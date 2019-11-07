 Українсько-американські двосторонні консультації у сфері оборони розпочалися в Києві. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

На початку зустрічі заступниця Міністра оборони України Аліна Фролова наголосила на важливості проведення таких заходів та висловила сподівання на подальший розвиток співпраці зі Сполученими Штатами Америки.

Головна мета проведення консультацій полягає в обговоренні питань розвитку українсько-американського військового співробітництва. Зокрема, на порядку денному питання безпекової ситуації в та навколо України. Планується детально ознайомити американську сторону з поточними викликами на Сході України, тенденціями розвитку безпекової ситуації, в тому числі, у Чорноморському регіоні.

Також під час українсько-американських оборонних консультацій буде зосереджено увагу на обговоренні реформ оборонного сектору: ходу імплементації Закону України про Національну безпеку у сфері посилення цивільно-демократичного контролю та парламентського нагляду, трансформацію оборонного відомства та системи управління силами оборони, планування на основі спроможностей, Стратегій розвитку видів ЗС України.

Представники вітчизняного оборонного відомства також поінформують американську сторону щодо професіоналізації Збройних Сил України, зокрема, про кадрову політику, систему кадрового менеджменту та професійну військову освіту, підготовку особового складу ЗС України.

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Серед іншого, сторони обміняються думками щодо окремих аспектів військово-технічного співробітництва між двома державами.

Зі свого боку, представники американської військової делегації поінформують українських колег щодо поточного стану і перспектив безпекової співпраці між Україною та США та ключових напрямків підтримання взаємовигідного партнерства.

З української сторони в консультаціях беруть участь представники керівництва оборонного відомства та Генерального штабу Збройних Сил України, офіцери видів ЗС України.



Фото: пресслужба Міноборони