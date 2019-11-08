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Все про:ГПУ (3340) Мін'юст (621) реєстр (87)

 ГПУ отримала доступ до баз даних Мін'юсту у справі про "чорних реєстраторів". ФОТО

Генеральна прокуратура України скопіювала бази даних Міністерства юстиції України для вивчення можливого втручання в бази даних Єдиних та Державних реєстрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Доступ до баз даних Мін'юсту було отримано згідно з постановою суду. Слідство вивчає можливі зловживання повноваженнями окремими представниками суб'єктів державної реєстрації та посадовими особами Міністерства юстиції України.

"У ході досудового розслідування Генеральною прокуратурою отримано інформацію про численні факти діяльності так званих "чорних реєстраторів" щодо незаконного зняття обтяжень, переходу прав власності на об’єкти нерухомого та рухомого майна, зміни корпоративних прав підприємств тощо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках здійснення комплексу заходів щодо захисту бізнесу і протидії системної корупції співробітники Служби безпеки України викрили в Києві протиправну діяльність групи державних реєстраторів, в результаті якої було завдано збитків на понад 30 млн грн.

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Оперативники спецслужби встановили, що посадові особи столичного комунального підприємства, яке здійснює реєстрацію нерухомості, систематично вносили неправдиві відомості до державних баз даних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158616
 
 
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Черных регистраторов, надо мочить по черному...
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а до этого минюст свято хранил тайну про своих "черных регистраторов" и никому не давал их в обиду..., мрак какой-то....
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