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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Патрульні затримали палія автомобіля в Рівному: "Щось пішло не так, і він підпалив не тільки машину, але і себе". ФОТОрепортаж

У Рівному затримали палія автомобіля.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці глава патрульної поліції Рівенщині Сергій Мерчук, передає Цензор.НЕТ.

"Всі в Рівному чули про любителів підпалів, які відправляють ваші машини в пекло за чиїмось замовленням або через власну образу, так ось сьогодні вночі у цього червоного півня щось пішло не так, і він "ймовірно", як ми говоримо, підпалив не тільки машинку, але і себе, тікав, але не вийшло - екіпаж патрульних 4-ї роти наздогнав і виявив у нього ознаки причетності до цього злочину", - розповів він.

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Видання "Рівне вечірнє" повідомляє, що затриманим виявився 33-річний Тарас Наумчук. За їхніми даними, о 23:52 на вулиці Євгена Коновальця згорів "Lexus RX 330". За попередньою інформацією, "Лексус" згорів через з'ясування стосунків із сином власника автомобіля.

Патрульні затримали палія автомобіля в Рівному: Щось пішло не так, і він підпалив не тільки машину, але і себе 01
Патрульні затримали палія автомобіля в Рівному: Щось пішло не так, і він підпалив не тільки машину, але і себе 02
Патрульні затримали палія автомобіля в Рівному: Щось пішло не так, і він підпалив не тільки машину, але і себе 03
Патрульні затримали палія автомобіля в Рівному: Щось пішло не так, і він підпалив не тільки машину, але і себе 04
Патрульні затримали палія автомобіля в Рівному: Щось пішло не так, і він підпалив не тільки машину, але і себе 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158493
 
   
 Топ коментарі
 
Сюжет из серии мгновенная карма.
Теперь всю оставшуюся, никчемную жизнь будет жить на то, что останется после выплат по исполнительному листу.
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Сейчас все поджоги на него и повесят, какая удача для ментов
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А хоть бы и так. За то пАджигатели будут знать, если попадутся будут отвечать за всё. Может будут думать прежде чем такое делать? Хотя.... Если там есть чем думать...
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Сейчас все поджоги на него и повесят, какая удача для ментов
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А хоть бы и так. За то пАджигатели будут знать, если попадутся будут отвечать за всё. Может будут думать прежде чем такое делать? Хотя.... Если там есть чем думать...
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Поджигатели и так не маленькие дети, всё понимают и знают что будет если попадутся, просто этот чувак обнулил их счётчики, так что можно начинать с чистого листа.
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Реально разведут на хорошую пайку и повесят...
Скажут: тебе все равно сидеть...
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Сюжет из серии мгновенная карма.
Теперь всю оставшуюся, никчемную жизнь будет жить на то, что останется после выплат по исполнительному листу.
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Це Тарас, йому нормас , а там Сава, без нирки не красава....
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"Все в Ривном слышали о любителях поджогов, которые отправляют ваши машины в ад ...
Источник: https://censor.net.ua/p3158493

Вот уж не знал, что существует еще и отдельный Ад для машин...или это просто дно, с которого опять постучали ???
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Дарвина - нет...он же не яйца себе отжег, на произведение потомства, к сожалению, еще способен.
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Главное условие получения премии Дарвина - это освобождение номинантом человечества от своих ущебных генов - то есть невозможность оставить потомство. Отреешь ты при этом себе яйца или голову - уже не так важно.

И да, Гандзюк в этом контектсте в принципе упоминать кощунственно.
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Над этим? А что в этом кощунственного? Его что - убили за его гражданскую позицию?
Нет, этот долбодятел сам портил чужое имущество и сам себя поджег, жаль, что таки не сжег себе яца.
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А при чём тут убили-не убили? Если вы сыплете терминами, сперва изучите их.А то выучил слово неведомое и суёт куда ни попадя.
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Как раз в отличие от Вас, я прекрасно понимаю суть употребляемых мной терминов.
По той же Премии Дарвина я вам разжевал и в рот положил ее суть, которой Вы, очевидно, не знали, по кощунству тоже самое делать, или потрудитесь как-нибудь сами разобраться в своих заблуждениях и приуменьшить свое невежество?
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Милейший, да будет вам известно, что бывшим заключённым практически невозможно найти себе женщину, желающую иметь ребёнка от такой шизоидной половины. Посмотрите статистику - сидельцы довольствуются сожительством с чужими отпрысками, а криминальная хроника изобилует растлением сидельцами падчериц сожительницы.Что касается кощунства - оно предполагает стёб над смертью включая, но не ограничиваясь именно этим. Кроме сказанного, вам не мешало бы ознакомимтиься с нормами русского правописания, которое гласит, что заглавная буква в слове "вы" применяется либо в приватной переписке, либо в обращении коллектива к индивидууму.В остальных случаях это неудачная попытка прослыть "грамотным" невежей.
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Не мучайте человека! Он так страдает! Отрубите ему обожженные руку и ногу!.
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Так буває коли емоції беруть верх над можливостями.
Після того, як облив ногу бензином, треба було йти додому, а не підпалювати машину. Але хлопець погано вчився в школі і не знав, що бензин - це легкозаймиста речовина і займається суміш його пари з повітрям, а в замкнутому просторі це супроводжується вибухом.
Одяг в нього також виявився не придатним для виконання такого завдання. Розплавлену, з синтетичного матеріалу, штанину з його ноги довелося знімати разом зі шкірою.
Медичну допомогу йому надали, опіки аерозолем обробили. Якщо залишиться живий, то після лікування антибіотиками і можливих операцій по пересадці його власної або штучної шкіри, через місяць - півтора буде ходити.
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Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
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