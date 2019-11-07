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 Пожежа в готелі в центрі Одеси: полум'я охопило стіни і дах. ФОТО

На Лідерсовському бульварі в Одесі горів готель "M1 Club Hotel". Вогнем були охоплені дах і стіни з 2 по 6 поверх. Постраждалих немає, вогонь загасили.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

"На Лідерсовському бульварі сталося займання зовнішньої обшивки з 2-го по 6-й поверхи в готелі "M1 Club Hotel"... Було встановлено, що горить зовнішня обшивка будівлі готелю і дах загальною площею близько 80 кв. м. Персонал і відвідувачі готелю були евакуйовані адміністрацією установи до прибуття підрозділів ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам о 13:16, о 13:23 вони прибули на місце події і локалізували пожежу о 13:45, а о 13:51 повністю його ліквідували. "Загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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До ліквідації пожежі залучалися 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 рятувальників особового складу. Причина пожежі встановлюється.

Пожежа в готелі в центрі Одеси: полумя охопило стіни і дах 01
Пожежа в готелі в центрі Одеси: полумя охопило стіни і дах 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158381
 
 
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Щось в Одеси з вогнем якась зуйова карма... чи Локі, чи Суртр мають зуб на це місто...
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