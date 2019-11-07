 "Нацдружини" демонтували меморіальну дошку генералу КДБ Шрамку в Харкові, яку відкрили напередодні. ФОТО

Про це "Укрінформу" розповів голова обласної організації політичної партії "Національний корпус" Костянтин Немічев, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Табличку демонтували представники громадської організації "Національні дружини" і повернули людям, відповідальним за її появу, - віднесли до міської ради Харкова. На нашу думку, це злочин. Незважаючи на закон про декомунізацію, вони встановили дошку в пам'ять про відвертого злочинця. Ми її повернули. Якщо дошку знову встановлять, діятимемо іншими методами - вдруге відносити до міськради не будемо", - заявив він.







У пресслужбі мерії відмовилися коментувати інцидент, посилаючись на те, що ініціатором і виконавцем установки дошки була громадська організація "Харківський клуб "Генерал", проте місцева влада давала згоду на її розміщення.

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