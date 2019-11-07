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 Суспільство, Фоторепортаж
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 ДБР розкрило схему вивезення товарів з України в РФ для військово-морського флоту. ФОТОрепортаж

Співробітники Державного бюро розслідувань у Мелітополі розкрили схему незаконного вивезення з України товарів подвійного призначення. Кінцевим одержувачем продукції виступав Військово-морський флот РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

ДБР розкрило схему вивезення товарів з України в РФ для військово-морського флоту 01

За попередньою інформацією, ексспівробітники одного з підприємств, яке виробляло продукцію для експорту в Росію, створили схему поставок продукції подвійного призначення у Військово-морський флот РФ. З цією метою вони створили низку фірм-"прокладок" на території України і Росії, а також вступили в змову зі співробітниками Державної митної служби. Продукцію планувалося відправити під виглядом товарів цивільного використання без відповідного оформлення та контролю.

ДБР розкрило схему вивезення товарів з України в РФ для військово-морського флоту 02

Слідчі ДБР під час обшуків у приміщеннях Державної митної служби, у виробничих приміщеннях, офісах підприємств, а також за місцями проживання підприємців вилучили підготовлене для експорту обладнання й технічну документацію.

ДБР розкрило схему вивезення товарів з України в РФ для військово-морського флоту 03

Наразі вирішується питання про арешт вилученого майна.

Триває розслідування в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Також читайте: "Не знав, що це настільки важлива інформація для суспільства", - директор ДБР Труба про "графік привітань"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158349
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко!!! Когда ты наконец-то посадишь своих Свинарчуков?!!
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Владимир Александрович, я все правильно спросил?
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митники, як завжди підтримують свій інтерес.
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Порошенко!!! Когда ты наконец-то посадишь своих Свинарчуков?!!
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Филя, а чо ЗЕ уже стал судьей?
Он то как раз своё и отработал - раскрыл схему, а теперь дело за НЕЗАВИСИМЫМ судом.
Ты поняло ************?
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Я понял, Кирпич, ты просто очень редкий дегенерат с нулем читателей случайно забредший на этот форум с ольгинского гадюшника.
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Митники підтримують вітчизняного товаровиробника. А ДБР прити .
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митники, як завжди підтримують свій інтерес.
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Че там надо фирмы то? подъехал к пляжу, отгрузил на катер, спокойно пересчитал бабло, свалил опять клепать барахло.
А то шо этот флот будет бомбить Одессу, то сделать надо вот так: Америка шо ж ты творишь то(искренне)?
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Было у нас в Мелитополе в стародавние времена объединение "Холодмаш", видимо это остатки от прошлой цивилизации, ну и спецы ещё не все вымерли. А торговать мимо кассы конечно предосудительно.
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А дашок над входом до митного поста: совок совком.
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Та у них там також повна совкова циганщина*, лише дорожча в 1000 разів.
* -- чи вже треба писати "романщина"? ДБР розкрило схему вивезення товарів з України в РФ для військово-морського флоту - Цензор.НЕТ 4155
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Кто из этих несчастных пытался продать свои продукты в рашку.


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На фото - компрессор.Но это чепуха.Мотор сичь и Зарямашпроект работают на МО орды по крупному ,через посреднические зарубежные фирмы.И не только на орду,но и на Иран.СБУ тут работы - непочатый край . Все военные успехи орды- зависят и от этих фирм.Есть серьёзные частные фирмы в Харькове с мозгами из бывшей оборонки ( РВСН)Которые могли бы оказать Украине серьёзную помощь в системах управления любыми ракетами.Их немного,человек 200-300 ,но даже американцы не обладают их ноу- хау.А Рогозин вообще оказался на мели со своими любыми ракетами.
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K04EGAR IV

@K04EGR

Не удивлюсь, кстати, если выяснится, шо ракеты Точка-У, РСЗО 9К57 «Ураган» и БМ-21 "ГРАД", перед тем как взорвать склады, свирнарчуки продали в росию, и та ими поливала наших пацанов на Домбасе. После этого вы мне будете говорить о патриотизме?!! Стадо туземцев и больше ничего.
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Запчасти к кораблям, таранившим наш буксир.
И како-то сплав, похожий на бронзу - московиты хотят иметь бронзовые яйца.
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