 Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: "До Києва прибув новий борт". ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.
"Столичним шосе знову мчали швидкі з мигалками, серед прибулих воїни з ампутацією, є в дуже важкому стані. За 3 останні місяці понад 90 поранених. Терміново, здавати кров, центр крові на території госпіталю, понеділок-четвер з 9 до 12, з паспортом, адреса Госпітальна, 18", - написала вона.
Юсупова також повідомила про потреби воїнів, які проходять лікування.
"Знеболювальне дексалгін і кетанов в ампулах, футболки, спортивні костюми, куртки, поранених привозять у формі. Для перекусу ковбаса, сир, йогурти, соки, також кава, чай, вода, овочі, фрукти, солодощі. Нагадую, що ми знаходимося у відділенні травматології, в їдальні. Воїнів багато і всім потрібна турбота й увага", - додала волонтер, опубліковава чеки вже зроблених покупок і фото відправлених на фронт посилок.
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Вчора, 5 листопада.
До Львова з Харкова прибув військово-транспортний літак з дев'ятьма пораненими на Донбасі бійцями, одного з них направили до реанімаційного відділення Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.
Про це в коментарі "Гал-інфо" розповів представник Інформаційного агентства Міністерства оборони України Олександр Поронюк.
О 15:20 до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону прибула колона з львівського аеродрому.
https://galinfo.com.ua/news/do_lvova_iz_harkova_prybuv_bort_z_poranenymy_biytsyamy_odyn_iz_nyh_u_vazhkomu_stani_330039.html
Раненным: сил и выздоровления.......
Він, як успішний бізнесмен в кріслі президента, брав участь в усіх, які тільки можна було придумати, клоунських спектаклях, язиком будував армію, яка міцніла з кожним підірваним складом озброєнь, будував у своїй кузні авіаносці, перемкнув на себе значну частину забезпечення армії і був такий. Час від час його пропагандисти викидали в інформпростір халтурно змайстровані відеосюжетики, на яких було видно як щось кудись летить і там вибухає і це мало ілюструвати те, як українські вояки суворо карають порушників перемир'я.
Зразу під відосиком зявлялася маса ультрапатріотичних зойків зі сторони тролеферми, які мали створювати враження реальності пропагандистської халтурки.
Насправді, ніхто там ніколи нікому не відповідав і єдиною метою військової тактики і стратегії у війні з сепаратистами було терпіти, щоб не злити сепаратистів і не спровокувати ескалацію конфлікту, який, як відомо, закінчується як не Іловайськом то Дебальцевим і після цього у Макрона і Меркель є багато клопоту, а великий гетьман, так ніби нічого не сталося, продовжує залишатися успішним бізнесменом.
с такой организацией хер вы соберете кто в лес кто по дрова.
заставь дурака богу молиться...