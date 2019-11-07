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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київська область (1051) втеча (128) Нацполіція (8465) Росія (20458) Васильків (33)

 Росіянина, який утік під час транспортування в СІЗО, затримали в полі під Васильковом. ФОТОрепортаж

Зловмисника із Росії, який втік з-під варти під час переміщення в ізолятор тимчасового утримання, затримано в районі міста Василькова на Київщині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на пошуки втікача було піднято по тривозі особовий склад Васильківського відділу поліції, залучено додаткові сили з довколишніх територіальних підрозділів поліції, задіяні піші та автопатрулі, спецпризначенці та кінологи.

Зазначається, що жителі Василькова помітили на околиці міста невідомого чоловіка, який біг, і відразу повідомили пішим нарядам поліції.

Бійці спецпідрозділу тактико-оперативного реагування та бійці полку поліції спеціального призначення швидко наздогнали втікача в полі і затримали.

Після цього затриманого доставили в ізолятор тимчасово тримання, де він чекатиме рішення суду про обрання запобіжного заходу.

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Росіянина, який утік під час транспортування в СІЗО, затримали в полі під Васильковом 01
Росіянина, який утік під час транспортування в СІЗО, затримали в полі під Васильковом 02
Росіянина, який утік під час транспортування в СІЗО, затримали в полі під Васильковом 03
Росіянина, який утік під час транспортування в СІЗО, затримали в полі під Васильковом 04

Крім того, іноземець тепер відповідатиме згідно із законодавством України за втечу з-під варти. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158345
 
   
 Топ коментарі
 
Что творится, кацапы бегают по полям вокруг Киева...
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То прикопайте його там, не везіть у місто.
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что-то как-то они их..."транспортируют" хреновато...
то израильтянина в аэропорту как бы потеряли... то руцкому... побегать захотелось...
просто не служба охраны...а бюро потерь и находок
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Что творится, кацапы бегают по полям вокруг Киева...
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350 лет одно и тоже, а жидовины все свое, ...мышебратья, мышебратья...
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у чувака хорошая физподготовка - добежать из Борисполя дол Василькова, ого..
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То прикопайте його там, не везіть у місто.
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что-то как-то они их..."транспортируют" хреновато...
то израильтянина в аэропорту как бы потеряли... то руцкому... побегать захотелось...
просто не служба охраны...а бюро потерь и находок
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Одни отпускают другие ловят. Такой себе бизнес в нашей правохренительной и судебной Системе, как у проститутки, которая что то продает и ето что то опять у нее на месте.
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Интересно,а как он оказался в Украине? И ето во время войны. Нужно пограничникам выдать именные печати чтобы каждый пограничник нес персональную ответственность за впущеного в Украину кацапа.
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Ви ж тут часто буваєте , на Цензорі - і тут же була інформація , що лише цього року в Україну заїхало близько мільйона росіян , не впустили близько двадцяти тисяч.Торгуємо із окупантом , видаємо окупанту людей за його запитом - і за Гниломордого , і за каденції Овоча , і за Барижної влади , і під керівництвом клоуна - якесь паскудство відбувається весь час .
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Надо было вывезти его в степь донецкую и отпустить....
На минное поле!
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видають осіб , які в розшуку за запитом окупанта ? Тимура Тумгоєва вже забули ? Якого прутня міняли одного зрадника на іншого , порошенко справно торгував із окупантом .
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"а вот Порошенко" после более полугода нахождения у власти зеленого гЭ пишут одни депилы
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Бачу , що доля Тумгоєва тобі байдужа . Соромно за тебе .
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не це важливо , а те , що виконується наказ окупанта .
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Росіянський не знав, що в Україні все можна, але коли побіжиш по чужому полю, по чужих бурячках...
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Он кацап, к тому же упоротый, и этим все сказано
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тєпєрь уже і нє пробєжись по полю, нє прєдставівшись
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Обменять.если не достоин укрывательства..
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В чистом поле васильки
Эх, дальняя дорога ...
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Я смотрю, кросовки у него - почти новые...
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Цікаво те що "Цензор" мовчить про те що цього типа везли для відправки в Кацапію на прохання кацапських колег . Повідомили по"Радіо НВ" . Подібна історія була вже в Харкові . Цікаво цей фігурант не учасник АТО ?
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