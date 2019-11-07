 ДБР розкрило схему вивезення товарів з України в РФ для військово-морського флоту. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, ексспівробітники одного з підприємств, яке виробляло продукцію для експорту в Росію, створили схему поставок продукції подвійного призначення у Військово-морський флот РФ. З цією метою вони створили низку фірм-"прокладок" на території України і Росії, а також вступили в змову зі співробітниками Державної митної служби. Продукцію планувалося відправити під виглядом товарів цивільного використання без відповідного оформлення та контролю.

Слідчі ДБР під час обшуків у приміщеннях Державної митної служби, у виробничих приміщеннях, офісах підприємств, а також за місцями проживання підприємців вилучили підготовлене для експорту обладнання й технічну документацію.

Наразі вирішується питання про арешт вилученого майна.

Триває розслідування в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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