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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Укрзалізниця (842) військовослужбовці (2564) Кравцов Євген (87)

 "Укрзалізниця" відкрила ще два зали очікування для українських воїнів на вокзалах Вінниці і Маріуполя. ФОТО

"Укрзалізниця" відкрила ще два зали очікування для військовослужбовців на залізничних вокзалах в Маріуполі та Вінниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Facebook.

Він зазначив, що такі зали вже працюють цілодобово на п'яти інших вокзалах України (Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро). Всі вони переобладнані з колишніх депутатських залів.

Укрзалізниця відкрила ще два зали очікування для українських воїнів на вокзалах Вінниці і Маріуполя 01
Фото: Кравцов/Facebook

Як повідомлялося раніше, в таких залах можуть відпочивати військовослужбовці (учасники бойових дій на Донбасі) за наявності посвідчення, документа, що посвідчує особу і квитка на поїзд (крім приміського сполучення).

Для комфорту відвідувачів є кімнати для прийому їжі, санвузли, душ, місця для сидіння, телевізори, холодильники, розетки для зарядки мобільних пристроїв, доступ до інтернету.

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Укрзалізниця відкрила ще два зали очікування для українських воїнів на вокзалах Вінниці і Маріуполя 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158317
 
   
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Це добре. Адже наші захисники мають знаходитися в комфортних умовах, покидаючі, не по своїй волі, свої позиції, через розведення сил!!!
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Ше би оголошення: Запрошуємо у французький Легіон - оплата 2шт. євро, громадянство на будь-яке ім.я після служби, а якщо замочать - то "в "раю" дадуть дудку"
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А що там з державним фінансуванням ветесрансих організацій, на які з державного бюджету виділялись (і очевидно виділяються) міліарди !? гривень. А то тему підняли, а потім тихо з"їхали...
Навіщо "Укрзалізниці" взагалі тиць-дриць-спец-кімнати!? Ну для жінок з немовлятами ще зрозуміло! А для депутатьскої ( учасно-АТОшної) навіщо? "Укрзалізниця" відкрила ще два зали очікування для українських воїнів на вокзалах Вінниці і Маріуполя - Цензор.НЕТ 3443
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