 У Києві підірвали машину директора фармфірми Ігоря Сала: охоронець Єрченко загинув, двоє пасажирів, зокрема сам бізнесмен, зазнали поранень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.
За інформацією Управління комунікації Національної поліції України, близько 21:40 поліцейські отримали повідомлення про те, що у Святошинському районі вибухнув "Мерседес". Коли на місце події прибули поліцейські, з’ясувалося, що водій автомобіля загинув, ще двоє пасажирів зазнали тілесних ушкоджень. Окрім того, пошкоджено транспортний засіб, який у момент вибуху був неподалік.
За попередньою інформацією, до цієї події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку та затримання введено спеціальну поліцейську операцію.
K04EGAR IV
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