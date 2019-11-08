EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  9621  54
Все про:Ахметов (389) Зеленський (3505) Коломойський (634) Ляшко (728) політика (498) фотожаба (9007) Герус (74) Слуга народу (442)

 "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Текст по-дебільному написано

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це називається Убер-президент", - Зеленський записав новий монолог в Tesla, розповів про відсутність капітуляції і випадково заїхав на бордюр. ВIДЕО

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Терміново виїжджайте!

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

"Убер-президент"

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

... до сліз

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Іди нахер отсюда", - Ляшко і Герус побилися в аеропорту "Бориспіль". ВIДЕО

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Словами класика

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Образливо...

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Скучили?

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Я не я, коли голодний)

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Турне

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Д...не поїхало в турне": Ірина Геращенко висміяла "слуг народу", які "нап‘ялили" на себе в зоні розведення бронежилети і каски. ФОТОрепортаж

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Я завжди відчуваю...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ"

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Іноземна преса про український політикум

Убер-президент, ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

7 листопада - червоний день календаря...

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158678
 
   
 Топ коментарі
 
А загалом - Боже, дай нам сил пережити цей позорняк.
 показати весь коментар
 
У вазелиноидов оргазмическая пауза))))
 показати весь коментар
 
Сейчас ЗЕбилы будут обвинять Цензор в порохоботстве и истошно визжать пачиму же нет фотожаб на Парашенко.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Турне та з Европейської преси - ЗАЛІК!!!
 показати весь коментар
 
 
Треба було ще й клоунський сценічний грим накласти...
"Убер-президент", ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7394
 показати весь коментар
 
 
А загалом - Боже, дай нам сил пережити цей позорняк.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас ЗЕбилы будут обвинять Цензор в порохоботстве и истошно визжать пачиму же нет фотожаб на Парашенко.
 показати весь коментар
 
 
И не говори. Для них Порошенко до сих пор президент Украины
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А оно такое серое, что на него и внимания мало.
 показати весь коментар
 
Оця мені теж дуже сподобалася - про неадекватність блазня... "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9816

"Убер-президент", ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2183
 показати весь коментар
 
 
А мне из "Джельтменов...". Один организм сильно на Саву Крамарова похож...
 показати весь коментар
 
 
Вазелиновая гвардия, вам, наверное, скользко здесь?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
О блин лузер Ляшко пропиарился. А может лузер Порошенко встретит на бронированном Мерсе Теслу ЗЕ? Или педалика Кличко на велопеде. ДУРДОМ ***!!!!
 показати весь коментар
 
Хапай вогнегасник - охолоджуй сфінктери...
 показати весь коментар
 
 
Он же по привычке в глотку зальет... Баранин, фуле...
 показати весь коментар
 
 
і знову жодної жаби за сивочолого гетьмана з його нікчемною каденціею "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус и Ляшко, Иностранная пресса об украинском политикуме. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3753
 показати весь коментар
 
 
сдерживают себя пока шо, но там терпелки как у шмарки мозгов - ща приползут
 показати весь коментар
 
 
Как всегда, все на высоте! Цензор вы лучшие, всё в тему.
 показати весь коментар
 
 
Чёй-то нет их...
Моника каждый день выдает нагора столько косяков, что ЗЕленые ботофермы не успевают новые методички писать...
 показати весь коментар
 
 
Дійсно, чому? Налєво вас рать і направо вас рать, ще й знизу стукаєте...
 показати весь коментар
 
 
Дозвиздилася ,, зе-зомби коломойское .. "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3711 .

"Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5382 .
 показати весь коментар
 
 
Эта журнашлюшка завтра переведется на кана кума *****
- и сама начнет с азартом его штыком колоть...(

 показати весь коментар
 
 
Це, сталося в ефірі програми «Право на владу»,, на телеканалі «1+1» ведуча Мосійчук на прізвисько «На хліб не намажеш "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 36 .», сказала таке: «Мені здається що це війна проти власного президента - війна з державою»… "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3777 . Супер! Я насмілюся запитати, а хто там волав: «Не розхитуйте човен бо Путін нападе?» А президента Порошенка шпетити - то теж була війна з державою яку вела особисто Мосійчук? "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4381 .
 показати весь коментар
 
 
Наталко, тепер мало говорити про майбутнє на Г+Г- тепер треба говорити про те, як головному дипломату Вовки прокремлівському Єрмаку засунути в дупу його розповіді про вийну Порошенка - суд ООН визнав терористів Донбасу разом з атпускнікамі Путіна терористами
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Цензор, хватит дно пробивать, позорище.
А на вот это слабо нарисовать？
Циничные бандеры... бандиты в милитарной форме с оружием в руках грабили украинцев", - заявил Порошенко.

31 декабря 2016 года выступая в Мариуполе президент Петр Порошенко оговорился. Он заявил, что "украинская оккупация - это временно".

Выступая 7 сентября с посланием к Верховной Раде, Порошенко объявил, что не намерен отступать от планов по созданию в Украине "Единой Поместной Церкви".

При этом глава государства вместо слова "автокефалия" употребил слово "автофекалия

Также многие в Украине обратили внимание на то, что в 2014 году в эфире программы "Телемарафон" на 5 канале, отвечая на вопрос будущего пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко Порошенко показал пальцем на себя, говоря о том, что Украина должна привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков убийства "Небесной сотни".

"Дорогие друзья! Никто, наверно, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы", - заявил Порошенко.

Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору", - сказал Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Иди портки постирай - тебе в них Порошенко насрал.
 показати весь коментар
 
 
Глава АП ставить "роги" президенту України.
Рогатий ПреЗедент)
Соромно. Страшно. Огидно. "Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8544 .
КРАIНУ ПЕРЕТВОРЮЮТЬ НА 95 КВАРТАЛ....огиднI блазнI..

Таня Бойко

"Убер-президент", ЗеЦирк, Герус і Ляшко, Іноземна преса про український політикум. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2532 .
 показати весь коментар
 
 
А что значит "Иностранная пресса"? Це для цензора высший авторитет?
 показати весь коментар
 
Цинічна дволика тварина. Пороха мочили - то не війна проти держави. Чую, прийдуть часи, коли ця **** буде отримувати поп пиці просто на вулиці.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору