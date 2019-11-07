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Все про:КДБ (33) Харків (1546) декомунізація (262) Нацдружини (39)

 "Нацдружини" демонтували меморіальну дошку генералу КДБ Шрамку в Харкові, яку відкрили напередодні. ФОТО

У Харкові члени громадської організації "Національні дружини" демонтували меморіальну дошку генерал-майору КДБ Юрію Шрамку, яку відкрили 4 листопада на вулиці Свободи.

Про це "Укрінформу" розповів голова обласної організації політичної партії "Національний корпус" Костянтин Немічев, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Табличку демонтували представники громадської організації "Національні дружини" і повернули людям, відповідальним за її появу, - віднесли до міської ради Харкова. На нашу думку, це злочин. Незважаючи на закон про декомунізацію, вони встановили дошку в пам'ять про відвертого злочинця. Ми її повернули. Якщо дошку знову встановлять, діятимемо іншими методами - вдруге відносити до міськради не будемо", - заявив він.

Нацдружини демонтували меморіальну дошку генералу КДБ Шрамку в Харкові, яку відкрили напередодні 01
Нацдружини демонтували меморіальну дошку генералу КДБ Шрамку в Харкові, яку відкрили напередодні 02
Нацдружини демонтували меморіальну дошку генералу КДБ Шрамку в Харкові, яку відкрили напередодні 03

У пресслужбі мерії відмовилися коментувати інцидент, посилаючись на те, що ініціатором і виконавцем установки дошки була громадська організація "Харківський клуб "Генерал", проте місцева влада давала згоду на її розміщення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зняти Леніна - це найлегший шлях, - Бородянський про декомунізацію

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158380
 
   
 Топ коментарі
 
Надо трусануть этот клуб Генерал, что за сепары в центре Харькова. "Нацдружины" демонтировал мемориальную доску генералу КГБ Шрамко в Харькове, которую открыли накануне - Цензор.НЕТ 2563
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генерал кгб на улице Свободы..., ах, харьковчане, харьковчане, откуда у вас это рабство и чинопочитание, вас же расстреливали, убивали и морили голодом такие вот мордатые дядьки..., ну не вас, так дедов ваших..., так за что ж им памятник....
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Молодці. Суть -Зєля це порушення закону.
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Местніе власти которые разрешили установку этой доски-должны быть наказанны и разогнаны к ****** собачим "Нацдружины" демонтировал мемориальную доску генералу КГБ Шрамко в Харькове, которую открыли накануне - Цензор.НЕТ 6966
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Придивись- пан Зеленський тобі ще й у штани накакав!)))
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В нього немає часу комусьв штани какать. Весьчас йде на какання в штани собі.
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Надо трусануть этот клуб Генерал, что за сепары в центре Харькова.
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Впервые слышу про этих гандибаллов. Но гепа, хорек... опять отпетлял... "однако местные власти давали согласие на ее размещениеИсточник: https://censor.net.ua/p3158380"... а трехколесный уродец не при чем... шо за феномен такой жидовский???
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..там трусить и трусить- они как тараканы поразлезлись натихаря...)))
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Порохня, а ну начинай завывать про огентов кримля нацжон
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у них збій в методичках... адже за їх версією тільки Петро і Песики є націоналісти. Усі решта "врахі"
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Ты и есть враг-любитель кремлевского агента зеленодрысного вована. поэтому шуруй ка отселява, патриот хренов, и методичку мокшансукую вытащи из трусов
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Лахта, ты думаешь, что все 73% всё ещё будут вести себя, как дебилы?
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Пшло вон в свое Козлорылое содружество
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Лахта, а зачем!? Оно само идёт в Украину, ведь украинцы - нелохи.
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Не дождешься, житель ************
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Интересно, зебы выбирают *********, а кто-то другой у них в ************.
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Опудало, ми- вибираємо, а ти шмарлі другий десяток років смочеш!
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Він дрище, бо там швидко мармизу натовкуть!
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Google-translate барахлить, бот кремлядський?
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Не переживай, то так і було сплановано одним режисером, поставити, потім зняти, всі в бонусах. Отак розпалюють міжнаціональну ворожнечу.
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никаким боком генерал не имел отношения к Украинской Державе.

