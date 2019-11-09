 П'яний водій після дебошу в столичному магазині розбив 8 автомобілів і намагався втекти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові Еспресо".
За словами свідків події, перед масштабною ДТП водій влаштував дебош у магазині, пошкодивши вітрину. Після чого сів у свій автомобіль Honda C-RV і на великій швидкості протаранив Daewoo, який рухався назустріч.
Не зупинившись, водій Honda протаранив один за одним автомобілі, що стояли обабіч дороги: KIA, Skoda, Hyundai, Opel, ще один Hyundai, Peugeot і Daewoo. Далі пошкоджений автомобіль Honda не зміг їхати і зупинився.
Водій, за словами свідків, намагався піти з місця події по-аглійськи, однак його затримали небайдужі громадяни. На допомогу водієві через деякий час примчали родичі, і почалася бійка.
Патрульні змушені були застосувати спецзасоби.
Очевидці кажуть, що водій Honda мав ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.
2. Права насовсем.
3. Остальное повесить на хвост- под небольшой %.
И сказать Антошке Геращенко, что именно такой закон нужно продвигать...
Хер кто больше захочет выпить за рулём...
так бы и написали сразу - и всё сразу понятно, всё стало на свои места.
хоть и не политкорректно.
Во-вторых, *пытался уйти с места происшествия по-английского" - журналисты, учитесь редактировать свои тексты до того, как нажали "сохранить"
В-третьих, когда какое-то цыганское пьяное чмо разбивает мою машину (то есть, я попал на 2000 евро) - имею полное право его убить.
Писало шо посрались кацапы и цыгане - цыгане застрелили "мужика", а остальные "мужики" разошлись по домам. уважать даже мона их за это. за то шо дружные)
Интересно.
Это ж придется вызванивать всех побратимов и валить весь табор..
Хорошая вышла бы войнушка..
Ну, да.. Проблема.
На счет зассать - Саша, я тебе так скажу. Все обычно происходит спонтанно. На адреналине и эмоциях.
В последствии можешь пожалеть - но все уже сделано.
Мсье, же не ма шпан сис жюв
б*же, это как зоопарк какой-то. если бы не написали шо случай тут произошел, то все бы щас радостно смеялись - Гы-гы, ну тупые кацапы.
А потом исправляют шо это Украина, и все такие:
И орёт как резаная 🐽 свинья
Орёт, палкой на ментов замахивается, толкает их. Это какой то лютый пздц.
Как же эти цыгане ************ всем!!
Тогда шокером надо было, или из табельного.