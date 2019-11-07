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 Політика України, Фоторепортаж
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 Розведення сил в Петрівському почнеться завтра опівдні, - Аваков. ФОТОрепортаж

О 12.00 п'ятниці, 8 листопада, почнеться розведення сил і засобів сторін на ділянці Богданівка-Петрівське (Волноваський район Донецької області) за умови відсутності обстрілів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Богданівка, Донецька область, Україна, 1 км до смуги розмежування. Якщо все буде добре, завтра о 12 - початок розведення!" - повідомив він.

Читайте також: Сподіваюся, розведення військ закінчиться на кордоні України і РФ, - Аваков

Розведення сил в Петрівському почнеться завтра опівдні, - Аваков 01

Розведення сил в Петрівському почнеться завтра опівдні, - Аваков 02
Розведення сил в Петрівському почнеться завтра опівдні, - Аваков 03
Розведення сил в Петрівському почнеться завтра опівдні, - Аваков 04

Розведення сил в Петрівському почнеться завтра опівдні, - Аваков 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158394
 
 
 Топ коментарі
 
Смысла никто не знает, но пуйло сказал, что иначе на встречу с ЗЕ не приедет.
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Анахера??? Кто скажет??? С какой целью отсупать на своей земле???
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Анахера??? Кто скажет??? С какой целью отсупать на своей земле???
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"проста граница сдвігаеться" © Нелох 42годіка
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Смысла никто не знает, но пуйло сказал, что иначе на встречу с ЗЕ не приедет.
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Так ...уйло приказал. У скомороха нет теперь выбора. С такой "поддержкой" изнутри опираться он может только на тех, кто снаружи. Классика истории КПСС и политэкономии. Они изобиловали терминами вроде "власть опиралась на чужие штыки". Вот это оно самое. Гнусавый сейчас может чувствовать себя в безопасности только сговорившись с Путиным. А для этого ему нужно выполнять его приказы.
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ще процитуйте Наполеона або ж Олександра Македонського...
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Хто більший дурень? Дурень, чи той хто йому вірить Розведення сил в Петрівському почнеться завтра опівдні, - Аваков - Цензор.НЕТ 4320
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С одной легкой наступать не получится. А здоровенькие сидят, в УЮТЕ и спрашивают.
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Косой, понятно, что наступление увязнет в донецке и луганске, если не сровнять с землей, как грозный. Но на это никто не подписывался. Да и визгу со всех заграниц не оберешься... не о том речь. Я об абсурдности разведения, т.е., фактически, об отступлении и сдаче позиций... да и зима на носу... тебе доводилось ночевать зимой у костра, когда лицо горит огнем, а на жопе сосульки повыростали? Вот о чем я... и не пытайся подловить
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На счет сосулек не знаю, я не рыбак. А шо делать? я не подловливаю, не рыбак. ДАВАЙ ВЫХОД. ВОЕВАТЬ НЕЛЬЗЯ ОТСТУПАТЬ. Как то так. Ставь запятую.
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Леш, когда меня спрашивали, я оказался в меньшинстве... 25 против 73... так пусть теперь жид думает. Он же ваш гетман...
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Ну, ты даешь. ОН наш ГЕТЬМАН, НАШ. А я вообще не причем, хотя и спрашивали, всех на х....... послал. А знаешь почему, все ГАДЫ.
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Я об абсурдности разведения...

Разведение на пару километров, что бы снайперы с обоих сторон друг друга не доставали. Что бы пулемётной очередью было не достать. Если сепаратисты выдвинутся на пару километров вперёд - разведения больше не будет. По поводу житья в поле - посмотрим обзоры журналистов. Обеспечить достаточно тёплое проживание - не очень дорого.

Это не сдача территорий, эти пару километров ничего не решают.

Я ответил на твои вопросы?
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Значит я ответил на твои вопросы.

