 Чиновники КМДА підозрюються у зловживаннях під час будівництва великої кільцевої дороги в столиці, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ вз посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, чиновники КМДА спільно з посадовцями комунальних та приватних підприємств мали намір привласнити значну суму коштів з майже 1 мільярда гривень, виділених з бюджету на будівництво.

Наразі у Києві відбуваються обшуки в офісі адвокатського об’єднання, яке представляє інтереси однієї з комерційних структур, задіяних у проєкті. Правоохоронці проводять слідчі дії для виявлення документації та інших доказів, що підтверджують протиправну діяльність посадовців КМДА.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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