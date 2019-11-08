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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Службовців ПП "Малий Березний" на Закарпатті затримано на одержанні хабаря: вимагали 1-3 тис. грн з людини за неперешкоджання митному оформленню малих партій товарів. ФОТОрепортаж

СБУ, ДБР і прокуратура затримали під час отримання хабаря службовців пропускного пункту "Малий Березний" на Закарпатті. Митники та Держприкордонслужби вимагали від 1 до 3 тис. грн з людини за неперешкоджання митному оформленню малих партій товарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Правоохоронці затримали посадових осіб ПП "м. Березний" закарпатської митниці під час отримання чергової суми неправомірної вигоди за нестворення перешкод при митному оформленні товарів, що ввозяться на територію України подрібненими партіями. Сума неправомірної вигоди становила від 1000 до 3000 грн з людини.

Встановлено причетність до протиправної діяльності співробітників митниці і прикордонної служби (в т.ч. в.о. старшого зміни, головного інспектора ОТС ТП).

Проводяться слідчі дії, вирішується питання про затримання службовців, причетних до отримання неправомірної вигоди в порядку ст. 208 КПК.

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Заходи проводяться за участю слідчих ДБР і прокуратури.

Службовців ПП Малий Березний на Закарпатті затримано на одержанні хабаря: вимагали 1-3 тис. грн з людини за неперешкоджання митному оформленню малих партій товарів 01
Службовців ПП Малий Березний на Закарпатті затримано на одержанні хабаря: вимагали 1-3 тис. грн з людини за неперешкоджання митному оформленню малих партій товарів 02
Службовців ПП Малий Березний на Закарпатті затримано на одержанні хабаря: вимагали 1-3 тис. грн з людини за неперешкоджання митному оформленню малих партій товарів 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158506
 
 
 Топ коментарі
 
а шо робить..коли ЗП 7 т грн...от і заробялють хто як може.....
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Ущємлєніе прав ФОПпів митниці!!
Усі на майдан!!
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Странно?
А эти сотрудники в отпуске что-ли были, когда зЕля коррупцию на закарпатской ( да и в целом) таможне поборол?
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Дурилка, при любом раскладе будешь плакать ты, ЗЕбилло, потому что "стоп" на таможне оплачиваешь ты, повышением цен на товары. Это не понятно? Тогда съезди в Трускавец.
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"таможенному оформлению малых партий товаров"-это какой то ПЗДЦ! Частным лицам, согласно законодательства, вообще запрещено провозить товарные партии. Они должны оформляться только через субъекта ВЭД. Гражданин может везти что то для собственных нужд на пусть следования, и купленный товар для личного пользования, например ботинки.
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Это "несуны", они ничего не оформляют. Таскают как будто для себя.
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И ??? "требовали 1-3 тыс. грн с человека за непрепятствование таможенному оформлению малых партий товаров".
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Это видать журналюги так интерпретировали "обилечивание" несунов.
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а шо робить..коли ЗП 7 т грн...от і заробялють хто як може.....
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Середній розмір заробітної плати на одного працівника у 2019 році складає 10225грн. З 2020 добавлять ще 10%
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мінус податки....ішо? В прикордонників теж саме .багато контрактників тікає..Світа білого не бачать.... через день на ремень....В ЗСУ підняли а про прикордонників забули.В мене син там по призову..я курсі що кажу....
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Бачите як воно... з боку Словаччини ПП "****" а токого бл-ства як в закарпатті НЕМА!!
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