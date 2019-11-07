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Все про:Запоріжжя (534) корупція (2638) міст (333) Гончарук_Олексій (248)

 "Символ корупції", - Гончарук у Запоріжжі пообіцяв за 3 роки добудувати міст, який заклали 15 років тому. ФОТО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сьогодні побував на покинутому будівництві моста через Дніпро в Запоріжжі, який почали будувати ще в 2004 році.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я був на запорізькому мосту. Символ корупції та невиконаних обіцянок чиновників. Міст почали будувати в 2004 році! 15 років (!!!). І не побудували. За цей час в Україні змінилось 5 президентів, відбулось 2 революції. Це якийсь треш! Я вже не кажу, що за цей час вартість проєкту зросла від 5 до 16,2 млрд грн", - написав Гончарук.

Символ корупції, - Гончарук у Запоріжжі пообіцяв за 3 роки добудувати міст, який заклали 15 років тому 01

Він зазначив, що міст буде оперативно і якісно добудований за прикладом траси Запоріжжя-Маріуполь.

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"З цим мостом буде так само. Влітку тут вже був Президент Володимир Зеленський. Після цієї поїздки ми знайшли 30 млн на проєктну документацію, відкоригували проєкт, пройшли експертизу. У нас вже є 1,2 млрд грн для початку робіт. Зараз активно готуємо тендерну документацію. Всі говорять, що одну сторону робити 2-3 роки. Ми впевнені — зробимо за 1-1,5 року. А весь міст збудуємо за 2-3 роки", - повідомив прем'єр.

Символ корупції, - Гончарук у Запоріжжі пообіцяв за 3 роки добудувати міст, який заклали 15 років тому 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158356
 
   
 Топ коментарі
 
а что так долго? Как сепарам, то в короткие сроки .
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Заклали ще при Кучмі коли прем'єр міністром був янукОвоч, а Запоріжжя завжди було під владою регіоналів, сьогодні під владою слугів - перелицьованих ригів.
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Отставь самокат в сторону и разберись для начала с Подольским мостом!
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Потрібно побудувати міст через Дніпро біля Нікополя, який ще німці починали будувати в 1942 році, ось там дійсно потрібен міст!
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похід на концерт Сокири Перуна - найкраще, що зробив прем'єр з моменту призначення)))))
Нормальна група, до речі, не попсова!
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а что так долго? Как сепарам, то в короткие сроки .
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Отставь самокат в сторону и разберись для начала с Подольским мостом!
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Гончарук welcome to Dnipro ❗️ Когда я еще в школу не ходила мы ходили в парк Тогда Чкалова и катались на чертовом колесе и моя мама и бабушка показывали мне вдалеке чудный отель будущего стоявший прямо в Днепре. И вот мне скоро на пенсию а отель стоит в том же виде вы его или достройте или свалите к чертям собачим. , P.S. А вы там про какие- то 15 лет "Символ коррупции", - Гончарук в Запорожье пообещал за 3 года достроить мост, который заложили 15 лет назад - Цензор.НЕТ 6179
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У нас такой ДК снесли и построили торговый центр. Тот ДК уже в 1983 стоял заброшкой, пацаны туда ссать ходили.
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У вас забросили, а у нас даже недостроили за 50 ❗️Лет.
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Та да, его реально бы снести, прям на набережной, красота еще та, единственное, флаг Украины на все зднание украшивает его, а так....
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он уже наверное сгнил, и потому его никто не покупает. а может и не сгнил...
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Ну так не достроили, а потом недострой снесли.
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Мальчики в коротких штанишках.Похоронщики.
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Заклали ще при Кучмі коли прем'єр міністром був янукОвоч, а Запоріжжя завжди було під владою регіоналів, сьогодні під владою слугів - перелицьованих ригів.
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Интересно, а он знает, что такое коррупция?

Если на мост денег НЕ выделяли, то он символ безденежья.
А если выделяли - то это символ воровства.

