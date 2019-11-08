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Все про:КМДА (737) обшук (808) СБУ (4871)

 Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ. ФОТО

СБУ спільно з прокуратурою продовжують документувати протиправні дії чиновників Київської міської держадміністрації під час реалізації проєкту "Будівництво Великої Окружної дороги".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ вз посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, чиновники КМДА спільно з посадовцями комунальних та приватних підприємств мали намір привласнити значну суму коштів з майже 1 мільярда гривень, виділених з бюджету на будівництво.

Наразі у Києві відбуваються обшуки в офісі адвокатського об’єднання, яке представляє інтереси однієї з комерційних структур, задіяних у проєкті. Правоохоронці проводять слідчі дії для виявлення документації та інших доказів, що підтверджують протиправну діяльність посадовців КМДА.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158577
 
   
 Топ коментарі
 
прикольно - по следам свинаря пошел - но этого сажают Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ - Цензор.НЕТ 3999 Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ - Цензор.НЕТ 3999 Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ - Цензор.НЕТ 3999
а тот возглавляет секту - свидетели пороховы и святое воровство за родину )))
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Педалик, на самом деле, фунт и говорящая голова. Реально правят те, кто создал его псевдоимидж "политика" и привел к власти. И Венский шабаш лежит в основе.
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не выйдет клЯчок начнет вопить палитЫческое преследование и покажет германский паспорт
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Не поможет, фактаж давно собран. Дело только в публичном озвучивании.
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Силовики прийшли до адвокатського об'єднання "Турчинов і партнери" - хто зна , це той Турчинов чи не той? .
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Этот Турчинов Сергей, а тот Александр
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Хм, ворують типа кгга и пидприемци, а кошмарят адвокатов? Оригинально.
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там педалик - германский подданый Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ - Цензор.НЕТ 9648 Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ - Цензор.НЕТ 9648 Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ - Цензор.НЕТ 9648
и он живет по-новому с бпп - и его преследование - это палитЫческае ))
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По криминалу можно его и в Германии достать. Но он же "икона" и партнер по бизнесу, поэтому будет противодействие его международных "партнеров" и лоббистов.
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Не враги - это просто вечно голодные кознаграды из боксерского кубла.
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ну вот , а то пидалик тупой,тупой, это вам не шапки тырить Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ - Цензор.НЕТ 9755
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Педалик, на самом деле, фунт и говорящая голова. Реально правят те, кто создал его псевдоимидж "политика" и привел к власти. И Венский шабаш лежит в основе.
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Шо, ты тоже вместе с Ткаченко в мэры Киева собираешься?
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А при чем тут Ткаченко? Речь идет о профнепригодном фунте боксере. Ткаченко - это другая песня - ни чуть не лучшая, чем боксерская.
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прикольно - по следам свинаря пошел - но этого сажают
а тот возглавляет секту - свидетели пороховы и святое воровство за родину )))
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чем больше свиней пойдут зону топтать тем лучше
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Свинья свинью не погонит в зону. Максимум - отодвинет от корыта.
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януковощные прессовал оранжовых, порошенковские прессовали януковощных, ЗЕленковские теперь прессуют порошенковских...ничего, кроме страха потерять свои капиталы, это не вызывает у зарубежных инвесторов
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у нас сие 20 лет - потому нормальным людям чтото деклалировать не стоит
иначе можно повторить судьбу *********** - но они натырили и в израили - а нам куда? Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ - Цензор.НЕТ 6736 Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ - Цензор.НЕТ 6736 Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ - Цензор.НЕТ 6736
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В КГГА не дали откат СБУ и ГПУ. Факт государственной измены налицо !
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Сам участвовал в процессе отказа дать откат? Факты на стол.
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Не обижаю, а уважаю за участие в таком важном деле, как отказ в откате.
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Ну ты в точности по стопам Ткаченко с Богданом Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ - Цензор.НЕТ 4441 Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ - Цензор.НЕТ 4441 Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ - Цензор.НЕТ 4441
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Ни того ни другого, не воспринимаю (как и никчемного боксера).
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Не выпрашивай. Тебе отката не будет, твоя фамилия Птичкин, ты в пролёте.
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Думаю, в пролете ты. Подтвердил, что подрабатываешь только примитивным боксерским ботом и к реальным откатам не допущен даже теоретически.
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