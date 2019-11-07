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Все про:НАБУ (2167) ОДА (701) Суми (160) Труба (170) ДБР (606)

 Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Труби. ДОКУМЕНТ

Солом’янський районний суд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро порушити кримінальне провадження стосовно керівника Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо", про це йдеться в ухвалі суду від 6 листопада 2019 року.

До суду звернувся громадянин Гец І.В. зі скаргою про кримінальне правопорушення, вчинене директором Державного бюро розслідування Романом Трубою за ч. 3 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення).

В листі позивача до НАБУ йдеться про те, що Труба вчинив кримінально-карні протиправні дії. Дії з метою забезпечення уникнення кримінальної відповідальності Сумської обласної державної адміністрації за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 КК України "Службова недбалість". Йдеться про розподіл у 2015-2019 роках між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня бюджетних асигнувань держфонду регіонального розвитку у сумі 661,1 мільйон гривень, на підставі тих інвестиційних проектів, необхідність реалізації яких була необгрунтована, відповідно до закону, що спричинило нанесенню державі збитків у розмірі приблизно 318,1 мільйонів гривень.

При цьому, до тих керівних службових осіб Сумської обласної державної адміністрації, що вчинили цей злочин, безпосередньо належав на цей час перший заступник міністерства розвитку громад та територій Живицький Д.О. Тоді він обіймав посаду керівника апарату Сумської ОДА.

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Суд зобовязав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Труби 03
Суд зобовязав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Труби 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158398
 
   
 Топ коментарі
 
По клавишам то ерунда, а вот то, что ЗЕлупа своим писюном дотронулся до тупоголовых лбов 73% избирателей Украины вот где проблема
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И йолка всё ближе, дело труба. Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Трубы - Цензор.НЕТ 8629
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А стучал бы себе писюном по клавишам...и сиделось бы тихо)))
А так пускай готовит сраку к сдоровенному колу!)))
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и мальдивскую лолиту заодно)в одну камеру можно даже
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и мальдивскую лолиту заодно)в одну камеру можно даже
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Назначив негодяев и подлецов на высшие должности блюстителей законности и борцов с коррупцией, наивно ожидать мало-мальски значимых результатов. Достаточно посмотреть на заплывшую мордашку Сытника, на бегающие глазки бездарности Трубы, чтобы понять: место этих жуликов на скамье подсудимых. Но... В Украине свалят безнаказанно, поправив свое материальное положение на несколько млн бумажек с пальтретами американских президентов.
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Що там ? Богуцька прес конференцію збирає? Путч?
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дело "труба" главное экономика развивается Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Трубы - Цензор.НЕТ 4097
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40% на следующий год "экономический" прыжок Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Трубы - Цензор.НЕТ 8299
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Недобор бюджета 10% - это от развития экономики?
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всьо нормально .. всьо демократично .. желаю правосудию восторжествовать ..
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А там, наверху, не запутаются? Можэ надо, со всех сторон, против кого-то одного завести Уголовное дело? Вот, со всех сторон, согласовавши- против кого-то одного. Иначе, я воспринимаю эти ежедневные мультики- как тотальный и беспредельный разводняк. И, я с трудом удерживаюсь от справедливых матюков. Хотя, вся эта возня- уже порядком заиипла.
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Пауки начинают шатать БАНКУ!?))))
ЗЕ...дурачек)))) ты хоть понял куда ты попал? И что в итоге с тобой будет?)))
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Что будет что будет, 4 ведра воды и горстка соли.
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А стучал бы себе писюном по клавишам...и сиделось бы тихо)))
А так пускай готовит сраку к сдоровенному колу!)))
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По клавишам то ерунда, а вот то, что ЗЕлупа своим писюном дотронулся до тупоголовых лбов 73% избирателей Украины вот где проблема
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Он же зелохам говорил,что *он ничего не должен*,но на то они и лохи,чтобы верить в пустые глупые нереалистичные обещания
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Сказали, что труба гнилая. Слово за сантехниками.
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Цитируя классиков: Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Трубы - Цензор.НЕТ 8775

Множество труб гнилых и ржавых по полвека и больше со времен совка лежит и ничего. Не меняют. И тут также будет.
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Пока Шланга в прострации после вчерашнего, решили зашкварить пацана.
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расписание надо составить и согласно ему открывать дела.
короче в очередь, сукины дети, шоб как на днюху...
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Ну, или- так. Шоп система была. Кличка- в Государственной измене. Трубу- в воровстве. Хер зна, реально охота материться. Заиипло это!
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гладковскому 10 лямов грн насчитали без экспертизы, а тут 300 лямов да ещё информацию сливал налево, и все тишь да гладь...
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Удивляет не поведение этого Трубы, а сам факт проникновение подобного субъекта на должность главы ДБР. Он ведет себя, как обычный участковый (инспектор полиции). Неужели кого-то лучшего не нашлось?
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А шо, не было прецедентов? Например, Югик, аки ГенпГокуГоГ. Могу ещё назвать. Просто эти- из одного болота. Типа- юристы.
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Да был же конкурс, под присмотром и ахтивистов, и наблюдателей из Европы.... Но разве заглянешь в голову такому Трубе насчет наличия там своих тараканов...
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В трубу, на якій вісить порянка, повільно вставлється штутцер.
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Либо Портнов имеет на Трубу компромат и шантажирует его им, либо они настолько идеологически близки, что по сути Труба отдал руководство ГБР Портнову и его шайке
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Olena Vasylchenko‏ @vasil59_chenko



цікаво що мовчить Йуля. Вона з'їдала живцем все що рухалося, за кожного з українських президентів. Але не зараз.
Бабці щось смачне пообіцяли, і вона вірить що отримає.
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"Либо Портнов имеет на Трубу"
либо Портнов имеет на Трубу
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Колишній президент України Петро Порошенко 17 разів не з'явився на допит у Держбюро розслідувань. Про це повідомив депутат "Слуги народу" Максим Бужанський у своєму Telegram.Порошенко вкотре проігнорував допит
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Все никак тебя не отпускает ПАП,мародерит и пердолит,болезный ты не наш ,да угомонись уже
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це "збочене" кохання народу до "Бариги" Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Труби - Цензор.НЕТ 6071

Пане Гетьмане, ми пам'ятаємо обіцянку "через рік, так через рік"...... Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Труби - Цензор.НЕТ 5807
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Ужас.И все они зараз на Мальдивах,сосут згущёнку? Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Труби - Цензор.НЕТ 1537
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Сегодня у Трубы день рождения.

Пожелаем ему крепкого здоровья.
В свете открытия против него уголовных дел, здоровье Трубе пригодится..... Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Труби - Цензор.НЕТ 9977
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Боже!!! З відкіля це вони повилазили..."Адвокати".. з пьятирічними діпломами та "труби" з кухаркіних сімей..
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Так учились же.Самые,що ни на есть юристы,с багажом преступлений родителей Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти Труби - Цензор.НЕТ 4395
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Когда портнов, труба, коломойский, медвейчук и иже с ними будут сидеть на нарах???
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