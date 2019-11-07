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Все про:вибух (1799) граната (492) Львівщина (980) Правоохоронні органи (366)

 У під'їзді однієї з багатоповерхівок на Львівщині вибухнула граната, постраждалих немає, - поліція. ФОТО

У під'їзді одного із житлових багатоповерхових будинків у м. Стрий Львівської області вибухнула граната, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації обласної Національної поліції.

За даними поліції, вчора, 6 листопада, близько 23:35 до Стрийського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя однієї з багатоповерхівок, розташованої на вулиці Сковороди в райцентрі, про вибух у під'їзді будинку.

У підїзді однієї з багатоповерхівок на Львівщині вибухнула граната, постраждалих немає, - поліція 01

Як встановили правоохоронці, на сходовій клітці між другим і третім поверхами вибухнула граната, тип якої буде встановлено під час проведення експертизи. Постраждалих унаслідок вибуху немає.

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Поліцейські встановлюють обставини події та особу зловмисника (зловмисників), причетного до скоєння кримінального злочину.

У підїзді однієї з багатоповерхівок на Львівщині вибухнула граната, постраждалих немає, - поліція 02

Вирішується питання правової кваліфікації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158289
 
 
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"Мартышка тут с досады и с печали
О камень так хватила их,
Что только брызги засверкали.

К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, - цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит"

(с) Крылов Иван Андреевич
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Летела граната,
Упала в болото.
Какая зарплата,-
Такая работа.
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Наверное опять у кого то долг по отоплению или по электроэнергии и сосед должник к себе поставил растяжку.
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У придурковатых дрыщей теперь вместо петард гранаты, спасибо "доблестным" военным за такую"мирную" жизнь. Когда танки в продаже будут?
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