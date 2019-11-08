 Нефьодов показав зовнішній вигляд пункту пропуску Нової митниці: "Можуть бути і будуть такими". ФОТО

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Пункти пропуску можуть і будуть такими. Попри всі палки в колеса, симулювання ідіотизму, саботаж і відверту протидію багатьох "досвідчених держслужбовців". Бо Нова митниця мусить мати такий вигляд", - написав Нефьодов і опублікував ескізи.
1. обвал таможенных поступлений на 10-20%..
2. две картинки для зебилов из програмки начала 2000 годов.
Зебилы - восторге: нефьодов знает как строить таможни в СимСити))
Кто эти морды на таможне с руками в карманах? РЕШАЛЫ - к которым топает таможенник в белых штанах и посредник??
Логично.
А если серьёзно, то гораздо интереснее не то, как будет выглядеть архитектура новой таможни, а как будет выполнять свои функции новый таможенник.
Надо выделить бабки на какой-то курятник и распилить по понятиям...
а ні, це не тобі, це Опімаху, вибач
А фура чи корабель чи літак туди як пролізуть????
Людьми митниця взагалі не повинна займатись, лише товарами...
Нефедов, УЧИТЕСЬ У ЕВРОПЕЙЦЕВ - нечего выдумывать паровоз
Проезжала границу Болгарии с Румынией- в одну мотору работает одновременно 4-5 полос. Проезд свободный, но иностранные машины осматривают