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 Інваліда війни Інну Грищенко (Пуму) залишили під вартою без права внесення застави. ФОТО

6 листопада Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Інні Грищенко (позивний Пума). Колишнього бійця Добровольчого Українського Корпусу, жінку, яка в лавах добровольців була психологом і воювала у складі контррозвідки заарештували 5 листопада. Пумі інкримінують співучасть у замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області у 2018 році (ст. 115 ч. 5, 6, 11 і 12).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інна Грищенко в залі суду запевнила, що не причетна до злочину, а також попросила суддів звернути увагу на стан її здоров'я. На передовій у районі Широкиного Пума отримала поранення в ногу, і її кінцівка досі потребує постійного лікування.

Однак, під час нинішнього засідання Печерський суд вирішив залишити Інну Грищенко під вартою на 60 діб без права внесення застави.

З арештом Пуми також був безпосередньо пов'язаний обшук, який пройшов у київській піцерії Veterano Pizza, де підозрювана свого часу працювала. Також обшук був у Дмитра Терещенка, помічника засновника закладу Леоніда Остальцева.

"... На виході маємо: жодних звинувачень Дімі (Дмитрові Терещенку, - ред.) немає, жодних звинувачень до "Veterano" немає, ні хріна вони не знайшли, просто неприємно. Я розумію, що є підозра щодо Влада Грищенка, але Дмитро Терещенко є моїм помічником і ми всі спілкувалися з Владом. Чому історія до Діми - незрозуміло. Найдивовижніше - те, що наш чесний Печерський суд видав постанову на обшук піцерії", - прокоментував ситуацію Леонід Остальцев на відео, яке він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

Більш ніж за місяць до обшуків і до арешту Пуми, 24 вересня цього року, був затриманий її чоловік Влад Грищенко, доброволець, кіборг із позивним Буча. Влад Грищенко, як і його дружина, пішов на фронт добровольцем на самому початку війни. Був сапером. Проходив службу в ДУК, пізніше - в 95 аеромобільній бригаді. Дружина Влада Грищенка у справі раніше проходила як свідок.

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На думку прокуратури, замах на вбивство Івано-Франківського бізнесмена був замовним. Як стверджує слідство, Влад Грищенко встановив на колесі автомобіля бізнесмена вибуховий пристрій, який мав спрацювати, коли машина почне рухатися. Однак, вибуховий пристрій не спрацював, відпавши від колеса. Як стверджує прокуратура, особа, на яку було скоєно замах, виявила його вже після повернення додому - і відразу звернулася в правоохоронні органи.

Інваліда війни Інну Грищенко (Пуму) залишили під вартою без права внесення застави 01
Інваліда війни Інну Грищенко (Пуму) залишили під вартою без права внесення застави 02
Інваліда війни Інну Грищенко (Пуму) залишили під вартою без права внесення застави 03
Інваліда війни Інну Грищенко (Пуму) залишили під вартою без права внесення застави 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158261
 
 
 Топ коментарі
 
Борыга прессует патриотов!!!

Ойц?!
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не кизди, зєбобіку. Вона не має відношення до того вбивства. І докази були на засіданні представлені.
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Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога - Цензор.НЕТ 492Георгий Тука‏ @tuka_george



Ці світлини ви не побачите на офіційному сайті Президента Зеленського. Та, і в багатьох ЗМІ теж не побачите...
«Коридор ганьби» в Харкові.

Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога - Цензор.НЕТ 1825
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Не погроза. Прогноз. А судді не бояться що з ними почнуться нещасні випадки траплятись?
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Нет не бояться. Общаясь с ними понимаешь, что украинский судья и правосудие, две паралельные вселенные. Правда бывают исключения. За 20 лет могу назвать только 2 судей.....
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За 30 років не можу назвати жодного не корумпованого судді. Таких просто не існує в Україні. Система відбору діє таким чином що доки не переконаються в корумпованості особи вона не стане суддею інакше перестане діяти кругова корпоративна солідарність. Їх потрібно знищувати як класс. Як соціальне зло. Як живе втілення диявола. Як кацапів.
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читаю комментарии и делаю вывод , каждый писатель на "Цензоре" или судья или адвокат,
сайт непуганых идиотов, считающих со своей колокольни, кто прав или виноват,
Горе писЯтели "Цензора", есть законы и участие в АТО или ООС не дает индульгенций от неприкосновенности при совершении преступлений. Бандитам-тюрьмы.
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Бандитам-тюрьмы.?

