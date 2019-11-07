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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:мінування (497) потяг (332)

 Інтерсіті "Львів-Київ" зупинили на півдорозі через повідомлення про замінування. ФОТОрепортаж

Швидкісний поїзд "Інтерсіті" "Львів-Київ" зупинили в Житомирській області для перевірки інформації про замінування. Людей з поїзда евакуювали і проводять перевірку.

"Інтерсіті Львів-Київ замінований, стоїмо в полі, шукаємо вибухівку", - повідомив керівник управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матис, який прямував до Києва цим же поїздом, передає Цензор.НЕТ.

Поїзд зупинили на станції Обвідна поблизу Коростеня Житомирської області.

Зараз на місці працюють вибухотехніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція шукає вибухівку на трьох станціях метро в Харкові

Інтерсіті Львів-Київ зупинили на півдорозі через повідомлення про замінування 01
Інтерсіті Львів-Київ зупинили на півдорозі через повідомлення про замінування 02
Інтерсіті Львів-Київ зупинили на півдорозі через повідомлення про замінування 03
Інтерсіті Львів-Київ зупинили на півдорозі через повідомлення про замінування 04
Інтерсіті Львів-Київ зупинили на півдорозі через повідомлення про замінування 05
Інтерсіті Львів-Київ зупинили на півдорозі через повідомлення про замінування 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158320
 
 
 Топ коментарі
 
гнилозубі лугандонці різвяться(
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В сортирі мочать москалів. Інтерсіті "Львів-Київ" зупинили на півдорозі через повідомлення про замінування - Цензор.НЕТ 5955
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Зато можна покурить (не в тамбуре) и разомнуть спину от долгой поездки. Все для нарида!!!
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Я не палю і потягами не їздив уже років з 5 Интерсити "Львов-Киев" остановили на полпути из-за сообщения о заминировании - Цензор.НЕТ 6472, думаю що в стандартных старих совковых вагонах можна, а на рахунок інтерсіті не впевнений, навіть не уявляю який там тамбур)
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Сам не палю, проте Інтерсіті зі Львова до Києва йде дуже швидко. Не встигаєш втомитись. В тамбурі палити там не можна- двері скляні, все видно.
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Коли не бачить провідник. то мона. Краще в сортирі.))
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да, верно.
окошко открываешь и кури скока хошь... Дым улетучивается мгновенно Інтерсіті "Львів-Київ" зупинили на півдорозі через повідомлення про замінування - Цензор.НЕТ 4404
Когда был в конце 80-х в Германии, на некоторых маршрутах были вагоны для курящих. Пьешь пивко и куришь и никто не звиздит.
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Коли замочив в сортирі москаля, то можна у вікно викинути.
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не пролізе, падла...
Треба тягнути у тамбір Інтерсіті "Львів-Київ" зупинили на півдорозі через повідомлення про замінування - Цензор.НЕТ 3487
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Тепер москалів з літаків викурюють. Інтерсіті "Львів-Київ" зупинили на півдорозі через повідомлення про замінування - Цензор.НЕТ 43
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и в купе поездов...
Эх, были времена... Вспоминается "Печки-лавочки" Шукшина... И никто никого не душил, и люди были добрее (это я типа топлю за совок )
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Точно, і Х стояв, і гроші були, і баби не відмовляли...
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Сколько раз после таких сообщений находили взрывчатку?
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обязаны, жопки свои прикрывают, ибо если реально рванет, то там сядут усе...
По этому граждане должны с пониманием относиться к таким ситуациям, ведь это забота о их жизни и здоровье...
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Ну так повинні реагувати ..Розрахунок окупанто -терористів і йде на те. щоб приспати пильність. .
ПС )))Цікаво.. чи ще діє заборона на в*їзд мужикам з Мордору ?
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не тільки прспати пильність, за такими повідомленнями стоять витрати для України. Якщо взяти для приклада цей потяг, то він зупинений на станції, а отже усі інші потяги мають бути пущені в обїзд або зупинені, а якщо серед них є вантажні, то втрати для економіки. Це є один із дієвих інструментів війни і надто дешевий для замовника
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Перед взрывами домов в россии телефонные сообщения о минировании были?
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Жаль что не поезд Львов-варшава, там бы нашли ого-го, но только не взрывчатку. "взрывателей" бы просто вышвырнули с поезда восвояси
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ОРДА сейчас начнет СТРАНУ колбасить (((( это ж ВАРВАРЫ --настоящие (((
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Ничего!
Надо же с чего-то начинать "ментальное сближение"!
Вот, с празднования лугандонцами "годовщины великой октябрьской" и начнем!
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Та начните уже, наконец, "минировать" рашку и дыныры с лынырой! Ведь понятное дело, откуда ноги растут...
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А также звонки о заминированных станциях метро в Харькове и Киеве.
Похоже, за поребриком больше не верят в Зеленского, и решили начать войну по-настоящему.
Если кто не в курсе: современная война начинается не с танкового броска, а вот с такой дезорганизации в тылу противника, которая приводит власть в замешательство, и деморализует население.
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До того ж всі мобільні оператори запаребріка. Вимкнуть зв"язок і настане хаос, а дротовий зв"язок вже знищений.
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Рекламу мінерам роблять, типу , дивіться, як поставити всіх в позу рака одним телефоним дзвінком. Де дійсно хочуть підірвати, а не дестабілізувати, то просто кидають бонбу на голови і тікають на мотоциклі і нікому нічого не повідомляють, ні до, ні після
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И всё это в час пик.Вообще Зе надо брать привычку посещать большие города только по выходным.А то парализует жизнь,не хуже телефонных террористов.
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ці постанови потрібні, щоб протащити закон про сімки по паспортах
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Пора уже пожизненное давать, за эти звонки - шалости.
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Давно бы пора, прекратить реагировать на анонимные звонки о минировании. А вычисленным "звонарям", лепить по 10 лет строгого режима!
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Лучше сразу отстреливать, как опасных для общества террористов.
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