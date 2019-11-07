 Інтерсіті "Львів-Київ" зупинили на півдорозі через повідомлення про замінування. ФОТОрепортаж

"Інтерсіті Львів-Київ замінований, стоїмо в полі, шукаємо вибухівку", - повідомив керівник управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матис, який прямував до Києва цим же поїздом, передає Цензор.НЕТ.
Поїзд зупинили на станції Обвідна поблизу Коростеня Житомирської області.
Зараз на місці працюють вибухотехніки.
окошко открываешь и кури скока хошь... Дым улетучивается мгновенно
Когда был в конце 80-х в Германии, на некоторых маршрутах были вагоны для курящих. Пьешь пивко и куришь и никто не звиздит.
Треба тягнути у тамбір
Эх, были времена... Вспоминается "Печки-лавочки" Шукшина... И никто никого не душил, и люди были добрее (это я типа топлю за совок )
По этому граждане должны с пониманием относиться к таким ситуациям, ведь это забота о их жизни и здоровье...
ПС )))Цікаво.. чи ще діє заборона на в*їзд мужикам з Мордору ?
Надо же с чего-то начинать "ментальное сближение"!
Вот, с празднования лугандонцами "годовщины великой октябрьской" и начнем!
Похоже, за поребриком больше не верят в Зеленского, и решили начать войну по-настоящему.
Если кто не в курсе: современная война начинается не с танкового броска, а вот с такой дезорганизации в тылу противника, которая приводит власть в замешательство, и деморализует население.