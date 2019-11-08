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 Учасників банди, які "вибивали" з людей гроші, затримали на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж

В смт. Знам'янка Кіровоградської області поліція затримала двох учасників організованого злочинного угруповання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Бандитів затримали на заправці під час одержання від потерпілого 10 тисяч гривень.

"У поліцію по допомогу звернувся місцевий житель. Останній повідомив, що двоє громадян вимагають у нього гроші. За його словами, чоловік має платити "данину", щоб займатися будь-якою діяльністю на території району. При цьому йому погрожували застосуванням фізичної сили в разі відмови прийняти їхню "пропозицію"", - повідомили в поліції.

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Детективи відкрили провадження за фактом вимагання та з'ясували, що одного з бандитів раніше судили за особливо тяжкий злочин.

Зараз обох членів ОЗУ затримано. Провадження розслідується за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Учасників банди, які вибивали з людей гроші, затримали на Кіровоградщині 01
Учасників банди, які вибивали з людей гроші, затримали на Кіровоградщині 02
Учасників банди, які вибивали з людей гроші, затримали на Кіровоградщині 03
Учасників банди, які вибивали з людей гроші, затримали на Кіровоградщині 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158695
 
   
 Топ коментарі
 
жаль шо задерживают .таких нужно крошить в капусту .
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Кому потрібний убогий фоторепортаж, на світлинках якого облич взагалі не видно?
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Навіщо їх затримувати? До нас приїжджвають з різних країн кримінальні елементи,це означає що вони не бояться і це під час війни.Якщо бандити будуть знати.що їм буде нещадне покарання.то їх буде менше.І не потрібно розказувати за демократію,вона не допомагає в боротьбі з криминалітетом.
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жаль шо задерживают .таких нужно крошить в капусту .
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Шо-то у меня дэжавю почалося... -- где-то, в 1987 год... -- для начала! ...90-е и 20х-е -- попозже наступят. Нехорошо это!
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Кому потрібний убогий фоторепортаж, на світлинках якого облич взагалі не видно?
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Щас территории и дойных коров деребанить начнут... ...потом мусора и Контора подключатся...
Нормально всё! -- плавали, знаем...
А жаль!
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Навіщо їх затримувати? До нас приїжджвають з різних країн кримінальні елементи,це означає що вони не бояться і це під час війни.Якщо бандити будуть знати.що їм буде нещадне покарання.то їх буде менше.І не потрібно розказувати за демократію,вона не допомагає в боротьбі з криминалітетом.
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Если моё мнение? -- то народ интересует уличная преступность, в первую очередь. А в Киеве, уже взрывают за бабки... ...и поджигают за копейки.
А шо делать? -- все ж ждут Моисея и Манны небесной... ...но -- пока Зеля и хрен известный...
Терпим!
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90-е страшилка для идиотов они никогда не прекращались
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"Участников банды, "выбивашей" из людей деньги, задержали на Кировоградщине"

Это 21й гоп-стоп после их задержания месяц назад...
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Ніяк іноземці знову?
Чому обличчя бандоти ховаєте? Країна має знати мерзотників.
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