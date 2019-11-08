 Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ вз посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, чиновники КМДА спільно з посадовцями комунальних та приватних підприємств мали намір привласнити значну суму коштів з майже 1 мільярда гривень, виділених з бюджету на будівництво.
Наразі у Києві відбуваються обшуки в офісі адвокатського об’єднання, яке представляє інтереси однієї з комерційних структур, задіяних у проєкті. Правоохоронці проводять слідчі дії для виявлення документації та інших доказів, що підтверджують протиправну діяльність посадовців КМДА.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
и он живет по-новому с бпп - и его преследование - это палитЫческае ))
а тот возглавляет секту - свидетели пороховы и святое воровство за родину )))
иначе можно повторить судьбу *********** - но они натырили и в израили - а нам куда?