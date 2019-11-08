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 Воїн 92-ї ОМБр Геннадій Моторін помер у лікарні від поранень, яких зазнав учора в зоні ООС. ФОТО

Сьогодні, 8 листопада, у лікарні міста Авдіївка від важких поранень, яких зазнав учора внаслідок обстрілу наших позицій із протитанкових керованих ракет, помер Геннадій Анатолійович Моторін, 1982 року народження, уродженець міста Краматорськ, солдат, військовослужбовець 92-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.

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"Ми молилися та сподівалися, проте Богу видніше… Вчора, 7 листопада, підступно та нахабно окупанти обстріляли наших бійців у момент, коли ті вивантажували деревину біля ВОПу. Ракета ПТУРа серед білого дня, близько 12:20, влучила точно в УРАЛ, біля якого і працювали побратими. Один з них – Герман Бродніков одразу загинув, ще троє хлопців зазнали численних поранень. Між життям та смертю опинився солдат Геннадій Моторін. Опіки, множинні осколкові поранення, перелами кісток – він був найважчим з поранених. Лікарі боролися за життя захисника увесь день і всю ніч, проте – ні. Сьогодні вранці серце ще одного нашого Героя перестало битися… Геннадію Моторіну було 37 років… До лав ЗСУ чоловік прийшов у лютому цього року. Був сапером механізованого батальйону. Родом боєць із міста Краматорськ. Своєю щирістю та відкритістю заряджав побратимів. Ми завжди пам’ятатимемо тебе, брате. Висловлюємо співчуття та просимо вибачення у рідної сестри Геннадія… Ховатимуть бійця у рідному місті. Сумуємо та схиляємо голови і перед мамою Германа Броднікова… Це важкі і болючі втрати для всієї 92 бригади…", - йдеться в повідомленні 92-ї ОМБр.

Воїн 92-ї ОМБр Геннадій Моторін помер у лікарні від поранень, яких зазнав учора в зоні ООС 01

Воїн 92-ї ОМБр Геннадій Моторін помер у лікарні від поранень, яких зазнав учора в зоні ООС 02
Воїн 92-ї ОМБр Геннадій Моторін помер у лікарні від поранень, яких зазнав учора в зоні ООС 03

Нагадаємо, вчора під час бойових дій на Донбасі 1 український воїн загинув, 4 - поранені внаслідок ворожих обстрілів із застосуванням мінометів і ПТУР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158553
 
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