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 У центрі Львова побилися майже сто футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини: травмовано двох поліцейських. ФОТО

Поліцейські припинили масову бійку футбольних фанатів у центрі Львова. Під час припинення правопорушення травмовано двох правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, 6 листопада, близько 23:15 на оперативну лінію "102" до поліції надійшло повідомлення про масову бійку, яка відбувається на площі Галицькій у Львові.

На місце події негайно були скеровані екіпажі Управління патрульної поліції, бійці спецпідрозділу ТОР, Управління поліції охорони, слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини.

У центрі Львова побилися майже сто футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини: травмовано двох поліцейських 01

Поліцейські припинили бійку, участь у якій брали близько ста осіб - футбольні фанати з України, Франції та Німеччини. У відділ поліції доставлено дванадцятьох учасників бійки - з них четверо львів'ян віком 20-22 роки, інші - іноземці.

Під час припинення правопорушення травмовано двох поліцейських, а також пошкоджено два службові автомобілі.

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Правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників бійки. Вирішується питання правової кваліфікації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158286
 
   
 Топ коментарі
 
это им за план Штанмайера и Макроновские прогибы Путену!
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Встреча в нормандском формате прошла успешно. Касапы как всегда зассали приехать в логово биндер.
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За гірняков мабуть болели, хотя які то горняки, які не разу в забої не були)
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В лугандоні повно таких шахтарів і трактористів...
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Это Площа Рынок вообще, снимок с мерии , видно пивом заливались там, потом махач, потом опять пиво, если никого не убили то понять и отпустить.
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По традиции после пива, или просто сначала махач, потом лучшие кореша, пивом заливаться. У меня недавно было, подрались, потом с ними же выпивали
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субкультурка футбольних ****** зовсім не з рашки
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Фото з будівлі навпроти мерії ( бічної її частини)
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Перевiрю вже в понедiлок цей, разом з нирками своiми в Ципi.
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Та і текст ЗЕбіл писав...Немає в нас у Львові площі Галицької,є площа Данила Галицького котру якраз зачіпило фото на 0.5 пікселя.
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Є ще вулиця Галицька,але на фотці точно не вона і не площа Галицького...Це - площа Ринок,права її сторона,там в куті Катедра і Нептун...По всьому периметру площі в кожному під"їзді від однієї до п"яти кнайп,пили в котрійсь,поспорили,побились...ну справа звикла...Добре хоч не стріляли...але якомусь копові фляшкою голову таки розчерепили...
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это им за план Штанмайера и Макроновские прогибы Путену!
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наша страна настолько немочная что полагается только на французов,немцев,итальянцев и других? скоро до тотальной зрады дойдет что кроме россии и все остальные страны будем считать врагами,надо в первую очередь с самих себя начинать, вот тогда нас зауважают и будут сотрудничать по полной,а пока пол страны ждут ***** на танках,другая половина зебилы-идиоты то не нужно ждать от кого то чего то неимоверного
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уявляю, що було би, якби сюди кацапи з клубом своїм приїхали.
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Та нічого б не було - лазили б рачки наколінає, били б поклони Бандері, співали б "пуцин-ху*ло" і хором гирлали б "Смерть ворогам!" і "Україна понад усе!"
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думаю, їх би вже на стадіоні порішили ))
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Я ж у Львові живу.У нас гумор своєрідний. Нам важливо кацапа перевиховати, а не вбивати. Ми заповіді Божі поважає о. І поліція б не спішила на виклик, якби почула, що це кацапів муштрують. 😁
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Я подумала, що багато би з інших регіонів приїхало подивитись та подбати про на той звіринець У центрі Львова побилися майже сто футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини: травмовано двох поліцейських - Цензор.НЕТ 1893
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Пока что наблюдаем как китай делит рассею. Медленно, толково ..с расстановкой.
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Иди в Венесуэлу, третьим будешь.
За РФ и Китаем.
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Вот замет те, лучший спорт, это рыбалка. И рыбаки никогда не дерутся между собой.
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Всегда завидовал любителям рыбалки. При моей профессии- самое правильное хобби, для убить время. Но! Не получалось у меня... мне рыбу жалко. Даже акулу-молота, которого мы как-то вытащили, возле Панамского канала. Огромная была особь! Сила и мощь чувствовалась. Хрен бы вытащили, даже двумя лебедками, если бы не поплавки здоровенные, почти как у минного трала отводители. Вытащили... сфотались... И- молодца капитан! Старый грек приказал отпустить. Обрезали лини и Молот- ушёл! Я был несказанно рад, чес слово!
