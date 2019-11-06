EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  5038  64
Все про:допомога (917) поранення (1550) волонтери (525) Юсупова (2)

 Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: "До Києва прибув новий борт". ФОТО

Волонтер Наталія Юсупова повідомила про прибуття до Києва нового борту з пораненими воїнами, частина з яких потребує переливання крові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

"Столичним шосе знову мчали швидкі з мигалками, серед прибулих воїни з ампутацією, є в дуже важкому стані. За 3 останні місяці понад 90 поранених. Терміново, здавати кров, центр крові на території госпіталю, понеділок-четвер з 9 до 12, з паспортом, адреса Госпітальна, 18", - написала вона.

Юсупова також повідомила про потреби воїнів, які проходять лікування.

"Знеболювальне дексалгін і кетанов в ампулах, футболки, спортивні костюми, куртки, поранених привозять у формі. Для перекусу ковбаса, сир, йогурти, соки, також кава, чай, вода, овочі, фрукти, солодощі. Нагадую, що ми знаходимося у відділенні травматології, в їдальні. Воїнів багато і всім потрібна турбота й увага", - додала волонтер, опубліковава чеки вже зроблених покупок і фото відправлених на фронт посилок.

Картка для переказу 4627 0551 5008 4795 Приват і 4441 1144 4022 0109 Монобанк, Ветвицька Наталя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У військовий госпіталь потрібен дорогий кардіологічний монітор, - волонтер Юсупова

Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: До Києва прибув новий борт 01
Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: До Києва прибув новий борт 02
Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: До Києва прибув новий борт 03
Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: До Києва прибув новий борт 04
Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: До Києва прибув новий борт 05
Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: До Києва прибув новий борт 06
Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: До Києва прибув новий борт 07
Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: До Києва прибув новий борт 08
Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: До Києва прибув новий борт 09
Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: До Києва прибув новий борт 10
Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: До Києва прибув новий борт 11

Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: До Києва прибув новий борт 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158177
 
   
 Топ коментарі
 
Сперва таким как ты на мозги скинуться надо, но и это врядли поможет.
 показати весь коментар
 
просто перестали стрелять... или нам что-то перестали говорить...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
А когда будут сборы крови для мышебратьев, они же тоже наши люди?...
 показати весь коментар
 
 
Сперва таким как ты на мозги скинуться надо, но и это врядли поможет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не спамьте это соевое чмо - люди должны это видеть.
 показати весь коментар
 
 
Такие как ты наверное считают что мозг имеют?
 показати весь коментар
 
Пацако-фашист, пшелнах с украинского сайта. Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: "До Києва прибув новий борт" - Цензор.НЕТ 4450
 показати весь коментар
 
Тут інше цікавить - звідки прибувають ці борти, коли за зведеннями, які нам дає Генштаб імені Хомчака-Зєлєнского бойові дії на Донбасі зійшли на пси?
 показати весь коментар
 
 
нєбаєвиє пацєрі, бабі іщо наражают, ріторіка катсапов, що не зрозуміло?
 показати весь коментар
 
 
Не торопи события. Пока ещё с добровольцами "разобратся" не могут...
 показати весь коментар
 
просто перестали стрелять... или нам что-то перестали говорить...
 показати весь коментар
 
 
Пісюаніст хоч би благодіний виступ на пініні забацав , нє ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Речь про раненых, а ты , придурок, о своём, о наболевшем.
 показати весь коментар
 
Какие такие раненные по версии твоего любимого кловуна потерь нет - полное перемирие. Каждый день речник говорит что потерь нет.
 показати весь коментар
 
 
**** на фото просто копия сын . который пару недель назад звонил . что в командировку уехал с позиций . скачал увеличил . не он. но похож очень сильно .
 показати весь коментар
 
 
Откуда эти раненные? ООС сообщает, что хоть обстрелы и были, убитых и раненных нет. А борты прибывают.
 показати весь коментар
 
 
ну значит Днепр переполнен. их последнее время когда зеля про мир вещал старались в Киев не везти . что бы не наглядно было . медики волонтёры возмущались . что тяжёлых надо в Киев .а их в Днепр доставляют .
 показати весь коментар
 
 
И во Львов везут.

Вчора, 5 листопада.

