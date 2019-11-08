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 "Справам Майдану - труба?": Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Офісу президента на вул. Банковій у центрі Києва відбулася акція з вимогою розслідувати справи Євромайдану.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активісти, адвокати, рідні Героїв Небесної Сотні пікетували Офіс президента Зеленського. Вони вимагають від правоохоронців збереження матеріалів і подальшого розслідування справ Євромайдану. Активісти озвучили свої вимоги, а також в рамках перформансу символічно пропустили через шредер фотографії з Євромайдану, як символ загрози справам Євромайдану в зв'язку з реорганізацією правоохоронної системи в Україні.

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Перед мітингувальниками виступив ексначальник управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк, адвокати сімей Героїв Небесної Сотні, рідні загиблих героїв. До мітингувальників вийшов представник Офісу президента і забрав їхні вимоги.

"10 днів тому ми направили звернення до всіх органів влади з чітким планом недопущення розвалу справ Майдану. До такого критичного стану справи довела байдужість влади та умисні дії з ліквідації розслідувань. Дедлайн виконання плану - 20.11.2019 року, коли прокуратура втрачає функції слідства та справи Майдану повинні передаватися в ДБР. Зараз жодна з вимог не виконана. Управління в ДБР не створено. Відповідний закон не прийнятий і навіть не внесені необхідні зміни в законопроєкт. Підкреслюємо - запобігти катастрофічним наслідкам можна тільки чіткими, швидкими, скоординованими діями органів влади. Відповідальним за таку координацію є Президент", - заявили організатори мітингу.

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Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 01
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 02
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 03
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 04
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 05
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 06
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 07
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 08
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 09
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 10
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 11
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 12
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 13
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 14
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 15
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 16
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 17
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 18
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 19
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 20
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 21
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 22
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 23
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 24
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 25
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 26
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 27
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 28
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 29
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 30
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 31
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 32
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 33
Справам Майдану - труба?: Активісти пікетували ОП з вимога недопущення розвалу розслідування справ Євромайдану 34
 

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158583
 
 
 Топ коментарі
 
"Справам майдану труба" наступила еще в марте 2014-го года, как только соевые дорвались до корыта. Именно это и есть причина того, что на шестом году "следствия" так ничего до суда и не дошло.
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А зелебени думали что Портнов будет свои преступления расследовать?
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горбатюк и ты здесь??????????????? опять 5 лет будешь дурака валять(((((((((((
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А зелебени думали что Портнов будет свои преступления расследовать?
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А как эта справа за 5 лет продвинулась？
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как? Горбатюк 5 лет получал деньги и немалые за нифиганеделание...
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Если собственноручно не спиливал деревья испещренные пулями, то такое "нифиганеделание" уже в плюс)) За это может и платили, чтобы не разваливал, а просто не расследовал.
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а эти "активисты" подали заявку на зибрання?
или в нашей стране, кто что хочет, тот и делает?
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"Справам майдану труба" наступила еще в марте 2014-го года, как только соевые дорвались до корыта. Именно это и есть причина того, что на шестом году "следствия" так ничего до суда и не дошло.
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колонка Трубы для "Украинской правды"
Дословно: "С 20 ноября все производства, которые не завершены прокуратурой, перейдут в другие правоохранительные органы. В том числе, ГБР.
Среди них - расследование преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Дела Майдана. 5000 томов материалов, которые будут переданы новым следователем. 5 лет расследования, которые нужно отмотать назад и исследовать с самого начала.
На время это остановит расследование.
Проблема еще в том, что в ГБР катастрофически не хватает следователей..."
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для этого надо было увольнять Горбатюка?что бы все заново?это называется затягивание
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Балдею от конченных зелебобиков- шо не пошел в органы расследовать дела Майдана? Ссыкотно было? Так не кизди здесь, кремлевская сопля.5000 тысяч томов дела, вот так не расследовали дела, везде заграницей такие дела расследуются десятилетиями, но нашим зелебобикам нужно счас, прям за 3 секунды. А как моника волала на стадионе- Где расследование Майдана? Где ? в кизде у моники, его кореша из рыгоагналов там замешаны по самое небалуйся, да и фсбшной крысе монике задание дано с кремля- дела закрыть, чтоб прикрыть дела своих рашистов в стране. Насточертели зеленодрысные- у их вАждя вечные проколы за проколами, а виноват как всегда кто-то другой, ну в основном папередники. А может, все таки, тупость и продажность ***********?
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Если нацжены не пришли, значит пикет проплаченный...
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что можно расследовать, если уже 5 лет профукано? спустя такой долгий срок никакого нормального расследования не будет и быть не может.
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горбатюк и ты здесь??????????????? опять 5 лет будешь дурака валять(((((((((((
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Не злий майдан?
Дуже погано, що майдан був не злий!
Недобитий ворог завжди повертається, щоб добити тебе!

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.....а это ведь на ПОРОШЕНКОВСКОЙ совести !!!! хотя о чём это я ((((((
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Активист - активный за деньги гражданин ...
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горбатюк гнида 5 лет разваливал дело,а теперь воду мутит! а что там за долбни собрались?
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Черговий "незрадьмайдан"... А досі вони ходом розслідування були задоволені? Мо' ще й "дякували"?
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