 У центрі Львова побилися майже сто футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини: травмовано двох поліцейських. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
За даними правоохоронців, 6 листопада, близько 23:15 на оперативну лінію "102" до поліції надійшло повідомлення про масову бійку, яка відбувається на площі Галицькій у Львові.
На місце події негайно були скеровані екіпажі Управління патрульної поліції, бійці спецпідрозділу ТОР, Управління поліції охорони, слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини.
Поліцейські припинили бійку, участь у якій брали близько ста осіб - футбольні фанати з України, Франції та Німеччини. У відділ поліції доставлено дванадцятьох учасників бійки - з них четверо львів'ян віком 20-22 роки, інші - іноземці.
Під час припинення правопорушення травмовано двох поліцейських, а також пошкоджено два службові автомобілі.
Правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників бійки. Вирішується питання правової кваліфікації.
https://vesti.ua/strana/356759-v-tsentre-lvova-podralis-okolo-100-futbolnykh-fanatov-video?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
тут все видно!
https://www.youtube.com/watch?v=LRsEXtmwLzg
За РФ и Китаем.
Пройшло вже близько 70 років як офіційно обявили, що з бандерівським рухом покінчено, але ті москалики і ******* досі пісяють від страху кипятком, тільки від одного імені Степан Бандера)))
сиділо би собі під мохом і носа свого сюди не сунуло..
бубель-гумреконструкция Грюнвальдской битвы!
допоки десь у пабі на телеекрані не винулькнуло призвіще "Штанмайєр"..
А з іншої сторони живучи в Штатах знаєте, що наші поліцейські "мусора"!!!
а в штатах жив - і мусорами навіть не подумав назвати поліцію. ну, так собі, ввічливе бидло.
ти тут живеш? в Україні? ти бачиш який у нас народ? зроблю тобі відкриття - в мєнти йде самий низ громадськості - тобто люмпени, садисти та інший непотріб.
і не потрібно зрівнювати зі штатами наше .... наш "матеріал" в поліції. чи навіть з Францією, так як так суперскандал буде коли поліціянт побив затриманого, а у нас: ги-ги-ги, тєрпілу ізбіл мусар, смєшно, хахаха.
ось так.
а)мова
б)нацкультура
в)освіта
г)влада
Мови в Україні нема, нацкультури нама, освіти укоаїноцентричної нема, влада взагалі перекоти поле, то і поліція така як народд!!!
Але я не буду називати огульно всіх поліцейських "мусорами", бо вони зріз суспільства!!!
І світ потрібно розпочинати перебудовувати із себе, навіть тим, щоб під один гребінь не причісувати всю поліцію, бо там адекватних набагато більше ніж гнилі!!!
Пішо я доорювати поле, трактором!!!
Але просто.... я ж сказав шо у нас народ... ну, корови цим здобрюють землю. В основному народу у нас немає. То шо мітинги, пісні та вишиванки - одне, але ті ж самі люди на другий день стають (РАПТОВО) хабалками, биками, бидлом, жлобами - совок як воно не є.
За кордоном кажуть - не май справ з "нашими". І вони праві.
не дивно ,що вони так прагнуть співробітничати з країною теж інтелектуалів-рашкою)))
Не тому зараз(і не тільки) "отвєтка" йде? Я приблизно розумію то шо не треба плакати, а знати шо "діди" заклали пра-пра- і т.д. - внукам цю біду
і проксі не врятує
я тобі за Миколу, ти мені за Ківу
а если честно - то животные какие-то. тупо фанатеть от катания мяча по траве, это как в Риме было - быдлу надо хлебушка да зрелищ.
Кстати - "пролетарий" - латинское слово озн. "имеющий потомство"(и больше нихера, ну, может еще тогу(одежда))