 "Символ корупції", - Гончарук у Запоріжжі пообіцяв за 3 роки добудувати міст, який заклали 15 років тому. ФОТО

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я був на запорізькому мосту. Символ корупції та невиконаних обіцянок чиновників. Міст почали будувати в 2004 році! 15 років (!!!). І не побудували. За цей час в Україні змінилось 5 президентів, відбулось 2 революції. Це якийсь треш! Я вже не кажу, що за цей час вартість проєкту зросла від 5 до 16,2 млрд грн", - написав Гончарук.

Він зазначив, що міст буде оперативно і якісно добудований за прикладом траси Запоріжжя-Маріуполь.

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"З цим мостом буде так само. Влітку тут вже був Президент Володимир Зеленський. Після цієї поїздки ми знайшли 30 млн на проєктну документацію, відкоригували проєкт, пройшли експертизу. У нас вже є 1,2 млрд грн для початку робіт. Зараз активно готуємо тендерну документацію. Всі говорять, що одну сторону робити 2-3 роки. Ми впевнені — зробимо за 1-1,5 року. А весь міст збудуємо за 2-3 роки", - повідомив прем'єр.