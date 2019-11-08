 Мешканка Богуслава, яка незаконно підключилася до комунікацій, забризкала поліцейського перцевим балончиком, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.
"Обшук відбувався за участю комунальних служб. Раптово власниця помешкання напала на поліцейського з балончиком "Кобра". У результаті він зазнав хімічних опіків очей, обличчя та дихальних шляхів 1-го ступеня. Наразі постраждалий перебуває на стаціонарному лікуванні", - повідомили в Нацполіції.
Сьогодні нападниці буде оголошено підозру.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Триває досудове розслідування.
Бачите стопки купюр по 500 грн на підвіконнику ?
Мрак. Ну и работенка у мусоров
"для композиции"
шалена бабка відбилась від представника "шаленого прінтера"
вчіться,дітки..))))