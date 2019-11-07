 Суддю в Сумах впіймали на хабарі в $2 тис., який йому принесли в банці з-під зеленого горошку. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
За ці кошти служитель Феміди обіцяв ухвалити на користь громадянина судове рішення у двох справах про адміністративні правопорушення.
Під час обшуків, які було проведено 7 листопада 2019 року на підставі ухвал слідчого судді Вищого антикорупційного суду, правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти, що були отримані суддею як неправомірна вигода.
Досудове розслідування триває. Вирішуються питання щодо повідомлення судді про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, а також про його тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
НДС сняли...))))
Как все по жанру..
***** клепать..
А вот баночку с крышкой можно было и помыть.