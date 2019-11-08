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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київська область (1053) напад (676) Нацполіція (8470)

 Мешканка Богуслава, яка незаконно підключилася до комунікацій, забризкала поліцейського перцевим балончиком, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У м. Богуслав Київської області власниця одного з домоволодінь забризкала перцевим балончиком поліцейського, який проводив санкціонований обшук у межах кримінального провадження за статтею КК про викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"Обшук відбувався за участю комунальних служб. Раптово власниця помешкання напала на поліцейського з балончиком "Кобра". У результаті він зазнав хімічних опіків очей, обличчя та дихальних шляхів 1-го ступеня. Наразі постраждалий перебуває на стаціонарному лікуванні", - повідомили в Нацполіції.

Сьогодні нападниці буде оголошено підозру.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування.

Дмвіться на "Цензор.НЕТ": У Києві двоє невідомих напали на антикорупційного експерта Леменова. ФОТО

Мешканка Богуслава, яка незаконно підключилася до комунікацій, забризкала поліцейського перцевим балончиком, - Нацполіція 01
Мешканка Богуслава, яка незаконно підключилася до комунікацій, забризкала поліцейського перцевим балончиком, - Нацполіція 02
Мешканка Богуслава, яка незаконно підключилася до комунікацій, забризкала поліцейського перцевим балончиком, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158520
 
 
 Топ коментарі
 
агресивне бидло треба тримати в буцегарнях Мешканка Богуслава, яка незаконно підключилася до комунікацій, забризкала поліцейського перцевим балончиком, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8772
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Да, тарифы надо снижать а то ведь не у каждого есть баллончик,но топорик пожалуй есть у всех ... Мешканка Богуслава, яка незаконно підключилася до комунікацій, забризкала поліцейського перцевим балончиком, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9046
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Должна же она была как-то доказывать правоту своего выбора...
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Данные строения на фото ну никак непохожи на частные дома.
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Это небольшие домики на несколько квартир похоже, возможно типа заводских бараков.
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Це одне з таємних маєткув Дубневичів.
Бачите стопки купюр по 500 грн на підвіконнику ?
Мешканка Богуслава, яка незаконно підключилася до комунікацій, забризкала поліцейського перцевим балончиком, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5913
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Реально. Трущобы какие то рядом с промзоной.
Мрак. Ну и работенка у мусоров
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Домовладения. Может цех. Частное-купленное.
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Должна же она была как-то доказывать правоту своего выбора...
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Возможно бедной женщине не по силам оказались тарифы, выросшие за последние пять лет.
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Лукашист, но сейчас они пошли на убыль, т.к. никто больше не ворует?
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Никто не посажен из прошлой власти, значит продолжают воровать.
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Лукашист, а "новые лица" уже кого-то посадили или, хотя бы, завели уголовные дела на тех, что определяет тарифы? Где дела по Роттердам+ после того, как ввели справедливые тарифы Бенедам+++? :D
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Я в украинских делах не сильно разбираюсь. Знаю, что подход должен быть таким, как говорит(и делает) Лукашенко. Наручники-тюрьма-конфискация. "Коррупционер должен сидеть в тюрьме"(с)
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мега новость про забрызганного мента, отправившегося на стационарное лечение, обычно еще черепно-мозговая травма у ментов после "нападения", чтобы побольше денег сбрить с клиента
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а могла бы уехать в Польшу, теперь будет беслатно на мусоров работать
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Женщина защищала свою частную сообственность от посяганий зеленой власти орлов Авакова!!! Мешканка Богуслава, яка незаконно підключилася до комунікацій, забризкала поліцейського перцевим балончиком, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5039
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агресивне бидло треба тримати в буцегарнях Мешканка Богуслава, яка незаконно підключилася до комунікацій, забризкала поліцейського перцевим балончиком, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8772
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Да, тарифы надо снижать а то ведь не у каждого есть баллончик,но топорик пожалуй есть у всех ... Мешканка Богуслава, яка незаконно підключилася до комунікацій, забризкала поліцейського перцевим балончиком, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9046
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Який йолоп ставить так близько до стіни драбину? Плізиш нагору і вона перекинеться.
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Поставили, щоб можна було по відмурку пройти. Або щоб дощ на неі не падав. Хто захоче десь лізти по ній - переставить нормально.
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Одному ногу отстрелили, эта на копа напала... При Порошенко такого не было.
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Страна непуганных халявщиков... И эпоха бидности уже полгода как закончилась... И шо этому нариду ещё нужно? Мешканка Богуслава, яка незаконно підключилася до комунікацій, забризкала поліцейського перцевим балончиком, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 735
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"И так будет с каждым"-сказала жительница Богуслава,смывая частицы дибензоксазепина с рук и рисуя звездочку на газовом счетчике(за отражение атаки проверяющих органов.) Мешканка Богуслава, яка незаконно підключилася до комунікацій, забризкала поліцейського перцевим балончиком, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7453
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Пропозиція заголовка редакторам Цензора...


шалена бабка відбилась від представника "шаленого прінтера"


вчіться,дітки..))))
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