Так растёкся мыслию по дереву, мол, вы все тут дебилы,а в конце выдал вердикт. Ты судья или адвокат?
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бандитам-тюрьмы-это аксиома если доказана вина, при чем тут я -судья или я-адвокат. ты манипулируешь.
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Зебілів нічим не проймеш. Звинувачення немає, але то нічого. Все одно, винна. І судді вже хАроші, правильні
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в статье не написано что звинувачення нет.
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За все надо отвечать а перед законом все равны не зависимо от заслуг и званий. Пускай теперь эта парочка отдохнет за казенный счет там где заслужила.
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Тоисть судебная реформа пороха - гут? А как пистели, как пистели . Соплежуи зелёные Інваліда війни Інну Грищенко (Пуму) залишили під вартою без права внесення застави - Цензор.НЕТ 4684
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Мне трудно судить про виновность или невиновность этих супругов. Я однажды был свидетелем подобного проишествия 20 лет назад, и если бы бомба взорвалась я бы уж не писал эти строки. Я запомнил это момент на всю жизнь, поэтому не могу быть обьективным. Я не имел никакого о ношения к этому авто, я просто находился в зоне пораже5ия в 3 метров от машины. Мина была заложена под бензобак. Шансов, как сказал эксперт 0
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про *майдановской толпой* - откуда строчишь?
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Вот такое будущее нас ждет с неуравновешенными "атошниками". Они продолжают воевать и на гражданке, строят из себя Рембо...
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Вот сволочные атошники, не убились где-то под Донецком...
Да, Андрушка???
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Я хочу жить в стране где закон превыше всего а преступление кем оно бы не было совершено наказуемо.
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Бутусов так всё описывает, что хочется пожалеть подозреваемых и всплакнуть. Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога - Цензор.НЕТ 7630 На самом деле нужно провести не предвзятое расследование и разобраться. Если обвинения небезосновательные, то лично мне пофигу их "регалии" и "заслуги". Если люди, имея за спиной такую героическую историю в российско-украинской войне, позволяют себе такие поступки, то они просто порочат звание Волонтера, Героя, Защитника Украины и должны ответить перед Законом. Тем более, у нас предостаточно объектов для "покушения" (ворья в гос.масштабах и сепарских мразей), помимо какого-то неизвестного "Ивано-Франковского бизнесменешки".
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А что ты так неуверенно, сбушник? Поройся в своих каталогах - наверняка ж у тебя на неё что-то есть?!
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Может, тебе еще ключи от квартиры, где деньги лежат (с), сепарок?
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Мне от тебя, сепар, ничего не нужно. Помоги правосудию!
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Так и пропадают впустую каталоги. Сколько сил, здоровья и... Эххх...
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Каталоги "не пропадают", рукописи не горят, сепарок. Не стони.
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О да! Про рукописи, конечно, сомнительно ( говорят Гоголь вторую часть Мёртвых душ того-й), а вот комменты... Что я тебе сегодня уже продемонстрировал.
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Питання зараз в іншому - чому її до суда не відпустили під залог, підписку чи на поруки? Чому людина, якій потрібно лікування від рани, отриманої у україно-ординській війні, має сидіти в СІЗО до суду?
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Питання до соєвих - ХТО вбив Катю Ганзюк? Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога - Цензор.НЕТ 3649 То може не варто зі всіх підряд іісусиків ліпити і кримінальні розборки видавати за репресії? Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога - Цензор.НЕТ 3649 До речі, що ви там, "илітні", про Торнадо свого часу писали? Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога - Цензор.НЕТ 4566
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То усьо зеля Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога - Цензор.НЕТ 6433
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То ли дело петр ляксеич всех пересадил Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога - Цензор.НЕТ 4697.Так ,что про пасть это вам поближе будет Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога - Цензор.НЕТ 4697
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Если випускают при зеле значит сидели. Логика хороший инструмент -пользуйся)
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Штепу при пете выпустили,диамантовых прокуроров даже не закрыли,пользуйся тоже)))
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представляю как ты ненавидишь зеленского ведь к несидящей штепе добавились отпущеные на волю ефремов и багатырьова)
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Ненависть,это удел слабаков.Нормальные люди делают выводы и идут дальше)))
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Кстати и про гадю мегатеррористку ,которая с баржи хотела вр и госпереворот сделать,тоже пользуйся,мне не жалко)))
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Значит сепарье тухлое выпускают под залог, под подписку о не выезде, под домашний арест, а проукраинского инвалида войны под стражей без внесения залога? Имя судьи-********* в студию, страна должна помнить своих "героев", не все коту масленица.
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В печерском суде каждый такой, ткни в любого и не ошибёшься.
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Вся волотерщина очень мутная структура -откуда бабки-кто давал- ну не народ же собирал свои 1,5 процента- на миллион поставили оружия и барахла а умыкнули до одного миллиарда а то и больше во цена всех волонтеров-
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А вот в лоб ломом не хочешь? Как раз народ и давал, я перечислял, к примеру, и не сотку какую-нибудь несчастную, а побольше. И те волонтеры, что от меня деньги получали, всем желающим проверить высылали файлик в экселе, сколько пришло, и куда на что сколько ушло. Где можно было найти свой перевод на карточку по номеру и проверить, что все твои деньги в этом файлике учтены.
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Таких "файликов в екселе" любой школяр тебе сотню за день наштампует. Інваліда війни Інну Грищенко (Пуму) залишили під вартою без права внесення застави - Цензор.НЕТ 5610
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А бесстрашные у нас судьи в том Пещерном суде, я так вижу. Или просто глупые?
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А им похер,потому,что все "патриоты" типа пс,нацкорпуса и т.д. и т.п. абсолютно ничего не довели до конца,а эти махровые судьи как сидели там в пещерном суде,так и будут сидеть безнаказано.
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а Богатырёву аж "бигом" отпустили...хоть и под залог...ГАНЬБА зебликам...!
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Правовое государство - это когда все равны перед законом, невзирая на. Точка. Большая жирная точка.