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с рыбалкой в Украине сейчас дело туго. Я увлекаюсь этим делом лет с 7 ))) уже мне 44! так вот довели водоемы до ужасного состояния! этих бы тварей-браконьеров в сеть заматывать, в воду опускать, а потом электроудочкой клепать! чтобы прочувствовал все прелести, которые рыба на себе ощущает!!!
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Що бажате впіймати, коропа, ляща, сома, судака, форель? Можу підказати де ловити, маю знайомих дурників, які по 100 судаків за раз ловлять, на питання нах...., відповідають що азарт. Але це все західна Україна.
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а чим же ви харчувались, якщо риби відпускали
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не надо бы к нам ездить немцам и французам. Нагадили их руководители для Украины лет на 200 вперед. Надо же за это кому то из немцев и французов морды набить. Пусть отвечают .
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Не треба всіх одною косою косити....Нашіх поранених хлопців німецьки лікари медсестри витягували з інвалідності... В Украіні був вирок - ампутація (ногі) , привезли до шпіталю бундесвера у Берлині , через кілька місяців після 7 операцій вояк поіхав додому на своіх двоіх... Це то що я знаю особисто... і таких прикладів десятки. І до ціх хлопців як ви кажете поліцаі фашисти відносились ( едперсонал) .., ну не як до рідних , але ДУЖЕ добре
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Встреча в нормандском формате прошла успешно. Касапы как всегда зассали приехать в логово биндер.
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Пуйло ж казав, що поки що нема сенсу. Коли вже ці перемолотять одне одного, приїдуть пабєдітєлі добивати.
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Интеллектуалы. Почему нету массовых драк во время, например, теннисного первенства? Я уже не говорю про шахматный чемпионат.
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Як бьються галичани запитай в вертухаїв кгб-нквд...
Пройшло вже близько 70 років як офіційно обявили, що з бандерівським рухом покінчено, але ті москалики і ******* досі пісяють від страху кипятком, тільки від одного імені Степан Бандера)))
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москалику, а тобі яка справа ?
сиділо би собі під мохом і носа свого сюди не сунуло..
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Москалям треба почитати про повстання в Кенгірі, де бандерівці вирізали всю кримінальну чорноту.
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Та ну нафиг, у меня знакомый фан Карпат со стажем , на черепе и фейсе шрамов как на питбуле бойцовом и рабочий жим 130-140
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скины сылы где . а то букавки не интересно.
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Это ж бубель-гум реконструкция Грюнвальдской битвы!
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А немецким фанатам слабО отпенделить тех, кто там на рождество их баб насилует?
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Перепрошую, а з якої нагоди забава? Ніби й матчі ніяких, хіба що я не в курсі?
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сиділи спокійно разом...весело пили пиво..
допоки десь у пабі на телеекрані не винулькнуло призвіще "Штанмайєр".. У центрі Львова побилися майже сто футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини: травмовано двох поліцейських - Цензор.НЕТ 8475
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Сьогодні у Львові грає Олександрія ліга Європи з французами
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Чи може то пиво в кнайпі закінчилось. Але не вірю. бути такого не може
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Ну побились так і славненько, погано що тільки поліцейським попало!
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Ви естет - мусорів назвати поліцейськими.... туди норм. людина не піде "служити".
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А ви в Штатах поліцейських також мусорами називаєте???
А з іншої сторони живучи в Штатах знаєте, що наші поліцейські "мусора"!!!
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це проксі, так як забанили по ай-пі.
а в штатах жив - і мусорами навіть не подумав назвати поліцію. ну, так собі, ввічливе бидло.
ти тут живеш? в Україні? ти бачиш який у нас народ? зроблю тобі відкриття - в мєнти йде самий низ громадськості - тобто люмпени, садисти та інший непотріб.
і не потрібно зрівнювати зі штатами наше .... наш "матеріал" в поліції. чи навіть з Францією, так як так суперскандал буде коли поліціянт побив затриманого, а у нас: ги-ги-ги, тєрпілу ізбіл мусар, смєшно, хахаха.
ось так.
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Народ формує чотири речі:
а)мова
б)нацкультура
в)освіта
г)влада
Мови в Україні нема, нацкультури нама, освіти укоаїноцентричної нема, влада взагалі перекоти поле, то і поліція така як народд!!!
Але я не буду називати огульно всіх поліцейських "мусорами", бо вони зріз суспільства!!!
І світ потрібно розпочинати перебудовувати із себе, навіть тим, щоб під один гребінь не причісувати всю поліцію, бо там адекватних набагато більше ніж гнилі!!!
Пішо я доорювати поле, трактором!!!
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Щасти.
Але просто.... я ж сказав шо у нас народ... ну, корови цим здобрюють землю. В основному народу у нас немає. То шо мітинги, пісні та вишиванки - одне, але ті ж самі люди на другий день стають (РАПТОВО) хабалками, биками, бидлом, жлобами - совок як воно не є.
За кордоном кажуть - не май справ з "нашими". І вони праві.
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так.. в німеччині одні інтелектуали.. У центрі Львова побилися майже сто футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини: травмовано двох поліцейських - Цензор.НЕТ 6216

