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Все про:втеча (128) Нацполіція (8465) Росія (20458)

 Громадянин РФ, який перебуває в розшуку, втік дорогою з аеропорту "Бориспіль" до ізолятора, - поліція. ФОТО

Громадянина Російської Федерації, який розшукується правоохоронними органами своєї держави за скоєння низки злочинів, затримали в аеропорту "Бориспіль" прикордонники спільно зі співробітниками Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції в Київській області.

Для подальшої екстрадиції у країну походження щодо 51-річного іноземця складено протокол затримання особи відповідно до ст. 208 КПК України для утримання його в ізоляторі тимчасового тримання до ухвалення рішення судом.

Однак під час доправлення іноземця-зловмисника до ІТТ, він скоїв втечу.

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Громадянин РФ, який перебуває в розшуку, втік дорогою з аеропорту Бориспіль до ізолятора, - поліція 01

Був одягнений: спортивний костюм чорного кольору, коричнева куртка.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, вибриті скроні, коротке русяве волосся у формі повздовжньої смуги, коротка борода чорного кольору.

"Шановні громадяни! Всім, хто володіє інформацією про розшукуваного втікача, або знає про його місцеперебування, прохання зателефонувати на лінію 102! Анонімність гарантується! За фактом втечі особи з-під варти керівництвом поліції Київщини призначено службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158300
 
 
 Топ коментарі
 
Нужно было сразу проверить карманы у конвоиров.
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В чому його звинувачують, часом не участі у війНі на стороні ВСУ?
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Якщо його розшукували за участь в АТО, то слава конвою.
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Заголовок как-то по-доповски написан.
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...його хотіли посадити в літак на Азорські острови. Але він утік до ізолятора. Все було саме так. Громадянин РФ, який перебуває в розшуку, втік дорогою з аеропорту "Бориспіль" до ізолятора, - поліція - Цензор.НЕТ 767
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Нужно было сразу проверить карманы у конвоиров.
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В чому його звинувачують, часом не участі у війНі на стороні ВСУ?
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А наші вміють поводитись з затриманими...
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Якщо його розшукували за участь в АТО, то слава конвою.
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Гуманные конвоиры... странник-гцманоид с выбритыми висками... по дороге странствовал и исчез... был на дороге, и нет его... Борисполь, Київ, аэропорт - бориспольский треугольник...много тайн хранит. На железной дороге по маршруту Борисполь - Киев мне удалось сбежать только на Дарнице...
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Чуваку 51 год!)))
А выглядит он куда посвежее нашего НЕ ЛОХА в 42))))
Видать кокс не дует по утрам...
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О-о, и такая структура есть в МВД . А кого ж они ловят, если все рыги уже в Украине .
пограничники совместно с сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества. Источник: https://censor.net.ua/p3158300
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ну и накуя такая полиция шо какого-то приблуду не могут сопроводить?
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Він ворог для кацапів, ще й оселедиць на голові. Мабуть кацапів мочив... То нехай гуляє Громадянин РФ, який перебуває в розшуку, втік дорогою з аеропорту "Бориспіль" до ізолятора, - поліція - Цензор.НЕТ 7028
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офигеть какая у нас реформированная полиция )))) угар!
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в любой другой стране
после такого случая министр МВД подал бы в отставку
Только не сАваков!!!
а чего на вертолетах не догнали?
на охоту улетели??
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Ну, ни ......... я не понятно, сбежал куда? И почему ищут? Надо помянуть революцию, может прояснится.
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Він випадково не воював на боці України? Бо при Мародері такі випадки траплялись.
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а шо канвоиры уже билеты на канары приобрели? отвезите их вместо него в сизо и пусть у них каждый день счета проверяют...
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Абсолютно типичная внешность. Совершенно неприметный. Такого в толпе и не заметишь. Умеет маскироваться. А как сбежал? Подробности есть? Видимо, попросился в туалет, который в 3-х км от машины. А конвоирам дал по сигарете. Типа, покурите пока... А, да... А за информацию денег дадут, по телевизору покажут, на Х-фактор пригласят?
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