 Український підрозділ бере участь у міжнародних навчаннях "Залізний вовк-2019" у Литві. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Основна мета навчань "Залізний вовк" - взаємодія під час планування і проведення наступальних і оборонних операцій.
Загальна кількість учасників - майже 4 тис. військовослужбовців із 11 країн НАТО, зокрема Бельгії, Чехії, Великої Британії, Естонії, США, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Португалії, Німеччини. У навчаннях задіяно близько 1 тис. військових одиниць техніки - танків, бойових машин піхоти, бронетехніки, артилерійських знарядь.
Після теоретичних занять із використання гвинтівки HK G36 на стрільбищі українські військовослужбовці випробували вогневі можливості цієї зброї. Литовські колеги високо оцінили навченість та гарні результати українських правоохоронців.
Основна фаза навчань триватиме до 18 листопада. Повернення техніки до місць постійної дислокації заплановано на 18-22 листопада.
Ну это во первых, а во вторых ты о своих побеспокойся, ведёшь себя не хорошо в гостях, менты конечно разные бывают и это не новость, кто то взятку берёт, а кто то преступника ловит, кстати есть белорусы хорошие парни, а есть тупо говнюки, сейчас тебя временно отправляем в карантин, что бы ты не превратился нечаянно в говнюка и одумался
но помни - чем больше менялова флагов - тем больше недоверия.....
жаль что зелебобики развалят то, что таким трудом достигалось...
Ну а кокарда - просто Агонь!
Красавцы))))
у голожопых афганцев есть чему поучиться.....
уже никто и не реагирует,
а он долбит - радует и обнадеживает упертось идиота...
ПыСы. Странные метаморфозы произошли с пользователем Джамал, кстати. Раньше мож слегка и щрадо...бил, но ща какой-то упоротый стал. Чи уже как в тви и фб лахта акки выкупает, так и тут?
просилки все время какие то выпрашивает на добрые пожелания...
шлюшка такая раздвояйственная....
ето бы все обьяснило...