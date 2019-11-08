 Чоловік бив і утримував жінку в орендованій квартирі в Черкасах, за її звільнення вимагав $1000 і автомобіль, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
До поліції звернувся чоловік та повідомив, що його дружину силоміць утримують в одній з квартир Черкас. За її свободу невідомий вимагає грошові кошти в сумі $1000 та автомобіль. Зловмисник визначив місце обміну - паркувальний майданчик біля одного з місцевих торгівельних центрів. Слідуючи на обумовлене для обміну місце, чоловік повідомив про подію до поліції.
Отримавши повідомлення терміново на вказану адресу було направлено оперативників карного розшуку та спецпризначенців. Зловмисника затримали біля торгівельного центру, де він якраз намагався сісти до автомобіля потерпілого.
Місцезнаходження жінки встановлено. Її з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Як з’ясували слідчі, зловмисник був знайомий з потерпілою. Запросив її до себе в гості. В квартирі напав на жінку, заволодів її золотими прикрасами і грошима.
За вказаним фактом відкрито низку кримінальних проваджень за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 189 (Вимагання) та ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.
1000 баксов и авто. Теперь эта ошибка природы осидит 10-12 лет. Потом оно что поумнеет? Таких особей з мозгами курицы нужно отселять в отдельную местность, например в Чернобыль.
Местонахождение женщины установлено. Ее с телесными повреждениями доставили в больницу.Источник: https://censor.net.ua/p3158651
С мелкими царапинами вряд ли стали бы в больницу доставлять.
4. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Я вот не "каблуки", но думаю, что надо сначала человека из плена вызволить (да по собственной дурости, но все-таки), а потому уже на разводы подавать и отношения выяснять.
А "пусть делает с ней что угодно" - это, возможно, и пытки и убийство. Вы ведь не оправдываете, не поощряете такие вещи?