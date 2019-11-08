 "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Текст по-дебільному написано

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це називається Убер-президент", - Зеленський записав новий монолог в Tesla, розповів про відсутність капітуляції і випадково заїхав на бордюр. ВIДЕО

Терміново виїжджайте!

"Убер-президент"

... до сліз

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Іди нахер отсюда", - Ляшко і Герус побилися в аеропорту "Бориспіль". ВIДЕО

Словами класика

Образливо...

Скучили?

Я не я, коли голодний)

Турне

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Д...не поїхало в турне": Ірина Геращенко висміяла "слуг народу", які "нап‘ялили" на себе в зоні розведення бронежилети і каски. ФОТОрепортаж

Я завжди відчуваю...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ"

Іноземна преса про український політикум

7 листопада - червоний день календаря...

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