетами і будуючи конкретний об'єкт інфраструктури, а не фарбуючи окремі стіни", - розповів Нефьодов.
Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик закликав представників місцевої влади зайнятися модернізацією енергомереж і економити кошти бюджету і громадян в опалювальний період.
но даже здесь "новые морды" не могли не лохануться: - бизнесу показали принципы функционированивания "новой таможни": к группе импортеров/экспортеров с руками в карманах - топает таможенник и посредник-решАла))
Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
🤑
Капєц ви кончені?!
Кстати, конченый, а чего зЕлупа до сих пор не выпустил 8000 замордованных боригой в тюрьмах добровольцев?
Так что, вася, ты визжи-не визжи, а конченые одноклеточные именно вы, зебилы.
ПыСы. Как там сданный боригой Мариуполь и отвоеванные зЕлупенем Станица, Золотое и сегодня отвоюет Петровское? Глаза не щиплет, конченый?
В отличие от твоего выбора, конченый.
а видим что? сплошной разводняк!
А как выглядит на своем посту в ВР Яременко ( не случайная гибридная близость от украинской фамилии Яременко до касапской Ермак)
"Дело Украина против РФ может двигаться вперед. Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека. Спасибо нашей замечательной команде", - отметил Пристайко.