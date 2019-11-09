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 Події, Київські новини
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 П'яний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пізно ввечері в п'ятницю, 8 листопада 2019 року, на вулиці Корольова в Києво-Святошинському районі міста Києва сталася масштабна аварія з участю дев'яти автомобілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові Еспресо".

За словами свідків події, перед масштабною ДТП водій влаштував дебош у магазині, пошкодивши вітрину. Після чого сів у свій автомобіль Honda C-RV і на великій швидкості протаранив Daewoo, який рухався назустріч.

Не зупинившись, водій Honda протаранив один за одним автомобілі, що стояли обабіч дороги: KIA, Skoda, Hyundai, Opel, ще один Hyundai, Peugeot і Daewoo. Далі пошкоджений автомобіль Honda не зміг їхати і зупинився.

Водій, за словами свідків, намагався піти з місця події по-аглійськи, однак його затримали небайдужі громадяни. На допомогу водієві через деякий час примчали родичі, і почалася бійка.

Патрульні змушені були застосувати спецзасоби.

Очевидці кажуть, що водій Honda мав ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.

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Пяний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти 01
Пяний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти 02
Пяний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти 03
Пяний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти 04
Пяний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти 05
Пяний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти 06
Пяний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти 07
Пяний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти 08
Пяний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти 09
Пяний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти 10
Пяний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти 11
Пяний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти 12
Пяний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти 13
Пяний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти 14

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158722
 
 
 Топ коментарі
 
табор уходит в небо)) недаром в Румынии их не считают за людей и поселяют поближе к железной дороге чтобы города не засоряли своим воем и грязью
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цинане. мрази ублюдочные. торговци наркотой, а кришуют их менты продажные
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Тут скромненько опущены некоторые детали происшествия: этот цыган(!), не только имел наркоту в салоне, а и работал в этом самом районе по весьма экзотической специальности- сутенером.
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Богатенький буратино. 8 машин придётся купить- а себе нанять личного шофёра.
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Не факт что владельцы хоть что то получат. Свалит куда то по тихому - это же цыган
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Из какой тюрмы? Ему на суде залог присудят,он выйдет и смоется. Кстати,на цыган газ НЕ ДЕЙСТВУЕТ.
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Залог в размере стоимости 16 авто пойдёт. Пусть смывается- но на глаза больше не показывается. Иначе и залог не поможет.
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В Европе компенсируют страховые компании.
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Тут скромненько опущены некоторые детали происшествия: этот цыган(!), не только имел наркоту в салоне, а и работал в этом самом районе по весьма экзотической специальности- сутенером.
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Ай-ай-ай- попал! В США в суде радостно засучили бы лапками.
Пьяный водитель после дебоша в столичном магазине разбил 8 автомобилей и пытался удрать - Цензор.НЕТ 5720
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Это шо? Такое здание Народного Суда, в США? А бойницы/амбразуры зачем?
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Ну там наверное держат подсудимых- совсем же без окон нельзя. А вот другой. Кассы- на 1 этаже.
П'яний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти - Цензор.НЕТ 6191
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А де це забарились захисники ромів ? Захисники цієї мерзоти яка доїть бюджет на пенсії , ні дня ніде не працювавши , на допомогу десятку дітей в кожній сімї ? Сутенери , наркота , грабування пенсіонерів і не тільки , організація жебрацтва руками не циганського етносу це їхня суть . Тобто ловлять дитину , накачують психотропом і в мороз сталять колінами на лід просити милостиню . Ще є варіант , ловлять бомжа ламають ноги і на милостиню під психотропом . В Дніпрі багато цікавого циганва витворяє . Та певно і не тільки там . Народ паразит який як і євреї не асимілюється ,90% якого мають жити в наморднику . Але їх розмноження в геометричній прогресії нині оплачує держава . Хоча ,в геометричній , це може занадто . І скільки цієї плісняви було в добробатах ? Стільки склали голови за Україну ? Цій мерзоті не місце на поки що нашій землі . Нехай валять в Кацапію , або на Батьківщину в Індію.
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1. Жильё.
2. Права насовсем.
3. Остальное повесить на хвост- под небольшой %.
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у него нет абсолютно ничего, с него взять нечего
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Тогда... Предлагаю отрубить голову!!!
И сказать Антошке Геращенко, что именно такой закон нужно продвигать...
Хер кто больше захочет выпить за рулём...
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А ось ні. Це була всім відома Тесла. Тільки її зафотошопили. 😁
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Вам что-то приснилось не то ночью, обиженный избиратель Януковича и Порошенко-Свинарчука. Это сон
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Ні, шановний, це вам наснилося. Це у вас сни про свинарчуків і призов. Швидше за все через те, що самі призову уникаєте. Але це не моя справа. Прочитайте вій попередній пост. А я просто над вами і вашими снами потішаюся. Потішний ви якийсь. 😁😁
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а, так это ромы......
так бы и написали сразу - и всё сразу понятно, всё стало на свои места.
хоть и не политкорректно.
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циганва..эти под протекцией ментов и псевдоправозащитных контор..не виновен априори..
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табор уходит в небо)) недаром в Румынии их не считают за людей и поселяют поближе к железной дороге чтобы города не засоряли своим воем и грязью
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цинане. мрази ублюдочные. торговци наркотой, а кришуют их менты продажные
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Цыгану положено ездить на лошади.
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Агга, баба з возу -кобила в курсє дєла.. П'яний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти - Цензор.НЕТ 9433
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Подняли перья ромалэ!!!они нормального языка не понимают....наказать по всей строгости...
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Во-первых, Святошинский, а не Киево-Святошинский. Это разные районы. И Киево-Святошинский - это не Киев.
Во-вторых, *пытался уйти с места происшествия по-английского" - журналисты, учитесь редактировать свои тексты до того, как нажали "сохранить"
В-третьих, когда какое-то цыганское пьяное чмо разбивает мою машину (то есть, я попал на 2000 евро) - имею полное право его убить.
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права такого ты не имеешь, а имеешь возможность.но зассышь - во первых посадят, во вторых цыганва вендетту объявит.
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Кстати да - они то достанут по-любому, так шо человек сам побежит к мусорам шоб его посадили.
Писало шо посрались кацапы и цыгане - цыгане застрелили "мужика", а остальные "мужики" разошлись по домам. уважать даже мона их за это. за то шо дружные)
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Вендетту, говоришь?
Интересно.
Это ж придется вызванивать всех побратимов и валить весь табор..
Хорошая вышла бы войнушка..
Ну, да.. Проблема.
На счет зассать - Саша, я тебе так скажу. Все обычно происходит спонтанно. На адреналине и эмоциях.
В последствии можешь пожалеть - но все уже сделано.
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А як цей блек права отримав, вони ж принципово не бажають щось писати підписувати, при затриманні валяють ваньку, під відділок поліції збираються кілька десятків їхніх смердючих баб старих, молодих з сопливими виводками. Короче - паразити, а хтось тяжко працює, платить податки, соц.внески щоб утримувати цю голоту. Правозахисники !!! Що корисного зробили ваші підзахисні для України ?
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они с лягавыми делятся наваром от торговли наркотой, воровства и попрошайничества
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это ж им теперь придется увеличить товарооборот наркоты
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Водитель, по словам свидетелей, пытался уйти с места происшествия по-английского, однако его задержали неравнодушные граждане. На помощь водителю через некоторое время примчались родственники и началась драка. Источник: https://censor.net.ua/p3158722\\\\\\

