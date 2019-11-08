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Все про:митниця (609) Нефьодов (111)

 Нефьодов показав зовнішній вигляд пункту пропуску Нової митниці: "Можуть бути і будуть такими". ФОТО

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов представив зображення зовнішнього вигляду пункту пропуску, які будуть за Нової митниці.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пункти пропуску можуть і будуть такими. Попри всі палки в колеса, симулювання ідіотизму, саботаж і відверту протидію багатьох "досвідчених держслужбовців". Бо Нова митниця мусить мати такий вигляд", - написав Нефьодов і опублікував ескізи.

Також читайте: Митниця в 2020 році запускає проєкт розвитку інфраструктури 16 пунктів пропуску, - Нефьодов

Нефьодов показав зовнішній вигляд пункту пропуску Нової митниці: Можуть бути і будуть такими 01
Нефьодов показав зовнішній вигляд пункту пропуску Нової митниці: Можуть бути і будуть такими 02

Нефьодов показав зовнішній вигляд пункту пропуску Нової митниці: Можуть бути і будуть такими 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158536
 
   
 Топ коментарі
 
На барак Освенцима похоже, если честно. Трубы на крыше выглядят зловеще.)
А если серьёзно, то гораздо интереснее не то, как будет выглядеть архитектура новой таможни, а как будет выполнять свои функции новый таможенник.
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Не тим займається цей юний вундеркінд.. Там людей потрібно змінювати та правила гри.. А таких веселих картинок - йому будь-який першокурскик архітектурного факультету сотні намалює..
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ну все!таможня рехформирована!
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Шо значит сия голограмма? Или это лабиринт? Так сразу не понять.
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нефьодов продемонстрировал свою "работу" за 3 месяца:
1. обвал таможенных поступлений на 10-20%..
2. две картинки для зебилов из програмки начала 2000 годов.
Зебилы - восторге: нефьодов знает как строить таможни в СимСити))
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п.с. но даже с картинками зе!лохи не могли не лажануться:
Кто эти морды на таможне с руками в карманах? РЕШАЛЫ - к которым топает таможенник в белых штанах и посредник?? Нефьодов показав зовнішній вигляд пункту пропуску Нової митниці: "Можуть бути і будуть такими" - Цензор.НЕТ 2986
Нефьодов показав зовнішній вигляд пункту пропуску Нової митниці: "Можуть бути і будуть такими" - Цензор.НЕТ 5063
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Не тим займається цей юний вундеркінд.. Там людей потрібно змінювати та правила гри.. А таких веселих картинок - йому будь-який першокурскик архітектурного факультету сотні намалює..
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И это сделает невозможным взятки таможенников при перемещении товаров через границу?

Логично.
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Думаю, він із задоволенням би позвільняв бі усіх цих прохіндєєв, але де ж взяти нових людей замість звільнених?
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А говорили, что он ничего не делает - вот, эскизы нарисовал.
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на картинках есть всё. что нужно знать бизнесменам: кучка решАл (руки в карманах) к которым топают.. таможенник?))
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На барак Освенцима похоже, если честно. Трубы на крыше выглядят зловеще.)
А если серьёзно, то гораздо интереснее не то, как будет выглядеть архитектура новой таможни, а как будет выполнять свои функции новый таможенник.
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Пля...думал только у меня такая асоциация от этого щедевра)))
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ага... Не увидел Ваш пост и написал, что похоже на Бухенвальд
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Просто воровать для зелёных пацанов не интересно.
Надо выделить бабки на какой-то курятник и распилить по понятиям...
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Когда бордель хиреет, меняют не кровати, а баб Нефьодов показал внешний вид пункта пропуска Новой таможни: "Могут быть и будут такими" - Цензор.НЕТ 9398
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У нас принято переставлять технократов.
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Ставлю четкую задачу - до конца года избавиться от саботажников, коррупционеров и "схематозов"!

а ні, це не тобі, це Опімаху, вибач
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изменяя интерьер борделя ,суть борделя не меняется
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а где прозрачные стены,что бы видно было кому взятки нести?
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Уже и наше ворье начало на мультиках пиариться,как в засрашке,ты бородатый козлик,потрудись посадить хоть пару взяточников в своей конторе.
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Клінічний ідіот...
А фура чи корабель чи літак туди як пролізуть????
Людьми митниця взагалі не повинна займатись, лише товарами...
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Туалеты НЕ ЗАБУДЬТЕ. Машины стоят в очередях по много часов , а власть просто издевается над людьми
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Саме смішне, що до цього пішого переходу 5 кілометрів, як з Рави- Руської так і з гребенного... Тобто, щоб пройти митницю пішки, людям необхідно пройти 10 кілометрів... По трасі... Бо пішоходи ніхто не збудує.
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Одразу видно - людина толкова і на своєму місці😁
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Концепция не понятна. ШОТО за лабиринты для кроликов?

Нефедов, УЧИТЕСЬ У ЕВРОПЕЙЦЕВ - нечего выдумывать паровоз
Проезжала границу Болгарии с Румынией- в одну мотору работает одновременно 4-5 полос. Проезд свободный, но иностранные машины осматривают
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гы!!что значит ,,страна в смартфоне" всех по ходу хотят к омпьютерной графикой удивить!! Нефьодов показав зовнішній вигляд пункту пропуску Нової митниці: "Можуть бути і будуть такими" - Цензор.НЕТ 663 не удивлюсь если ею(графикой)в скором времени и кормить начнут!! Нефьодов показав зовнішній вигляд пункту пропуску Нової митниці: "Можуть бути і будуть такими" - Цензор.НЕТ 663 всё один в один!!(копируют)на раше путло мультики ,,сверх оружие "показывает!!а в Украине как хорошо и уютно в ,,смартфоне жить!!" ЗЕбилизм зашкаливает!! Нефьодов показав зовнішній вигляд пункту пропуску Нової митниці: "Можуть бути і будуть такими" - Цензор.НЕТ 715 Нефьодов показав зовнішній вигляд пункту пропуску Нової митниці: "Можуть бути і будуть такими" - Цензор.НЕТ 3724 Нефьодов показав зовнішній вигляд пункту пропуску Нової митниці: "Можуть бути і будуть такими" - Цензор.НЕТ 7849
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Каждый новый начальник сразу по приходу делает революционные изменения в работе - меняет цвет вывески, перекрашивает фасад, заменяет краны в туалете и т.д.и т.п. Блеать, вас для этого назначали? Форму еще поменяй для таможенников, тоже сойдет для реформ....

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