 "Символ корупції", - Гончарук у Запоріжжі пообіцяв за 3 роки добудувати міст, який заклали 15 років тому. ФОТО

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я був на запорізькому мосту. Символ корупції та невиконаних обіцянок чиновників. Міст почали будувати в 2004 році! 15 років (!!!). І не побудували. За цей час в Україні змінилось 5 президентів, відбулось 2 революції. Це якийсь треш! Я вже не кажу, що за цей час вартість проєкту зросла від 5 до 16,2 млрд грн", - написав Гончарук.
Він зазначив, що міст буде оперативно і якісно добудований за прикладом траси Запоріжжя-Маріуполь.
"З цим мостом буде так само. Влітку тут вже був Президент Володимир Зеленський. Після цієї поїздки ми знайшли 30 млн на проєктну документацію, відкоригували проєкт, пройшли експертизу. У нас вже є 1,2 млрд грн для початку робіт. Зараз активно готуємо тендерну документацію. Всі говорять, що одну сторону робити 2-3 роки. Ми впевнені — зробимо за 1-1,5 року. А весь міст збудуємо за 2-3 роки", - повідомив прем'єр.
Нормальна група, до речі, не попсова!
Если на мост денег НЕ выделяли, то он символ безденежья.
А если выделяли - то это символ воровства.
Но причем здесь коррупция?
ІKEА передумала будувати завод на Львівщині (с)
Дальше можно не читаать.
Зеленые до выборов еаобещали златых гор дурноголовым, они и повелись
Но на данный момент не главное.
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Хоча в Києві якби бабушки не вибрали Льоню, то і міст на Троєщину, і Шулявський міст були б готові ще до Євро-2012, як це спочатку і планувалося...
Чим не влаштовував? Нафіга обрали наркомана?
Вот у нас в Днепре сейчас вроде делают неплохие тролейбусы, правда ходят слухи что они дороговаты ( но вроде мер принял решение закупать их ибо это зарплаты рабочим на заводе, да и мэр не со своего кармана платитит ), а вот вы готовы за какую- нибудь Славуту заплатитьь как за мерс? Уверена нет. Так и фермер - тысячу раз посчитает и расход топлива и учтет характеристики и возможности в использовании.
А с коровниками действительно беда, ибо сельское хозяйство в уважающих себя странах дотационное ❗️ А у нас дотации по родственному и кумувству получают пару предприятий, поэтому лучше сразу перенимать опыт по выращиванию исскуственного мяса.
Ось тут фотки, які показують хід будівництва:
https://tov-tob.livejournal.com/151965.html
Саме так я спочатку і прочитав.
tZE inform
@tZEinform
Если мы правильно понимаем гениальные замыслы зеленого Кормчего, воплощенные обладателем "диплома недержавного зразка" в эпической саге "бюджет 2020", то увольнение 18 000 государственных служащих, 16 000 учителей, ликвидация 1617 государственных предприятий должно положительно сказаться на 12% падении поступлений в бюджет, от предыдущих гениальных решений того же дуэта? Сообщаем дуэту "Зе Го" - в связи с процедурой ликвидации и увольнения плодами вашего труда воспользуется уже новый президент.
Что касается трассы Запорожье-Мариуполь: кто бы спросил Гончарук (или Вову Зе), как изменилась стоимость строительства вследствие ужесточения сроков. И у кого взяли/отобрали технику и материалы?
Сколько убитых дорог (например, Токмак-Мелитополь) не ремонтировали этим летом от слова вообще.