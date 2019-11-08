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Все про:Нацполіція (8470) викрадення (370) розбій (151) Черкаси (206)

 Чоловік бив і утримував жінку в орендованій квартирі в Черкасах, за її звільнення вимагав $1000 і автомобіль, - Нацполіція. ФОТО

У Черкасах в одній з орендованих квартир злочинець силою утримував жінку. Зловмисник побив потерпілу, заволодів її прикрасами і грошима, а за свободу жінки вимагав у чоловіка потерпілої гроші і автомобіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До поліції звернувся чоловік та повідомив, що його дружину силоміць утримують в одній з квартир Черкас. За її свободу невідомий вимагає грошові кошти в сумі $1000 та автомобіль. Зловмисник визначив місце обміну - паркувальний майданчик біля одного з місцевих торгівельних центрів. Слідуючи на обумовлене для обміну місце, чоловік повідомив про подію до поліції.

Отримавши повідомлення терміново на вказану адресу було направлено оперативників карного розшуку та спецпризначенців. Зловмисника затримали біля торгівельного центру, де він якраз намагався сісти до автомобіля потерпілого.

Місцезнаходження жінки встановлено. Її з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Як з’ясували слідчі, зловмисник був знайомий з потерпілою. Запросив її до себе в гості. В квартирі напав на жінку, заволодів її золотими прикрасами і грошима.

За вказаним фактом відкрито низку кримінальних проваджень за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 189 (Вимагання) та ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

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Чоловік бив і утримував жінку в орендованій квартирі в Черкасах, за її звільнення вимагав $1000 і автомобіль, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158651
 
 
 Топ коментарі
 
в кино требуют миллион и вертолет, а у нас косарь и бляху )
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Только утилизация. Это биоотходы. Ни ума, ни таланта, ни остатков мозга.
1000 баксов и авто. Теперь эта ошибка природы осидит 10-12 лет. Потом оно что поумнеет? Таких особей з мозгами курицы нужно отселять в отдельную местность, например в Чернобыль.
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Отпустите его и дайте ему что он хочет. Вы же хотите мира?
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в кино требуют миллион и вертолет, а у нас косарь и бляху )
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Только утилизация. Это биоотходы. Ни ума, ни таланта, ни остатков мозга.
1000 баксов и авто. Теперь эта ошибка природы осидит 10-12 лет. Потом оно что поумнеет? Таких особей з мозгами курицы нужно отселять в отдельную местность, например в Чернобыль.
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За что ему 10 -12 лет давать? У нас сепаров убивших десятки людей отпустили на волю, а етого бедолагу за избиение шлюшки сразу в тюрьму садить?
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За что ему 10 -12 лет давать?

Местонахождение женщины установлено. Ее с телесными повреждениями доставили в больницу.Источник: https://censor.net.ua/p3158651

С мелкими царапинами вряд ли стали бы в больницу доставлять.

4. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
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На месте мужа, у меня таки возникли бы вопросы к жене, которая, как оказывается, шляется по хатам каким-то, с мужиками. И, как мне кажется, для такой(!) жены- эти вопросы были бы нерешаемыми.
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Я бы на месте мужа послал бы чувака требующего бабки, если пришла сама в хату пусть делает с ней что угодно, знаю каблуки не согласятся со мной,но это моё мнение!
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"каблуки" Звучит, как сексизм, хотя ник тому тому располагает.
Я вот не "каблуки", но думаю, что надо сначала человека из плена вызволить (да по собственной дурости, но все-таки), а потому уже на разводы подавать и отношения выяснять.
А "пусть делает с ней что угодно" - это, возможно, и пытки и убийство. Вы ведь не оправдываете, не поощряете такие вещи?
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Отпустите его и дайте ему что он хочет. Вы же хотите мира?
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Да, видать хороша его жена, раз шляется с другими мужиками, а муж её рогатый... Мужчина избивал и удерживал женщину в арендованной квартире в Черкассах, взамен на ее освобождение требовал $1000 и автомобиль, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9787
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Сексуального насилия не было? Видимо, баба совсем страшная, что мужик не искусился или все же другой статьи испугался?
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Когда- то прочитал в журнале "Семья и школа" дивный рассказ: "когда я зашла к подозреваемому во флигель, он попытался меня изнасиловать. Но я вырвалась и убежала! А вот когда я второй раз пришла к нему во флигель, он меня изнасиловал!"
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