правильно сдекоммунизировали

Биография
В 1953 году окончил философский факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.
В 1953-1955 г. - заведующий отдела культуры исполнительного комитета Александровского районного совета депутатов трудящихся Ворошиловградской области.
Член КПСС с 1955 года.
В 1955-1958 г. - 1-й секретарь Александровского районного комитета ЛКСМУ Ворошиловградской области.
В 1958-1959 г. - 2-й секретарь Луганского областного комитета ЛКСМУ.
В 1959-1961 г. - 1-й секретарь Луганского областного комитета ЛКСМУ.
В 1961-1963 г. - заведующий отделом ЦК ВЛКСМ.
С 1963 года работал в органах государственной безопасности СССР. В 1963-1966 г. - начальник отдела Комитета государственной безопасности (КГБ) при СМ Украинской ССР.
В 1966-1972 г. - заместитель начальника Управления КГБ при СМ Украинской ССР по Киевской области.
В 1972-1980 г. - начальник Управления КГБ при СМ Украинской ССР по Ворошиловградской области.
В 1980-1987 г. - начальник Управления КГБ Украинской ССР по Харьковской области.
В 1987-1991 г. - начальник Управления КГБ Украинской ССР по Киеву и Киевской области.
В 1992-1993 г. - в Министерстве машиностроения, военно-промышленного комплекса и конверсии Украины.
В 1993-1994 г. - заместитель председателя правления инновационно-коммерческого «НПК-банк» (ОАО «Реал-Банк») в городе Харькове. В 1994-2011 г. - председатель правления открытого акционерного общества (ОАО) «Реал-Банк» в городе Харькове.
В 2003-2012 г. - вице-президент Харьковского банковского союза. С 2012 г. - вице-президент ПАО «Восточно-Украинский банк "Грант"».
Член совета Ассоциации украинских банков, председатель Украинского объединения военнослужащих запаса и в отставке «Правопорядок».
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(Цитата)1993-1994 г. - заместитель председателя правления инновационно-коммерческого «НПК-банк»
Хаааахахахаааа, так вот, откуда ноги растут... точно в те годы гепа делил кабинет с семиногой - основателем нпк... заходишь к семиноженке - а там гепа "крышует" - наперсточник, отсидевший за мошенничество з/к, удачно обрюхативший прокурорскую дочку гайсинскую и вхожий в "высокие" кабинеты "ученого мужа" семиноженко... в Харькове столько жидовского говна засело, шо разгребать и разгребать...
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Потомственный коммунист-стукач с Донбаса, который позже крышевал подозрительный капитал в чьих-то карманных банках.
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а как бы прибить пока еще и умножить на нолик живога кернеса в трусиках
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Ты видел эту мразь после абгрейда? Его прибить - стена обвалится. Мал клоп, да вонюч...
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генерал кгб на улице Свободы..., ах, харьковчане, харьковчане, откуда у вас это рабство и чинопочитание, вас же расстреливали, убивали и морили голодом такие вот мордатые дядьки..., ну не вас, так дедов ваших..., так за что ж им памятник....
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Ладно тебе, Ганка, не сыпь соль на раны. Ты на Украину посмотри, какого членовиртуоза себе в гетманы выбрала... ну? Шо скажешь?
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офигенно почетный харьковчанин сначала хомсамолец потом борец с диссидентами потом офигенный банкир.... давайте тогда каждому поцу на стенках барельефы лепить... типа в этом доме жил изя горштейн почетный аптекарь или повар.... есть жеикладбище там на могиле и пишите что хотите. а тоткуда там ветеран офигенный. я то думал он ветеран войны или подвиг совешил а он обыкновенный функционер совковский.
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Ага, зразу афігений борець за комунізм,і всього що на нього посягає, а потім офігений капіталістичний банкір .А закінчив факультет філософії, це при сссрах була дуже смішна освіта, і на неї ніхто не ішов, 5 років вивчали Леніна, і випусників пристроювалі аби-де, навіть в школи, але ухватився за партійну лінію і не випускав, бо добре тягнула
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А вообще в Харькове , Днепре ,Одессе - кто то сепаров отслеживает?
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просто, это тот самый генерал КГБ, через которого Гепа решал свои уголовные вопросы во времена Совка, когда Гепу хотели посадить..
эта мемориальная доска - это типа Гепина "благодарочка". .
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ПЗДЦ, недоноски, что у вас в башке! Какой НАХ Гепа в 80х млять!!! Его знать никто не знал, шнырь на побегушках у серьезных пацанов. В 60х-90х Харьков(!!!) производил 40% всего вооружения стран Варшавского Договора. Начальника КГБ обл назначал лично Андропов, и лично (!!!) минимум раз в месяц интересовался контразведователной работой, а операции харьковчан вошли в "белую книгу" разведки СССР, и соответственно в черную ЦРУ. В союзе было 3 центра подготовки профессиональных кадров -Москва, Ленинград и Харьков. Вы придурки хоть чем то в жизни интересуйтесь!
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Вооружения производил, а от джинси-ні,а в 80 Гепу знали багато хто, і гепа міг вирішити питання з джинсами. Навіть я пам'ятаю гепу з 80-х, бо він і тоді виділявся .
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В рамках декомунізації на місці таблички потрібно повісити Гепу, нехай трішки повисить там.
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Там треба гепу з усіма колорадами демонтувати! Тоді буде діло.
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Колаборантська гидота повертається. При Пороху сиділи тихо, а зараз полізло лайно з усіх боків.Знають, що зелень малорос і ватник.
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