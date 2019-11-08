 "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Текст по-дебільному написано
Терміново виїжджайте!
"Убер-президент"
... до сліз
Словами класика
Образливо...
Скучили?
Я не я, коли голодний)
Турне
Я завжди відчуваю...
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Іноземна преса про український політикум
7 листопада - червоний день календаря...
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Моника каждый день выдает нагора столько косяков, что ЗЕленые ботофермы не успевают новые методички писать...
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- и сама начнет с азартом его штыком колоть...(
А на вот это слабо нарисовать？
Циничные бандеры... бандиты в милитарной форме с оружием в руках грабили украинцев", - заявил Порошенко.
31 декабря 2016 года выступая в Мариуполе президент Петр Порошенко оговорился. Он заявил, что "украинская оккупация - это временно".
Выступая 7 сентября с посланием к Верховной Раде, Порошенко объявил, что не намерен отступать от планов по созданию в Украине "Единой Поместной Церкви".
При этом глава государства вместо слова "автокефалия" употребил слово "автофекалия
Также многие в Украине обратили внимание на то, что в 2014 году в эфире программы "Телемарафон" на 5 канале, отвечая на вопрос будущего пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко Порошенко показал пальцем на себя, говоря о том, что Украина должна привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков убийства "Небесной сотни".
"Дорогие друзья! Никто, наверно, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы", - заявил Порошенко.
Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору", - сказал Порошенко.
Рогатий ПреЗедент)
Соромно. Страшно. Огидно. .
КРАIНУ ПЕРЕТВОРЮЮТЬ НА 95 КВАРТАЛ....огиднI блазнI..
Таня Бойко
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