 Патрульні затримали палія автомобіля в Рівному: "Щось пішло не так, і він підпалив не тільки машину, але і себе". ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці глава патрульної поліції Рівенщині Сергій Мерчук, передає Цензор.НЕТ.
"Всі в Рівному чули про любителів підпалів, які відправляють ваші машини в пекло за чиїмось замовленням або через власну образу, так ось сьогодні вночі у цього червоного півня щось пішло не так, і він "ймовірно", як ми говоримо, підпалив не тільки машинку, але і себе, тікав, але не вийшло - екіпаж патрульних 4-ї роти наздогнав і виявив у нього ознаки причетності до цього злочину", - розповів він.
Видання "Рівне вечірнє" повідомляє, що затриманим виявився 33-річний Тарас Наумчук. За їхніми даними, о 23:52 на вулиці Євгена Коновальця згорів "Lexus RX 330". За попередньою інформацією, "Лексус" згорів через з'ясування стосунків із сином власника автомобіля.
Скажут: тебе все равно сидеть...
Теперь всю оставшуюся, никчемную жизнь будет жить на то, что останется после выплат по исполнительному листу.
Источник: https://censor.net.ua/p3158493
Вот уж не знал, что существует еще и отдельный Ад для машин...или это просто дно, с которого опять постучали ???
И да, Гандзюк в этом контектсте в принципе упоминать кощунственно.
Нет, этот долбодятел сам портил чужое имущество и сам себя поджег, жаль, что таки не сжег себе яца.
По той же Премии Дарвина я вам разжевал и в рот положил ее суть, которой Вы, очевидно, не знали, по кощунству тоже самое делать, или потрудитесь как-нибудь сами разобраться в своих заблуждениях и приуменьшить свое невежество?
Після того, як облив ногу бензином, треба було йти додому, а не підпалювати машину. Але хлопець погано вчився в школі і не знав, що бензин - це легкозаймиста речовина і займається суміш його пари з повітрям, а в замкнутому просторі це супроводжується вибухом.
Одяг в нього також виявився не придатним для виконання такого завдання. Розплавлену, з синтетичного матеріалу, штанину з його ноги довелося знімати разом зі шкірою.
Медичну допомогу йому надали, опіки аерозолем обробили. Якщо залишиться живий, то після лікування антибіотиками і можливих операцій по пересадці його власної або штучної шкіри, через місяць - півтора буде ходити.