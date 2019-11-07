 Розведення сил в Петрівському почнеться завтра опівдні, - Аваков. ФОТОрепортаж

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Богданівка, Донецька область, Україна, 1 км до смуги розмежування. Якщо все буде добре, завтра о 12 - початок розведення!" - повідомив він.

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