Но причем здесь коррупция?
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кстати, о коррупции!
ІKEА передумала будувати завод на Львівщині (с)
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И почему- то совсем не удивительно. Если офисы и заводы переносят, то нафига закапывать деньги в недогосударстве с вектором развития « Флюгер». Нам не нужны войны и катастрофы, мы с сами отлично справляемся с уничтожением страны. Мы прекрасный на7лядный пример - как не надо строить государство
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Ну так если бывшие инвесторы разбегаются, то кто новый придет?
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Гончарук в Запорожье ПООБЕЩАЛ...

Дальше можно не читаать.
Зеленые до выборов еаобещали златых гор дурноголовым, они и повелись
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Мост - это хорошо.
Но на данный момент не главное.
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Для Запорожья и запорожцев - это самое главное. И наглядное.
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ну почему? Там от этого моста многое зависит.
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Коли їду з Запоріжжя на електричці ввечорі по мосту - машини, автобуси що їдуть на Бобурку по старому мосту стоять у пробці. Після роботи запорожці теж їдуть у вагоні, так швидше.
.
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Дивно, в Києві на міст на Трою не виділяли кошти із держбюджету, а його будівництво відновилося і вже майже рік, як іде без перерв. Я думав, мости в межах міста - компетенція міського бюджету.

Хоча в Києві якби бабушки не вибрали Льоню, то і міст на Троєщину, і Шулявський міст були б готові ще до Євро-2012, як це спочатку і планувалося...
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Сховай бабусін паспорт - врятуй Київ. Пам"ятаєш? Але всім було пофігу.
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Да-да... Ну був мер Омеля - специфічний, але добрий господар. Розв'язки будував, по 1-2 станції метро на рік здавав, асфальт регулярно латав. І саме ж він почав активно мости будувати - Кирпи і на Троєщину.

Чим не влаштовував? Нафіга обрали наркомана?
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Ага, це при тому, що обирали його в 2006 і 2008, коли в Києві був найвищий рівень життя за всю історію незалежної України і зарплату в 1000 баксів дуже легко можна було найти...
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Дядя! За 15 лет создавали промышленность с нуля, которая выпускала по 150 тракторов в сутки, а ты за какой-то там мост. Ленточку приедешь рэзать?
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А для чого зараз по 150 тракторів на добу? Хіба стоїть черга по трактори? "Символ корупції", - Гончарук у Запоріжжі пообіцяв за 3 роки добудувати міст, який заклали 15 років тому - Цензор.НЕТ 7720
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А хиба стоить черга за зерновими? Для чого йих вирощувати в таких масштабах?
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Як не дивно, але зернові мають попит і ми вміємо їх вирощувати, а також успішно експортуємо. А от з тракторами, з їх якістю, у нас проблеми.
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Голословный трёп. Ты даже не можешь озвучить эти "проблемы з якистю".
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Трактора конечно нужны, но не нашего уровня "Символ корупції", - Гончарук у Запоріжжі пообіцяв за 3 роки добудувати міст, який заклали 15 років тому - Цензор.НЕТ 4499 Недалеко есть фермерское хозяйство ни единого отечественного или постсовкового трактора или другой техники нет и в помине. Не такие уж глупые фермеры мудохаться с нишими чудами техники
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Голословный трёп. Судя этой ущебной логике, в стране развалились коровники и не производят говядину потому что импортное миясо лучше.
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Отличный комент, вот только вопросик - если вы автолюбитель вы сам то на какой машине ездите?

Вот у нас в Днепре сейчас вроде делают неплохие тролейбусы, правда ходят слухи что они дороговаты ( но вроде мер принял решение закупать их ибо это зарплаты рабочим на заводе, да и мэр не со своего кармана платитит ), а вот вы готовы за какую- нибудь Славуту заплатитьь как за мерс? Уверена нет. Так и фермер - тысячу раз посчитает и расход топлива и учтет характеристики и возможности в использовании.

А с коровниками действительно беда, ибо сельское хозяйство в уважающих себя странах дотационное ❗️ А у нас дотации по родственному и кумувству получают пару предприятий, поэтому лучше сразу перенимать опыт по выращиванию исскуственного мяса.
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Что за бред вы несёте, малолитражки украинского производства были на порядок дешевле мерсов и отработали по 20 лет в такси без единой дырки от коррозии, спросите у водителей, отличные машины за свои деньги были, только их и покупали, пока не разрешили хлам из европы завозить. Слушать идиотский бред что эти машины говно в сравнении с мерсами - ну так кому-то и алмазы мелковаты и квартиры - собачья конура.
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Ашо там с подольско-воскресенским? И с метром на затрещину?
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Як не дивно, з кінця 2018 відновили будівництво і потроху щось там зводять... Хоча Києву Гончарук ні копійки не обіцяв...