не дивно ,що вони так прагнуть співробітничати з країною теж інтелектуалів-рашкою)))
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А подивись "взад" - хто кацапів освічував і заганяв в церквушки?
Не тому зараз(і не тільки) "отвєтка" йде? Я приблизно розумію то шо не треба плакати, а знати шо "діди" заклали пра-пра- і т.д. - внукам цю біду
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по "ги-ги" легко в інтернеті виявити кацапське бидло...
і проксі не врятує
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мені взагалі побоку шо ти там собі думаєш У центрі Львова побилися майже сто футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини: травмовано двох поліцейських - Цензор.НЕТ 2622
я тобі за Миколу, ти мені за Ківу
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во Львове подрались фанаты. жабоеды традиционно лечат фингалы и радуются шо англичане припозднились на махач.
а если честно - то животные какие-то. тупо фанатеть от катания мяча по траве, это как в Риме было - быдлу надо хлебушка да зрелищ.
Кстати - "пролетарий" - латинское слово озн. "имеющий потомство"(и больше нихера, ну, может еще тогу(одежда))
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разом з Україною від Мордору(дивно....орки чомусь себе людьми вважають)
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Побились "інтелектуали" то побились .могли б віталіка кличка запросити або хоча б ківу. У центрі Львова побилися майже сто футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини: травмовано двох поліцейських - Цензор.НЕТ 9496
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....надеюсь наши наваляли НОРМАНДСКОМУ формату !!!!
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Сегодня во Львове "Александрия" принимает французский "Сент-Этьенн". А вот откуда немцы появились?
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врядли у александрии есть такая фирма, которая на выезде вытянет махач на пол сотни рыл
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Та не було там жодної бійки. Хлопці трохи випили пива, разом заспівали українську народну пісню про ***** , а потім розігнали поліцаїв, що якогось дідька приперлися на їхнє свято футболу і заважали їм відпочивати . От і все, що там було насправді 😃
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Причем здесь александрия, у львовских ультрас могут быть свои претензии к французам, тем более если они нарывались на приключения в центре Львова
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мєнти вирішили прийняти участь в традиційних заходах фанатів? Тоді вечірка вдалася.
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