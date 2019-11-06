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 Прикордонники виявили арсенал боєприпасів на Одещині. ФОТО

Співробітники Державної прикордонної служби виявили два арсенали боєприпасів у міжнародному морському пункті контролю "Визирка" і в пункті пропуску "Виноградівка" Одеської області.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"У міжнародному морському пункті контролю "Визирка" прикордонники Одеського загону виявили 400 боєприпасів різного калібру. Автомобіль прибув на теплоході зі Сполучених Штатів Америки", - сказано в повідомленні.

Прикордонники виявили арсенал боєприпасів на Одещині 01

Крім того, 24 патрони калібру 5,45х18 мм російського виробництва прикордонники Ізмаїльського загону виявили в пункті пропуску "Виноградівка".

Прикордонники виявили арсенал боєприпасів на Одещині 02

Водій, громадянин Румунії, заховав їх під підлокітником сидінь автівки нідерландської реєстрації. Чоловік пояснив, що перед поїздкою в Україну забувся витягнути з салону авта зазначені бойові набої. Також румун пред’явив дозвіл на носіння вогнепальної зброї", - зазначили у відомстві.

Прикордонники виявили арсенал боєприпасів на Одещині 03

Так, набої вилучено встановленим порядком. За цими фактами повідомлено Нацполіцію.

Також дивіться: Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158157
 
 
 Топ коментарі
 
У меня такой "арсенал" в любое время в машине валяется. Время от времени, когда джип чищу, примерно столько и нахожу по всем очкурам. Кстати, мелкашечные патроны стирку и сушку не выживают, а вот 9мм Люгер - вполне. Прикордонники виявили арсенал боєприпасів на Одещині - Цензор.НЕТ 1059
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Какой из них? Я бывал только в Кеннеди. А Нью-Йорк - вообще помойка, на мой селюкский взгляд.
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Арсенал боеприпасов!
Арсена́л (фр. arsenal, итал. arsenale, от араб. ‏دار الصناعة‎ dār as-sināʿa - мастерская оружия, верфь[1]) - военное учреждение для хранения, учёта, выдачи войскам вооружения и боеприпасов, а также для производства работ по их сборке, ремонту и изготовлению некоторых деталей к ним[2].
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Слово має ще й переносне значення. Скажімо, як певний набір певних засобів, наприклад, інструментів.
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От тоже долляр -- аж 2! -- бермудские. 1х1 к стыцовым... -- но за них ничего не купишь на Бермудах -- их просто нету... -- в прямом и переносном смысле...*)
Прикордонники виявили арсенал боєприпасів на Одещині - Цензор.НЕТ 6042

Прикордонники виявили арсенал боєприпасів на Одещині - Цензор.НЕТ 9944
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...на катамаране по коралловым рифам катался -- забухали с капитаном... -- еле выцыганил напамять... -- но 2 грина стыцовых отдал! *)
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У меня такой "арсенал" в любое время в машине валяется. Время от времени, когда джип чищу, примерно столько и нахожу по всем очкурам. Кстати, мелкашечные патроны стирку и сушку не выживают, а вот 9мм Люгер - вполне. Прикордонники виявили арсенал боєприпасів на Одещині - Цензор.НЕТ 1059
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А чего они все белые? -- кашку с них варили, что ли? *)
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Там вроде только один белый, и это не мелкашка. Дешевые патроны с алюниниевой гильзой.
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Ксатати! -- ты чего на связь не вышел, Братан? -- мы два дня в НЙ парились на 88 пирсе -- рядом с авианосцем...
"Я расчитывал на тебя, Саид!" *(
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Так я на фейсбуке от тебя зеленого свистка ждал Прикордонники виявили арсенал боєприпасів на Одещині - Цензор.НЕТ 1726
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...отбрэхался... -- ладно -- телефон маешь, звякнешь, если к нам долетишь когда-нить...*)
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Аэропорт в НЙ перестройте -- жуть лютая! Жуляны лучше...*)
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Какой из них? Я бывал только в Кеннеди. А Нью-Йорк - вообще помойка, на мой селюкский взгляд.
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Вот Кэннеди и дярёвня посреди села...*)
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