Мсье, же не ма шпан сис жюв П'яний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти - Цензор.НЕТ 8439
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Баллончиком эту падаль не возьмёшь.... Там стрелять нужно, эти черножопые ублюдки везде за...ли, в Сумах тоже в местах их кучкования ездят как попало, попробуй что скажи - тут же вырастает минимум 10 таких же. Суки
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Дикари из низшей индийской касты веками чтут антисоциальные традиции и ни в одной стране не желают вести себя по-человечески.
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попробовал посмотреть видео.....
б*же, это как зоопарк какой-то. если бы не написали шо случай тут произошел, то все бы щас радостно смеялись - Гы-гы, ну тупые кацапы.

А потом исправляют шо это Украина, и все такие:

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Киевляне как стадо терпил,их унизили,разбили их имущество,а они стоят и блеют по бараньи.
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Кияне задержали, вызвали полицию . Смысл от самосуда, себя под статью подвести на радость цыганам и ольгинцу .
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Ой какие мы правильные и трусливые,болваны не понимают,что наркоторговец крышуется аваковцами и кормит их от своего бизнеса?тогда они должны понимать,что он выйдет сухим из воды и его легко отмажут,что бы и дальше он кормил тех кого кормил,соответственно наказание он мог получить только от самих пострадавших,а после этого случая наглецы будут еще наглее,а киевляне иметь он них ещё больше убытков.
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СЄМЄЙКА Адамс...Жена на метле прррилетела , на видео видно...
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Полицейские брызгают в лицо бабульке баллончиком, а толпа кричит - идите на*** табор б**! Это явно не Европа.
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Бабульке? Ты её видел? У неё сил и энергии столько, что эта бочка машины бы попереворачивала, дай ей волю.
И орёт как резаная 🐽 свинья
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когда ментам выдадут шокеры или тайзеры, а то приходится калечить людей при задержании и рисковать самим, а так всех родственничков уложил в рядок - пачки пластиковых стяжек хватит даже на большую кавказскую семью. американские копы в силовые схватки не вступают и если мудачёк не угомонился после 50000 вольт его просто застрелят.
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Баба цыганская какая настырная.
Орёт, палкой на ментов замахивается, толкает их. Это какой то лютый пздц.
Как же эти цыгане ************ всем!!
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А что за газ такой в баллончике дурацкий, что на бабу ягу и копченого чебурека совсем не действует?
Тогда шокером надо было, или из табельного.
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соя. начинайте тошнить что этого чавэлу напоили и посадили за руль проклятые евробляхеры. и к тому же посеяли сомнение в этом неокрепшем цыганском уме на счет мыролюбности и реформизме вальцманата.
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Если не отпускать живого цыгана, не будет никакой "вендетты".
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После просмотра видео без комментариев, чтоб не сорваться на мат.
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10 років проробив на підшипніковому заводі,нас там було більше 5 тис працівників.Ні одного цигана,ні в термічкі,ні в кузні,ні за верстатами.Народ-трутень.живуть за рахунок наркоти,шахрайств і інших злочинів,підгодовують мусорів і нічого не бояться.
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Пощастило цим циганам, що водії попалися спокійні... Могли б там на місці і почки повідбивати цим кримінальним елементам!
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