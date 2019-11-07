 "Нацдружини" демонтували меморіальну дошку генералу КДБ Шрамку в Харкові, яку відкрили напередодні. ФОТО

Про це "Укрінформу" розповів голова обласної організації політичної партії "Національний корпус" Костянтин Немічев, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Табличку демонтували представники громадської організації "Національні дружини" і повернули людям, відповідальним за її появу, - віднесли до міської ради Харкова. На нашу думку, це злочин. Незважаючи на закон про декомунізацію, вони встановили дошку в пам'ять про відвертого злочинця. Ми її повернули. Якщо дошку знову встановлять, діятимемо іншими методами - вдруге відносити до міськради не будемо", - заявив він.
правильно сдекоммунизировали
Биография
В 1953 году окончил философский факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.
В 1953-1955 г. - заведующий отдела культуры исполнительного комитета Александровского районного совета депутатов трудящихся Ворошиловградской области.
Член КПСС с 1955 года.
В 1955-1958 г. - 1-й секретарь Александровского районного комитета ЛКСМУ Ворошиловградской области.
В 1958-1959 г. - 2-й секретарь Луганского областного комитета ЛКСМУ.
В 1959-1961 г. - 1-й секретарь Луганского областного комитета ЛКСМУ.
В 1961-1963 г. - заведующий отделом ЦК ВЛКСМ.
С 1963 года работал в органах государственной безопасности СССР. В 1963-1966 г. - начальник отдела Комитета государственной безопасности (КГБ) при СМ Украинской ССР.
В 1966-1972 г. - заместитель начальника Управления КГБ при СМ Украинской ССР по Киевской области.
В 1972-1980 г. - начальник Управления КГБ при СМ Украинской ССР по Ворошиловградской области.
В 1980-1987 г. - начальник Управления КГБ Украинской ССР по Харьковской области.
В 1987-1991 г. - начальник Управления КГБ Украинской ССР по Киеву и Киевской области.
В 1992-1993 г. - в Министерстве машиностроения, военно-промышленного комплекса и конверсии Украины.
В 1993-1994 г. - заместитель председателя правления инновационно-коммерческого «НПК-банк» (ОАО «Реал-Банк») в городе Харькове. В 1994-2011 г. - председатель правления открытого акционерного общества (ОАО) «Реал-Банк» в городе Харькове.
В 2003-2012 г. - вице-президент Харьковского банковского союза. С 2012 г. - вице-президент ПАО «Восточно-Украинский банк "Грант"».
Член совета Ассоциации украинских банков, председатель Украинского объединения военнослужащих запаса и в отставке «Правопорядок».
Хаааахахахаааа, так вот, откуда ноги растут... точно в те годы гепа делил кабинет с семиногой - основателем нпк... заходишь к семиноженке - а там гепа "крышует" - наперсточник, отсидевший за мошенничество з/к, удачно обрюхативший прокурорскую дочку гайсинскую и вхожий в "высокие" кабинеты "ученого мужа" семиноженко... в Харькове столько жидовского говна засело, шо разгребать и разгребать...
эта мемориальная доска - это типа Гепина "благодарочка". .