 Розведення сил в Петрівському почнеться завтра опівдні, - Аваков. ФОТОрепортаж

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
"Богданівка, Донецька область, Україна, 1 км до смуги розмежування. Якщо все буде добре, завтра о 12 - початок розведення!" - повідомив він.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
"Богданівка, Донецька область, Україна, 1 км до смуги розмежування. Якщо все буде добре, завтра о 12 - початок розведення!" - повідомив він.
Разведение на пару километров, что бы снайперы с обоих сторон друг друга не доставали. Что бы пулемётной очередью было не достать. Если сепаратисты выдвинутся на пару километров вперёд - разведения больше не будет. По поводу житья в поле - посмотрим обзоры журналистов. Обеспечить достаточно тёплое проживание - не очень дорого.
Это не сдача территорий, эти пару километров ничего не решают.
Я ответил на твои вопросы?
PS: Это публичный форум. Если тебя не интересует мой ответ, считай, плиз, что я писал это для других пользователей, которые прочли твой пост на который я отвечал.
И еще, Василь, кто тебе сказал, что бамбас вернется под Киев? **********? Серьезно? Ты веришь договоренностям с этой мразью?
- Верить путлеру у меня нет ни малейшей причины.
и
- Но разведение войск идёт с обеих сторон - это подтвердили ОБСЕ...
от себя:
Хуг заявил, что миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств участия России в конфликте на Донбассе...Кроме этого, миссия общалась с заключенными, задержанными украинскими военными, которые утверждали, что являются военнослужащими российских вооруженных сил и во время ротации принимают участие в войне на востоке Украины
Василь, как ты говоришь? "Им я пока ещё склонен верить"...
Им я давно уже не склонен верить
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10610133-polovina-ukrajinciv-zgodni-na-pevni-kompromisi-zaradi-miru-na-donbasi-opituvannya.html
Шлем Зеленского @shlemofondo25
Ермак показал Волкеру фото Моторолы и обвинил в его смерти Порошенко (c)
В.А.Зєлєнскій.
Запоминайте, шо я говорю -- уже 5 раз за полгода. Потом не так обидно будет...
Інна Щер @shcherbininainn 1 ч.1 час назад
Дзюрим в очі!: Після розведення в Золотому не було обстрілів, - Хомчак
https://newsua.one/news/dzyurim-v-ochi-pislya-rozvedennya-v-zolotomu-ne-bulo-obstriliv-homchak.html
Цей бидлан,так розумію,досі принципово не розмовляє українською.Втім,як і його тітухани.