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 На ремонт трубопроводу на Саксаганського піде кілька днів. ФОТО

Трубопровід перетинають електричні кабелі, колектор і контактна лінія тролейбуса, тому фахівці не можуть застосовувати техніку і змушені працювати вручну.

Про це заявив начальник служби моніторингу та аналізу якості надання послуг КП "Київтеплоенерго" Олександр Пелипишин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підприємства в Facebook.

"Усунення пошкодження займе декілька днів, оскільки у зоні проведення робіт розташовані суміжні комунікації. Зокрема, теплові мережі у двох місцях перетинають електричні кабелі 110 тисяч вольт і зливова каналізація (колектор), лінії зв’язку, а також контактна лінія тролейбуса. Це суттєво ускладнює роботу фахівців, адже не дає можливості на повну силу використовувати спецтехніку. Працівникам доводиться виконувати багато робіт вручну", - пояснив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Фонтан окропу на Саксаганського", - прорив труби в центрі Києва. ДЕТАЛЬНИЙ ФОТОрепортаж

За словами Пелипишина, наразі проводиться заміна пошкодженої ділянки трубопроводу. Завершення робіт із відновленням асфальтного покриття планується 8 листопада 2019 року.

Навколишні будинки поки перепідключили на інші тепломагістралі.

Нагадаємо, у вівторок, 5 листопада в центрі Києва, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало трубу з гарячою водою. Кілька автомобілів провалилися під асфальт.

Також дивіться: У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою. Кілька машин провалилося під асфальт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158173
 
 
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Хороший "ковер" с комуникаций...Благо все в футлярах.
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А каски де ?! Чи держохоронпраці тільки ладен приватний бізнес кошмарити і "стригти" ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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