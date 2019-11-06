 Волонтер Юсупова просить киян здавати кров для тяжкопоранених бійців: "До Києва прибув новий борт". ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

"Столичним шосе знову мчали швидкі з мигалками, серед прибулих воїни з ампутацією, є в дуже важкому стані. За 3 останні місяці понад 90 поранених. Терміново, здавати кров, центр крові на території госпіталю, понеділок-четвер з 9 до 12, з паспортом, адреса Госпітальна, 18", - написала вона.

Юсупова також повідомила про потреби воїнів, які проходять лікування.

"Знеболювальне дексалгін і кетанов в ампулах, футболки, спортивні костюми, куртки, поранених привозять у формі. Для перекусу ковбаса, сир, йогурти, соки, також кава, чай, вода, овочі, фрукти, солодощі. Нагадую, що ми знаходимося у відділенні травматології, в їдальні. Воїнів багато і всім потрібна турбота й увага", - додала волонтер, опубліковава чеки вже зроблених покупок і фото відправлених на фронт посилок.

Картка для переказу 4627 0551 5008 4795 Приват і 4441 1144 4022 0109 Монобанк, Ветвицька Наталя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У військовий госпіталь потрібен дорогий кардіологічний монітор, - волонтер Юсупова





