До Львова з Харкова прибув військово-транспортний літак з дев'ятьма пораненими на Донбасі бійцями, одного з них направили до реанімаційного відділення Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Про це в коментарі "Гал-інфо" розповів представник Інформаційного агентства Міністерства оборони України Олександр Поронюк.
О 15:20 до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону прибула колона з львівського аеродрому.
https://galinfo.com.ua/news/do_lvova_iz_harkova_prybuv_bort_z_poranenymy_biytsyamy_odyn_iz_nyh_u_vazhkomu_stani_330039.html
 показати весь коментар
 
 
Зеленскому война выгодна. Торговля на крови. На пару с коломойшей и герпесом.. ****...Будьте прокляты.
 показати весь коментар
 
 
Кто то после этого еще верит зештабу, у которого каждый день потерьнет.
 показати весь коментар
 
 
Я вимагаю регулярної інформації про втрати ворога. Хочу знати чи ефетивно ми його знищуємо за мої гроші. Ну ось нафуя вбивати в голову українцям що ми постійні жертви? Кацапів ми теж калічимо та вбиваємо і маємо право знати "баланс". Як на мене, то я б не давав навіть статусу участника бойових дій кожному хто не вполював кацапське падло. Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: "До Києва прибув новий борт" - Цензор.НЕТ 2
 показати весь коментар
 
 
У ЗЕбилов перемирие...это такое ското сепарское перемирие по ЗЕбильному..когда ВСУ стрелять запрещено, а можно только кацапам. Слава мыролюбному сепару ЗЕкловуну.
 показати весь коментар
 
 
Блин. «потерь нет»........Нет слов.........😡
Раненным: сил и выздоровления.......
 показати весь коментар
 
 
Ржали с кацапов когда те говорили "ихтамнет". При колаборанте ЗЕбиле получите точно такое же "ихтамнет". Раненых нет, убитых нет, полное перемирие и разведение войск. Скот поганый...
 показати весь коментар
 
 
Это минимум три человека в день и это только в Киевский госпиталь , а генштаб чуть ли не через день сообщает - потерь нет Ссуки 😤
 показати весь коментар
 
 
Офіційной інфи - ноль !((( Все ок! Розведення триває!Що б ви курви поздихали на тоі Банковоі!!Все це вже нагадує Козлостан ! Як швидко ти курво Зельман вчишься в ***** !
 показати весь коментар
 
 
А что зельцману делать?Скрывать и врать.,Миротворец хренов.
 показати весь коментар
 
ЗЁ дебилы устали. А вечером любимый сериал СКОТЫ.
 показати весь коментар
 
Можна подумати, що нікому невідомо, що стріляти заборонено умовами мінських домовленостей, пунктів якого беззастережно дотримувалась, згідно суворих наказів командування, тільки українська сторона. І відбувалося це не тому, що великий полководець був помішаний на патологічній пунктуальності в дотриманні цих умов.
Він, як успішний бізнесмен в кріслі президента, брав участь в усіх, які тільки можна було придумати, клоунських спектаклях, язиком будував армію, яка міцніла з кожним підірваним складом озброєнь, будував у своїй кузні авіаносці, перемкнув на себе значну частину забезпечення армії і був такий. Час від час його пропагандисти викидали в інформпростір халтурно змайстровані відеосюжетики, на яких було видно як щось кудись летить і там вибухає і це мало ілюструвати те, як українські вояки суворо карають порушників перемир'я.
Зразу під відосиком зявлялася маса ультрапатріотичних зойків зі сторони тролеферми, які мали створювати враження реальності пропагандистської халтурки.
Насправді, ніхто там ніколи нікому не відповідав і єдиною метою військової тактики і стратегії у війні з сепаратистами було терпіти, щоб не злити сепаратистів і не спровокувати ескалацію конфлікту, який, як відомо, закінчується як не Іловайськом то Дебальцевим і після цього у Макрона і Меркель є багато клопоту, а великий гетьман, так ніби нічого не сталося, продовжує залишатися успішним бізнесменом.
 показати весь коментар
 
странный призыв волонтерки - нести в травматологию. Кто туда пустит? или в столовую? кто еще не знает про пункт сбора волонтерки в госпитале?

с такой организацией хер вы соберете кто в лес кто по дрова.

заставь дурака богу молиться...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору