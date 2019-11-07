 Інтерсіті "Львів-Київ" зупинили на півдорозі через повідомлення про замінування. ФОТОрепортаж

"Інтерсіті Львів-Київ замінований, стоїмо в полі, шукаємо вибухівку", - повідомив керівник управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матис, який прямував до Києва цим же поїздом, передає Цензор.НЕТ.

Поїзд зупинили на станції Обвідна поблизу Коростеня Житомирської області.

Зараз на місці працюють вибухотехніки.

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