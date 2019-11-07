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 Суддю в Сумах впіймали на хабарі в $2 тис., який йому принесли в банці з-під зеленого горошку. ФОТО

Під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективи НАБУ викрили суддю Зарічного районного суду м. Суми, який вимагав та отримав 2 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За ці кошти служитель Феміди обіцяв ухвалити на користь громадянина судове рішення у двох справах про адміністративні правопорушення.

Під час обшуків, які було проведено 7 листопада 2019 року на підставі ухвал слідчого судді Вищого антикорупційного суду, правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти, що були отримані суддею як неправомірна вигода.

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Досудове розслідування триває. Вирішуються питання щодо повідомлення судді про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, а також про його тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Суддю в Сумах впіймали на хабарі в $2 тис., який йому принесли в банці з-під зеленого горошку 01
Суддю в Сумах впіймали на хабарі в $2 тис., який йому принесли в банці з-під зеленого горошку 02

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Суддю в Сумах впіймали на хабарі в $2 тис., який йому принесли в банці з-під зеленого горошку 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158333
 
 
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Судья отмажется, скажет заказал зелёный горошек для оливье, а там оказались зелёные баксы Судья в Сумах попался на взятке в $2 тыс., которую ему принесли в банке из под зеленого горошка - Цензор.НЕТ 4693
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Треба було нести у банці з-під капусти, тоді б відмазався. Поросив капусти, а мене не так зрозуміли. Суддю в Сумах впіймали на хабарі в $2 тис., який йому принесли в банці з-під зеленого горошку - Цензор.НЕТ 6636
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Зелебобики принесли "зелень" в банке из-под зеленого горошка
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А скажіть мені: "консервована зелень" - це погроза чи екстремізм?
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А на фото 1700. 300 баксов борцы с коррупцией спи"дили?
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как символично, у них же зарплаты маленькие.
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какой-то нищеброд этот "судья". обычно они на такие копейки не размениваются.
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Ну сами подумайте, зелень в зелени... Как тут не взять?...
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Какой-то судья нищий. Ничинающий или честный не дай Бог и впадло было больше давать ))
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Тонко.
А вот баночку с крышкой можно было и помыть.
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