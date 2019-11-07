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 Українсько-американські двосторонні консультації у сфері оборони розпочалися в Києві. ФОТОрепортаж

У Києві в межах візиту в Україну американської військової делегації на чолі із заступницею помічника міністра оборони США Лорою Купер розпочалися українсько-американські двосторонні консультації у сфері оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

На початку зустрічі заступниця Міністра оборони України Аліна Фролова наголосила на важливості проведення таких заходів та висловила сподівання на подальший розвиток співпраці зі Сполученими Штатами Америки.

Українсько-американські двосторонні консультації у сфері оборони розпочалися в Києві 01

Головна мета проведення консультацій полягає в обговоренні питань розвитку українсько-американського військового співробітництва. Зокрема, на порядку денному питання безпекової ситуації в та навколо України. Планується детально ознайомити американську сторону з поточними викликами на Сході України, тенденціями розвитку безпекової ситуації, в тому числі, у Чорноморському регіоні.

Українсько-американські двосторонні консультації у сфері оборони розпочалися в Києві 02

Також під час українсько-американських оборонних консультацій буде зосереджено увагу на обговоренні реформ оборонного сектору: ходу імплементації Закону України про Національну безпеку у сфері посилення цивільно-демократичного контролю та парламентського нагляду, трансформацію оборонного відомства та системи управління силами оборони, планування на основі спроможностей, Стратегій розвитку видів ЗС України.

Українсько-американські двосторонні консультації у сфері оборони розпочалися в Києві 03

Представники вітчизняного оборонного відомства також поінформують американську сторону щодо професіоналізації Збройних Сил України, зокрема, про кадрову політику, систему кадрового менеджменту та професійну військову освіту, підготовку особового складу ЗС України.

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Серед іншого, сторони обміняються думками щодо окремих аспектів військово-технічного співробітництва між двома державами.

Українсько-американські двосторонні консультації у сфері оборони розпочалися в Києві 04

Зі свого боку, представники американської військової делегації поінформують українських колег щодо поточного стану і перспектив безпекової співпраці між Україною та США та ключових напрямків підтримання взаємовигідного партнерства.

Українсько-американські двосторонні консультації у сфері оборони розпочалися в Києві 05

З української сторони в консультаціях беруть участь представники керівництва оборонного відомства та Генерального штабу Збройних Сил України, офіцери видів ЗС України.

Українсько-американські двосторонні консультації у сфері оборони розпочалися в Києві 06
Фото: пресслужба Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158322
 
 
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Наверно в голове мысли, ну придурки, ну зебилы, мы им помогаем, дали джавелины, бабла подкинули, а они войска отводят на своей земле. Амеры точно в недоумении как так можно... Украинско-американские двусторонние консультации в сфере обороны начались в Киеве - Цензор.НЕТ 1245
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Отлично, если не принимать во внимание "кто именно" накачал мышцы Сралину для завоевания Европы, а потом сделал вот так:
сцоюзнички бл.
Отвечай за будапештские договорняки, мразь! Отвечай за эмбарго по вооружениям для Украины, ублюдок! Отвечай за свои крики о "демократии" и язык в своей же жёппе против Путина, Гандон(франц. писатель)!
Уроды, они нас видите ли .... "консультируют". Чтоб вы сгорели, твари. Как совку помогать - так выложили столько шо это есть 1% от того шо нам выдали(насчет одного процента я погорячился, там 0.1%)
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уровень представительства зашкаливает !

делегации во главе с заместителем помощника министра обороны США Украинско-американские двусторонние консультации в сфере обороны начались в Киеве - Цензор.НЕТ 952
с нашей стороны "солдатка" тоже еще та

короче, поговорили, девочки Украинско-американские двусторонние консультации в сфере обороны начались в Киеве - Цензор.НЕТ 198
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Визит Зеленского в Харьков на танковый завод - типичные пример безграмотности Зеленского и лизоблюдства т.н. "СМИ" Зеленский "За четыре года на заводе собралитолько один танк ! Эхо в "СМИ" "один. один. один...." Зеленский "На заводе много месяная задолженность по зарплате ! "
К сведению президента- "невігласа" (слово красивое) военной концепцией украинского танкостроения было не изготовление новых танков, а глубокий реболт (переоорудование) огромного имеющегося количества уже созданных.
И эта концепция правильна. Ибо у противника вооружение то же. Кроме всего прочего - это экономия средств. Четырехмесячная задолженность - это плод работы по "оптимизации" отрасли ставленника Зеленского, агента "Сбербанка" Абромавичюса. Так что, Вова, "папередник" - это ТЫ.
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