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 У Києві підірвали машину директора фармфірми Ігоря Сала: охоронець Єрченко загинув, двоє пасажирів, зокрема сам бізнесмен, зазнали поранень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок вибуху в автомобілі на Брест-Литовському шосе загинув охоронець С. Єрченко, двоє пасажирів - Сергій Воловик та Ігор Сало - зазнали тілесних ушкоджень. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Увага! Фотографії не рекомендуються до перегляду людям з нестійкою психікою, дітям та вагітним жінкам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

У Києві підірвали машину директора фармфірми Ігоря Сала: охоронець Єрченко загинув, двоє пасажирів, зокрема сам бізнесмен, зазнали поранень 01
У Києві підірвали машину директора фармфірми Ігоря Сала: охоронець Єрченко загинув, двоє пасажирів, зокрема сам бізнесмен, зазнали поранень 02
У Києві підірвали машину директора фармфірми Ігоря Сала: охоронець Єрченко загинув, двоє пасажирів, зокрема сам бізнесмен, зазнали поранень 03

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Чоловік у Києві почав стріляти з автомата по сусідах, які прийшли просити його заплатити за комуналку. ВIДЕО

За інформацією Управління комунікації Національної поліції України, близько 21:40 поліцейські отримали повідомлення про те, що у Святошинському районі вибухнув "Мерседес". Коли на місце події прибули поліцейські, з’ясувалося, що водій автомобіля загинув, ще двоє пасажирів зазнали тілесних ушкоджень. Окрім того, пошкоджено транспортний засіб, який у момент вибуху був неподалік.

За попередньою інформацією, до цієї події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку та затримання введено спеціальну поліцейську операцію.

У Києві підірвали машину директора фармфірми Ігоря Сала: охоронець Єрченко загинув, двоє пасажирів, зокрема сам бізнесмен, зазнали поранень 04
У Києві підірвали машину директора фармфірми Ігоря Сала: охоронець Єрченко загинув, двоє пасажирів, зокрема сам бізнесмен, зазнали поранень 05

Також дивіться: Потужний вибух стався на підприємстві в Дніпрі. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158275
 
   
 Топ коментарі
 
Директор фармфирмы))) Сало)))
Это редчайший прохвост! Друг Насалика и Бакая!
На нём негде ставить пробу.
Редчайшее говно!
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С этим типом Насалик уголёк толкали с дыры по роттердаму в частности с Краснолиманской по нему инфы достаточно - он говно, мутилось с Трегубенко из БПП. Короче пепины кадры начали утилизироваться странным образом. Так сказать концы в воду.
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Не воруй, не грабь народ... и спи спокойно.
Ибо деньги на том свете уже не понадобяться
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Говорят Сало - сепар и все дело в контрабанде угля из террористической "днр" в Украину. Сейчас много людей "сидят" на этой теме и за уголь готовы стрелять.
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В мерине даже лампочки не погасли.... умеют же люди!
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K04EGAR IV

@K04EGR
Новости США: ученые выжгли лазером фильм на фрагменте стекла. Новости Украины: взорвали Сало, Ляшко избил Геруса, рагуль, запитавший свою квартиру к соседям, расстрелял их из калаша. *********, за что мне это всё?
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