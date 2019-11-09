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 Політика України, Фоторепортаж
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 Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях "Залізний вовк-2019" у Литві. ФОТОрепортаж

У Литві відбуваються міжнародні навчання "Залізний вовк-2019", у яких беруть участь українські військові правоохоронці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях Залізний вовк-2019 у Литві 01

Основна мета навчань "Залізний вовк" - взаємодія під час планування і проведення наступальних і оборонних операцій.

Загальна кількість учасників - майже 4 тис. військовослужбовців із 11 країн НАТО, зокрема Бельгії, Чехії, Великої Британії, Естонії, США, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Португалії, Німеччини. У навчаннях задіяно близько 1 тис. військових одиниць техніки - танків, бойових машин піхоти, бронетехніки, артилерійських знарядь.

Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях Залізний вовк-2019 у Литві 02
Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях Залізний вовк-2019 у Литві 03

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Після теоретичних занять із використання гвинтівки HK G36 на стрільбищі українські військовослужбовці випробували вогневі можливості цієї зброї. Литовські колеги високо оцінили навченість та гарні результати українських правоохоронців.

Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях Залізний вовк-2019 у Литві 04
Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях Залізний вовк-2019 у Литві 05
Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях Залізний вовк-2019 у Литві 06

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Основна фаза навчань триватиме до 18 листопада. Повернення техніки до місць постійної дислокації заплановано на 18-22 листопада.

Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях Залізний вовк-2019 у Литві 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158715
 
   
 Топ коментарі
 
красавчики!
жаль что зелебобики развалят то, что таким трудом достигалось...
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100 лет назад форма Железных волков была более стильной)
Ну а кокарда - просто Агонь!
Украинское подразделение участвует в международных учениях "Железный волк-2019" в Литве - Цензор.НЕТ 3850
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военные правоохранители.

Ну это во первых, а во вторых ты о своих побеспокойся, ведёшь себя не хорошо в гостях, менты конечно разные бывают и это не новость, кто то взятку берёт, а кто то преступника ловит, кстати есть белорусы хорошие парни, а есть тупо говнюки, сейчас тебя временно отправляем в карантин, что бы ты не превратился нечаянно в говнюка и одумался Украинское подразделение участвует в международных учениях "Железный волк-2019" в Литве - Цензор.НЕТ 8355
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Ты про Авакова? Конечно помню. но вот разница в том, что я считаю людей которые такое говорят - дегенератами, а ты принимаешь за аксиому (это если не жирнююющий троллинг Украинское подразделение участвует в международных учениях "Железный волк-2019" в Литве - Цензор.НЕТ 7265 ). Меня всегда умиляло, что когда такого АУЕ-законника (в кавычках - потому что такое может сказать только идиот-обыватель прузийся по блатной романтике) берут за жопу беспредельщики - скуля и держа порванную задницу бежит именно к ненавистным мусорам-нелюдям
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ватник, понимаю твое желание зашхерится,
но помни - чем больше менялова флагов - тем больше недоверия.....
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красавчики!
жаль что зелебобики развалят то, что таким трудом достигалось...
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Будем надеяться, что этого не произойдёт
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зараз човна хитає порошенко разом з ригами (окупаційним блоком) .
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Бедная Вейшнория только-только отбилась от русни, и на те - новая волна нашествия
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100 лет назад форма Железных волков была более стильной)
Ну а кокарда - просто Агонь!
Украинское подразделение участвует в международных учениях "Железный волк-2019" в Литве - Цензор.НЕТ 3850
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Leading Voldemarists fled to Nazi Germany after the Soviet occupation of Lithuania in 1941. They joined the Lithuanian Activist Front led by Kazys Škirpa, but in the spring of 1941 betrayed him to work directly with the German Sicherheitsdienst (SD). After the Nazi Germany's invasion of the Soviet Union, they led a failed putsch against the Provisional Government of Lithuania. They led the Lithuanian Nationalist Union, which collaborated with the Nazi occupation and which was active in the Holocaust in Lithuania.



Красавцы))))
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схроны и обучение партизанской войне должно быть.
у голожопых афганцев есть чему поучиться.....
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Доброго ранку , Україно без брехуна і мародера порошенка і телепня януковича !
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а етот попугай с 21го весны каждый день в одно долбит,
уже никто и не реагирует,
а он долбит - радует и обнадеживает упертось идиота...
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Дятел, похоже, если долбит.

ПыСы. Странные метаморфозы произошли с пользователем Джамал, кстати. Раньше мож слегка и щрадо...бил, но ща какой-то упоротый стал. Чи уже как в тви и фб лахта акки выкупает, так и тут?
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нормальный такой дятел с раздвоением клюва.
просилки все время какие то выпрашивает на добрые пожелания...
шлюшка такая раздвояйственная....
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от не знаю за "тви и фб лахта акки выкупает" - етот просто тупой идиот, мент може?

ето бы все обьяснило...
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Це добре, НАТО ось бачите рогаті, Українці з ціма хлопцями разом, і пікуй на вас виродків!!!! Слава Україні!!!
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