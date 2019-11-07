 ДБР розкрило схему вивезення товарів з України в РФ для військово-морського флоту. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, ексспівробітники одного з підприємств, яке виробляло продукцію для експорту в Росію, створили схему поставок продукції подвійного призначення у Військово-морський флот РФ. З цією метою вони створили низку фірм-"прокладок" на території України і Росії, а також вступили в змову зі співробітниками Державної митної служби. Продукцію планувалося відправити під виглядом товарів цивільного використання без відповідного оформлення та контролю.
Слідчі ДБР під час обшуків у приміщеннях Державної митної служби, у виробничих приміщеннях, офісах підприємств, а також за місцями проживання підприємців вилучили підготовлене для експорту обладнання й технічну документацію.
Наразі вирішується питання про арешт вилученого майна.
Триває розслідування в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Он то как раз своё и отработал - раскрыл схему, а теперь дело за НЕЗАВИСИМЫМ судом.
Ты поняло ************?
А то шо этот флот будет бомбить Одессу, то сделать надо вот так: Америка шо ж ты творишь то(искренне)?
* -- чи вже треба писати "романщина"?
K04EGAR IV
@K04EGR
Не удивлюсь, кстати, если выяснится, шо ракеты Точка-У, РСЗО 9К57 «Ураган» и БМ-21 "ГРАД", перед тем как взорвать склады, свирнарчуки продали в росию, и та ими поливала наших пацанов на Домбасе. После этого вы мне будете говорить о патриотизме?!! Стадо туземцев и больше ничего.
И како-то сплав, похожий на бронзу - московиты хотят иметь бронзовые яйца.