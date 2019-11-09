 П'яний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові Еспресо".

За словами свідків події, перед масштабною ДТП водій влаштував дебош у магазині, пошкодивши вітрину. Після чого сів у свій автомобіль Honda C-RV і на великій швидкості протаранив Daewoo, який рухався назустріч.

Не зупинившись, водій Honda протаранив один за одним автомобілі, що стояли обабіч дороги: KIA, Skoda, Hyundai, Opel, ще один Hyundai, Peugeot і Daewoo. Далі пошкоджений автомобіль Honda не зміг їхати і зупинився.

Водій, за словами свідків, намагався піти з місця події по-аглійськи, однак його затримали небайдужі громадяни. На допомогу водієві через деякий час примчали родичі, і почалася бійка.

Патрульні змушені були застосувати спецзасоби.

Очевидці кажуть, що водій Honda мав ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.

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