Ось тут фотки, які показують хід будівництва:
https://tov-tob.livejournal.com/151965.html
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Цемент закончился в чём проблема ? А теперь " Тарзанка ! "
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Приглашаю Гончарука на торжественное неоткрытие станции метро "Центральная" в г. Днепр. (38 лет абищяний)
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зато у вас самый большой в мире еврейский центр. весь в мраморе
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Скажіть цьому зе-дебілу, що курс у 2004 році був 5,3, а зараз 25. Тому вартість у гривні дійсно збільшиться. Відправте його це раз у школу, нехай вивчить поняття "пропорція".
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Это да, в Запорожье это проблема. Нужен этот мост. Посмотрим...
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А міг просто укласти парі з міським головою Запоріжжя, що той (голова) добудує міст за півроку. І все. Перевірено
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Надо просто перестать начинать всякие там стройки! От них одни проблемы и долгострои!
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Все средства теперь направлены на то что бы отстроить бомбас для сепарни.
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Да ты на себя глянь, символ...Ваша выродская власть - это и есть тотальная коррупция. Началась война за перераспределение ресурсов. Что ни день - поджоги, убийства, драки за то или иное лакомое местечко. А ты про мосты. В зеркало глянь, оно тебе расскажет многое.
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Ловим на слове. В Запорожье вообще критическая ситуация. Район огромный на другой стороне Днепра. А мост Преображенского построен еще в те времена, когда рассчитывали на разъезд одного грузовика и одной брички (!). "Символ корупції", - Гончарук у Запоріжжі пообіцяв за 3 роки добудувати міст, який заклали 15 років тому - Цензор.НЕТ 8288
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Запорожье -прекрасный южный город с большим туристическим будущим..Как и вся Украина.Днепр нужно делать прозрачным от Беларуси до плавней херсонщины.Выращивать искусственно рыбу,как Израиль,обсаживать садами и парками берега.Внедрять кругом капельный полив.Вредные производства переводить на бессточную систему.Стоки малых рек в Днепр проводить через тростниковые поля.Тополёвые поля.Тоже касается Днестра и других рек.Нам и нашим детям и внукам тут жить.Украина -лучшее место на Земле!!.
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Символ корупції Гончарук у Запоріжжі пообіцяв за 3 роки добудувати міст, який заклали 15 років тому...

Саме так я спочатку і прочитав.
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1 танк за 10 лет, один самолёт за 30 лет, строители пиля.
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tZE inform

@tZEinform

Если мы правильно понимаем гениальные замыслы зеленого Кормчего, воплощенные обладателем "диплома недержавного зразка" в эпической саге "бюджет 2020", то увольнение 18 000 государственных служащих, 16 000 учителей, ликвидация 1617 государственных предприятий должно положительно сказаться на 12% падении поступлений в бюджет, от предыдущих гениальных решений того же дуэта? Сообщаем дуэту "Зе Го" - в связи с процедурой ликвидации и увольнения плодами вашего труда воспользуется уже новый президент.
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Насчёт коррупции. Просто пример. В Праге, несколько лет назад построили Трои́ский мост. Первоначальная цена моста была 300 млн.крон, потом увеличилась до 700 млн. Окончательная цена вышла на 1млрд.200млн.
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Кто бы рассказал этому Гончаруку, что мостов ДВА!!! Один с восточного (левого) берега на Остров, а второй - с Острова на хзападный (правый) берег.
Что касается трассы Запорожье-Мариуполь: кто бы спросил Гончарук (или Вову Зе), как изменилась стоимость строительства вследствие ужесточения сроков. И у кого взяли/отобрали технику и материалы?
Сколько убитых дорог (например, Токмак-Мелитополь) не ремонтировали этим летом от слова вообще.
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