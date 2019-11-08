 Чоловік бив і утримував жінку в орендованій квартирі в Черкасах, за її звільнення вимагав $1000 і автомобіль, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До поліції звернувся чоловік та повідомив, що його дружину силоміць утримують в одній з квартир Черкас. За її свободу невідомий вимагає грошові кошти в сумі $1000 та автомобіль. Зловмисник визначив місце обміну - паркувальний майданчик біля одного з місцевих торгівельних центрів. Слідуючи на обумовлене для обміну місце, чоловік повідомив про подію до поліції.

Отримавши повідомлення терміново на вказану адресу було направлено оперативників карного розшуку та спецпризначенців. Зловмисника затримали біля торгівельного центру, де він якраз намагався сісти до автомобіля потерпілого.

Місцезнаходження жінки встановлено. Її з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Як з’ясували слідчі, зловмисник був знайомий з потерпілою. Запросив її до себе в гості. В квартирі напав на жінку, заволодів її золотими прикрасами і грошима.

За вказаним фактом відкрито низку кримінальних проваджень за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 189 (Вимагання) та ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

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