PS: Это публичный форум. Если тебя не интересует мой ответ, считай, плиз, что я писал это для других пользователей, которые прочли твой пост на который я отвечал.
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а кто тебе сказал что сепарі отошли - они по сводкам на своих местах и остались просто переоделись в гражданское
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То что они просто переоделись - это сказал Порошенко, которому выгодно обливать помоями новую власть. Мы посмотрим на статистику обстрелов.
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Но это было не в Золотом. В этом и смысл разведения.
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Мы на своей земле. Никто не отступает. Просто происходит зеркальное разведение сторон.
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ты в то зеркало давно глядел? Кацапская сволота приехала инспектировать "разведение", гуляет по "разведенке", оценивает жидовские усилия... Да и сепары никуда не подевались...переоделись, но позиции не оставили. Ну как тут оставить, когда главком противника - Янелох? FYI: ЛОХ = Лицо Обманутое Хулиганом...
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а кто отступает??? У нас зеркальное разведение сторон. НЕ только ВСУ но парашисты отходят
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какое зеркальное разведение на своей земле?" я не лох"...,и инспекция рашистскими де3,14сдатами как "зе" выполняет задание куйла,по сливу Украинской земли...План таков ,именно в местах разведения, рашист готовит наступление...
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Цель - выполнить "минск", прекратить войну и вернуть Донбасс под законную власть Киева.
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Василий, в одностороннем порядке??? Да запросто... Только забудь про тогда Украину. Будет украинский федеральный округ **********. Тогда шо, тогда жди меня. Я в трех шагах от east finchley.
И еще, Василь, кто тебе сказал, что бамбас вернется под Киев? **********? Серьезно? Ты веришь договоренностям с этой мразью?
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Верить путлеру у меня нет ни малейшей причины. Но разведение войск идёт с обеих сторон - это подтвердили ОБСЕ. Им я пока ещё склонен верить. И думается мне, шо в итоге пуйло отдаст Донбасс. Он и Крымом-то подавился, Донбасс застрял, куда ему вся Украина ?? Кишка у него тонка !
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тогда, Василь, ты сам себе противоречишь:
- Верить путлеру у меня нет ни малейшей причины.
и
- Но разведение войск идёт с обеих сторон - это подтвердили ОБСЕ...
от себя:
Хуг заявил, что миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств участия России в конфликте на Донбассе...Кроме этого, миссия общалась с заключенными, задержанными украинскими военными, которые утверждали, что являются военнослужащими российских вооруженных сил и во время ротации принимают участие в войне на востоке Украины

Василь, как ты говоришь? "Им я пока ещё склонен верить"...
Им я давно уже не склонен верить
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А менты будут на своих новых, французких вертолетах, патрулировать зону разведения?
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а який у вас варіант, широкомасштабне вторгнення з ядерною зброєю?
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Всякое Государство имеет право защищать свою территориальную целостность любыми способами. Правда это про Государство, а не про сбиговысько отребья во главе с клоуном...
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так, але якщо ми кажемо про демократичну державу, то тут вирішує більшість. І згідно більшості, влада зараз є владою
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Демократія. «Мир за будь-яку ціну» не підтримується виборцями жодної з партій. "Найменш прийнятними для громадян України, причому в усіх регіонах, є проведення виборів на умовах бойовиків (неприйнятно для 66% опитаних, прийнятно для 13%), повна амністія всіх учасників бойових дій проти українських військ (неприйнятно - 61%, прийнятно - 15%), формування силових органів ОРДЛО лише із місцевих представників (неприйнятно - 58%, прийнятно - 18%). Переважно неприйнятними є для населення України й внесення змін до Конституції щодо надання російській мові статусу державної мови (неприйнятно - 54%, прийнятно - 30%), згода на особливі політичні та економічні відносини тимчасово непідконтрольних територій з Росією (неприйнятно - 53%, прийнятно - 23%), ухвалення закону про нейтральний та позаблоковий статус України (неприйнятно - 48%, прийнятно - 29%)", - йдеться в результатах опитування.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10610133-polovina-ukrajinciv-zgodni-na-pevni-kompromisi-zaradi-miru-na-donbasi-opituvannya.html
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а как же минские соглашения которые подписал попередник???
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Отребье, жалкие паяцы. Усрали райские земли посреди Европы, ограбили себя и своих потомков, сидят голодные, избитые, и просят у всех помощи...
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Да им похер им главное у кормушки еще побыть потом свалить временщики
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У чМоники израильская ксива, у Баклана жена гражданка Мацквы, у Тюбетейки жена и дети граждане Франции, у Рюкзакова итальянская ксива, Милован и Гончарук закосят на дурку, у фиКаломойского паспортов как в колоде карт....
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аваков уже командует войсками???????????
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Не вор и не жулик неРюкзакян становится самой важной фигурою для Моники.
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Шлем Зеленского @shlemofondo25