А суды да, надо реформировать, конечно. Потому что и к ним пока тоже доверия нет.

Но вопрос тем не менее сугубо в рамках правового поля: виновна/не виновна/непредвзятость суда.

Все остальное - манипуляции и пропаганда.
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Для нарушителей закона нет привилегий- пусть хоть герой Украины-пусть ООСник или АТОшник совершил преступление - отвечай а для подобный атошников наказание должно увеличивать в 2-3 раза чтобы не компроментировали армию
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Їх злочин не доведено. Вони мають статус підозрюваних. Можливо вони невинні.
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ну и сброд. если будет доказано.то эти уголовники должны быть изолированы от общества их место на зоне
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Что зебилка, уже вердикт вынесло? Хотя сброд это пока вы все, вернее просто стадо, тупое и безвольное.
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Деньги правят миром... Получать заслуги на войне и ранения, чтобы после тупо за бабло кого-то пытаться завалить... Никакие заслуги не важны перед законом. Это касается и политиков. Хотелось бы, чтобы суд разобрался непредвзято и объективно.... Но наши судьи в своем подавляющем большинстве сами кандидаты на гиляку Інваліда війни Інну Грищенко (Пуму) залишили під вартою без права внесення застави - Цензор.НЕТ 9854
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Ну все правильно. Гапоту дорвалась до власти и под дудку портнова выпускают бандитов и сажают воинствующее меньшенство.
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Добровольцев - в тюрьму, порохнявых коррупционерв - под залог.
Так и будет, пока всю рыго-порохнявую ылиту не изгонят из государственных структур Украины.
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КПК так написаний. Якщо корупція то засатава, якщо насильницький злочин то в СІЗО
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Что и тут зебилам в штаны таки шоколадка насрал? Какой негодяй, все никак не перестанет бубочке мешать о зебилах днем и ночью здумать.
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Кстати когда портнова садить будете зебилки?
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Пока Портнова так боятся ПЕСюки, пусть работает на благо Украины, загоняя Свынню за ворота зоны.
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Не думаю, що її би закрили, якби не було 100 % доказів.
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Да ладно, первы раз что ли сажают людей вообще без доказательств? Помнится мусора задержали совершенно невиновного человека по фамилии Новиков и хотели повесить на него покушение на Настю Гадзюк и я уверен что суд точно так же посадил бы его в СИЗО без права залога. Просто журналистам понадобилось слишком мало времени для того, чтобы подтвердить его алиби и мусорам пришлось его отпустить.
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маєш раціо. АЛе той був раніше судимий, а ця має УБД і за неї би вступились по серйозному, як би там нічого не було. Але немає ще інформації. Будеммо спостерігати.
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