Ермак показал Волкеру фото Моторолы и обвинил в его смерти Порошенко (c)
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А хера ли вы ждали? Наступления?! Нам нужен мир! (Для тупых - это сарказм)
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Коли буде наступ, сподіваюсь ви будете в авангарді))
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Ну, від вас ми такого не чекаємо. Ви на колінах поповзете загарбників вітати
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А я то думаю почему "патриот" Билецкией не приводить 10 000 добровольцев чтоб не допустить развода,а оказывается Аваков рулит и одобряет
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тому що Білецький підпорядковується Авакову... це вже усім відомо
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щоб перемогти у війні, зараз зі зброєю вбивати не потрібно
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Ты конченный или косиш под него? колонией росии хочешь быть? Тогда мир по путински будет, устраивает?
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Зебилы прекрасно понимают, шо мир с московией может быть только такой же,как у Беларуси. Но зебилы именно за это и голосовали. Соскучились по братским обьятиям дикарей.
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аваков у нас что,командующий ООС?он же "потужными реформами" в полиции занимается!видно что то происходит в правительстве зе если самый "честный"аваков решил выползти
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;Расіся нє нарушаєт граніци- ана іх пєрєдвігаєт;
В.А.Зєлєнскій.
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Не розведення , а черговий відступ і здача території...
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Аваков... -- ещё нарыдаемся с ним!
Запоминайте, шо я говорю -- уже 5 раз за полгода. Потом не так обидно будет...
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Единственный, кого даже Коломойский не свёл к нулю... "Сила в нём!"
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Ну а то что русские пришли нас убивать по твоему нормально?
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Я вже говорив. А ну зробіть карту точок так званих "розводів", розводів лохів. Я так зрозумів це проходи для для утворення котлів під час наступу, і ті місця де наша армія має найбільш вдалі позиції. А ну хто в курсі, зробіть аналіз місцевості і можливі варіанти руху ворога для швидкого оточення наших військ. Ах да ще ж розмінування обовязково, щоб рюсскі вільно пробігли і оточили.... Тепер залишилося тільки в норманськом форматі здати державу та її інтереси. Незабуваємо про Будапештський формат. Кучма урод, тобі привіт! Ну зараз вже не про це, нажаль.... А якщо зеленський буде там виделуватися, то зразу оголосити що Україна зірвала переговори і вдарити по розведених місцях. А потім в Києві бунт, хунта, громадянська війна, і рюсскіє міратворци, каториє ідут спасать братній народ от воиінствующих націонал фашистов. Я б так на місці козлорогих і зробив...
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Собаков показывает свою важность, а зебил простор лошара наивный, вот так идет 6 год войны...
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Если не освободят пленных с Макеевской колонии наших заложников, то грош цена этим разводам от ЗЕ.
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На цьому фейсі написано все, що слід знати про істоту хомчака: серлива й брехлива мерзота.
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Що можна сказати, тупе населення здало в оренду жидам Україну, а вони її продають оптом кремлю.
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Ой,как замєчатєльно,міру-мір ! А хто протів-той бяка ! Почалися переслідування діючих офіцерів ЗСУ через критику розведення військ на Донбасі
Цей бидлан,так розумію,досі принципово не розмовляє українською.Втім,як і його тітухани.
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ЗеЛя вместе с собаковым будет драпать на ростов
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До кампанії "розведення" підключився аваков. Поганий знак.
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Зато почему-то сразу заткнулся Билецкий, и всем стало понятно, кто за ним стоит.
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От кого, от тебя что ли ? ) Свиноботы пыжились, усерались пытаясь помешать разведению войск. У них естественно ничего не получилось, ведь они это делали в основном за экраном монитора. Самые храбрые и отважные - в Киеве под окнами гос. зданий. А на фронт почему-то ни один из вас так и не пришёл !
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Какой резкий однако, чукча небось? Скажи еще деЗЕртиры на фронте, в окопах заседают...
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Джидай, дивися, не обісрись, дочасно радіючи. Чим закінчив індюковіч нагадати? Він також вважав, що в нього все схвачено.
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